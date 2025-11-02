Į varškės apkepą deda 1 slaptą ingredientą: „Suteikia gaivios rūgštelės“

Porcijos 3. Užtruksite gaminant apie 15 + kepimo laikas apie 35 min. Reikės: 300 g varškės; 2 kiaušiniai; 2 v. š. cukraus; žiupsnis druskos; 1 st trakuoto moliūgo; saujelė spanguolių (šviežių); 3 v. š. miltų; 2 v. š. kukurūzų krakmolo; 1 obuolys.
Varškę išsukti su cukrumi, kiaušiniais ir druska. Įmaišyti per burokinę tarką tarkuotą moliūgą, spanguoles, suberti miltus ir kukurūzų krakmolą. Masę gerai išmaišyti.
Kepimo indą ištepti sviestu. Supilti varškės ir moliūgo masę. Ant viršaus išdėlioti skiltelėmis supjaustytą obuolį.
Kepame iki 170 * C T gerai įkaitintoje orkaitėje apie 35 min.