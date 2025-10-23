Šie žemaičių blynai taps rudens atradimu: rašykitės receptą

10 vnt.:
- 800 g maltų virtų bulvių;
- 250 g moliūgo minkštimo;
- 2 kiaušiniai;
- 5-6 v. š. krakmolo;
- 5-6 v. š. miltų (naudojau viso grūdo);
- druskos pipirų.
įdarui:
- 250 g kiaulienos faršo;
- druskos, maltų juodųjų pipirų.
padažui:
- 350 g pievagrybių;
- gabalėlio poro;
- 500 g grietinėles;
- druskos, maltų juodųjų pipirų.
Orkaitėje keptų žemaičių blynų receptas
Maltas bulves, moliūgą, kiaušinius, krakmolą, miltus sudėkite į dubenį, pagardinkite druska, maltais juodaisiais pipirais ir viską gerai išminkykite.
Įdarui: kiaulienos faršą iškepkite keptuvėje ir paskaninkite druska bei maltais juodaisiais pipirais. Palikite atvėsti.
Padažui: pievagrybius supjaustykite griežinėliais ir kepkite keptuvėje, kol suminkštės. Tuomet sudėkite pusžiedžiais pjaustytą porą, kepkite vėl, kol ir poras suminkštės. Supilkite grietinėlę, pagardinkite druska, maltais juodaisiais pipirais ir patroškinkite keletą minučių.
Iš paruoštos tešlos formuokite norimo dydžio blynus, įdarykite kiaulienos faršu ir dėkite į kepimo skardą išklotą kepimo popieriumi. Kepkite 200-210 laipsnių įkaitintoje orkaitėje tol, kol apačia apskrus, tuomet apverskite ir pakartokite tą patį.
Galiausiai patiekite su paruoštu padažu. Skanaus.
P. S. moliūgo masė paruošiama paprastai: pasirinktą moliūgą iškepkite orkaitėje ir, kai jis atvės, tiesiog sugrūskite bulvių grūstuve, su kuria ruošiate bulvių košę.