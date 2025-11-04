Atrado minkščiausių varškėčių receptą: vienas, du ir yra

Reikės: 500 gr. varškės, 2 kiaušiniai, 100 gr. manų kruopų, 2 v. š. cukraus, aliejaus kepimui.
Vanilinis padažas: 120 ml grietinėlės, 120 ml pieno, 1 a. š. bulvių krakmolo, 1 a. š. vanilinio cukraus.
Varškėčių receptas
Varškę ištrinkite su kiaušiniais ir cukrumi. Suberkite manų kruopas ir gerai išmaišykite.
Keptuvėje įkaitinkite aliejų. Drėgnomis rankomis formuokite varškėčius.
Kepkite iš abiejų pusių ant nedidelės liepsnos po 2-3 min., kol gražiai apskrus ir iškeps.
Padažui bulvių krakmolą ištirpinkite piene. Į prikaistuvį supilkite grietinėlę, suberkite vanilinį cukrų ir supilkite pieną su bulvių krakmolu. Maišydami kaitinkite, kol padažas sutirštės, tik jokiu būdu neužvirinkite.
Tiekite varškėčius užpylus vaniliniu padažu.
P. S. jei trūksta saldumo, į vanilinį padažą galite įdėti cukraus.
O jei norite gražesnių varškėčių, apvoliokite miltuose prieš dedant į keptuvę.