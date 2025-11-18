Štai kiek minučių reikia kepti vištieną: išeis ne guminė

Nesvarbu, ar krūtinėlę kepate orkaitėje, ar keptuvėje labai svarbu pasirinkti tinkamą temperatūrą, kad mėsa išliktų sultinga ir skani bei idealiai tiktų jūsų mėgstamoms vištienos salotoms ar kitam patiekalui.
Jei įdomu sužinoti, kokia temperatūra tinkamiausia ir kiek laiko reikia kepti vištieną, „Allrecipes“ prodiuserė ir receptų kūrėja Natalie Gravois pasidalijo patarimais, rašoma allrecipes.com.
Kodėl vištienos krūtinėlė taip lengvai išdžiūsta?
Kadangi ši mėsa turi labai mažai riebalų, joje natūraliai būna mažiau drėgmės. Liesos krūtinėlės jautrios karščiui – jos gali greitai tapti kietomis ir sausomis.
Be to, jų smailėjanti forma lemia, kad mėsa iškepa nevienodai: vienos dalys gali būti sausos, o kitos – dar žalios.
Kiek laiko ir kokioje temperatūroje kepti vištieną?
Gravois rekomenduoja kepti krūtinėles apie 230 °C temperatūroje 15–18 minučių, kol jų vidaus temperatūra pasieks apie 74 °C.
Jei turite daugiau laiko, galite rinktis ir ilgesnį kepimą – apie 190 °C temperatūroje 30–35 minutes. „Kepant orkaitėje, vištienos išorė tampa šiek tiek traškesnė“, – sako Gravois.
Patarimai kepant vištieną
Paslaptis – marinatas
„Visada gerai iš anksto marinuoti vištieną, kad ji išliktų sultinga“, – sako ekspertė. Sūdant ar marinuojant mėsa tampa minkštesnė ir įgauna geresnį skonį.
Marinatas su rūgščiais ingredientais – pavyzdžiui, raudonojo vyno actu ar citrinų sultimis, padeda suskaidyti raumenų skaidulas, o druska išlaiko drėgmę.
Pagardinkite paprastai
Gravois renkasi paprastumą: krūtinėlę ji pagardina sviestu arba alyvuogių aliejumi, citrinų sultimis, druska ir pipirais.
„Man labai patinka ją patiekti su šviežiais žalumynais, kreminiais makaronais su citrina ar keptomis daržovėmis“, – sako ji. – „Arba tai tampa tiesiog puikiu užkandžiu.“
Išbandykite su kaulu ir oda
Vištienos krūtinėlės, kepamos su kaulu ir oda, turi daugiau riebalų bei skonio, todėl kepant jos mažiau linkusios išdžiūti – tiek keptuvėje, tiek orkaitėje.
Naudokite mėsos termometrą
Nepriklausomai nuo kepimo būdo, termometras padės pasiekti tobulą rezultatą. Idealu, kai vištienos vidaus temperatūra pasiekia bent apie 68 °C – tuomet mėsa baigs kepti ramiai – bet neviršija apie 74 °C.