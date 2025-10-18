Taip gaminti cepelinus išmoko iš Ilonos: „Pavyko iš pirmo karto“

Reikės: 500 g 9% varškės; 12 v. š. manų kruopų; 6-10 v. š. bulvių krakmolo; 1 kiaušinį; žiupsnelis druskos; vandens.
Įdarui: ~ 400 g kalakutienos faršo; 1 svogūno; druskos, juodųjų pipirų.
Tinginių cepelinų receptas
Cepelinų masei skirtus produktus dedame į dubenį, vandens pilame tiek, kad masė būtų lipnesnė, ir viską gerai išminkome.
Faršą pakepiname keptuvėje, sudedame kubeliais pjaustytą svogūną ir pagardiname druska bei juodaisiais pipirais.
Formuojame cepelinus: įdedame įdaro ir gerai apvoliojame bulvių krakmole. Verdame pasūdytame vandenyje nuo iškilimo 8–10 min.
Valgome su spirgiais, grietine ar padažiuku. Skanaus.