Kepant kotletus į faršą įdeda 1 produktą: skonis būna tobulas

Jei tik mėgstate maltinukus, pabandykite vietoje įprasto batono ar avižinių dribsnių į faršą dėti būtent šviesą duoną. Būtent ši duona suteikia šniceliui išskirtinį skonį.
Jums reikės
- apie 500 gr kiaulienos mėsos faršo (gali būti 1/3 jautienos),
- 1 didelio kiaušinio,
- 1 svogūno,
- 2 šviesios duonos riekių,
- ½ stiklinės vandens ar pieno,
- druskos,
- pipirų mišinio ir jums patinkančių prieskonių mėsai,
- ½ stiklinės džiūvėsėlių,
- lydyto Ghee sviesto ar kitokių riebalų kepimui.
Kaip paruošti
Skardą išklokite kepimo popieriumi ir patepkite aliejumi.
Duoną išmirkykite piene.
Smulkiai supjaustykite svogūną ir apkepkite jį svieste.
Į faršą sudėkite suminkytą duoną, atvėsusius svogūnus, druską, pipirus ir prieskonius. Įmuškite kiaušinį. Gerai viską išminkykite ir suformuokite šnicelius.
Šnicelius apvoliokite džiūvėsėliuose. Sudėkite juos į 190 C įkaitintą orkaitę. Kepkite apie 30 minučių. Patiekite su šalia keptomis bulvėmis ar bulvių koše, burokėlių arba kopūstų salotomis. Sezono metu su šviežiais agurkais, ridikėliais ir salotų lapais.