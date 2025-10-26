Šį Ingridos keksą kepsite visą rudenį: neišbandyti būtų nuodėmė

Porcijos 8. Užtruksite gaminant apie 20 min + kepimo laikas. Reikės: 4 kiaušiniai; 150 g miltų; 140 g sviesto tirpinto; 100 g cukraus; 50 g migdolų miltų; 1 a. š. kepimo miltelių. Cinamono masei: 3 v. š. cinamono; 50 g sviesto tirpinto; 70 g rudojo cukraus; 1 v. š. miltų.
Cinamono kekso receptas
Pirmiausia pasiruošiame cinamono masę. Į tirpintą ir jau šiek tiek pravėsusį sviestą suberiame cinamoną, rudąjį cukrų, miltus ir gerai išmaišome.
Tešlai kiaušinius išsukame su cukrumi, kol masė pabals ir patrigubės. Pilame tirpintą sviestą. Suberiame miltus, kepimo miltelius ir migdolų miltus. Viską gerai išmaišome.
Kepimo formą išklojame kepimo popieriumi, pilame pusę tešlos, ant viršaus cinamono masę ir vėl tešlą. Mediniu pagaliuku pamaišome tešlą, kad cinamonas pasiskirstytų po visą tešlą. Kepame 180 °C temperatūroje, apie 45 min.