Vos 6 ingredientai ir paruošite ypatingo skonio blynų tortą: užsirašykite

Reikės:
- Lietinių blynų
- Šviežių uogų
- Šokoladinio kremo
Kremui reikės:
- 250 g 35 proc. riebumo grietinėlės
- Kelių šaukštų grietinės
- Kelių šaukštų cukraus
Gaminimo eiga:
Atšaldytą grietinėlę supilame į plakimo indą ir plakame, kol susidaro standžios putos. Į gautą masę dedame kelis šaukštus grietinės – tai padės grietinėlei sukietėti ir taps standesnė. Taip pat įmaišome kelis šaukštus cukraus.
Uogas nuplauname ir gerai nusausiname, kad vanduo nesusimaišytų su grietinėle ir nesuskystintų kremo.
Pradedame sluoksniuoti: ant lietinio blyno dedame grietinėlės kremą, ant jo – vėl lietinį blyną. Tokį sluoksniavimą kartojame tiek kartų, kiek norime, bent kelis kartus.
Pasiekus norimą blynų bokšto aukštį, ant viršutinio blyno tepame šokoladinį kremą ir uždengiame jį dar vienu lietiniu blynu. Tuomet šį lietinį padengiame plonu grietinėlės kremo sluoksniu ir išdėliojame avietes. Ant aviečių vėl dedame lietinį blyną.
Tortą užtvirtiname keliais grietinėlės kremo ir lietinių sluoksniais. Paskutinį sluoksnį papuošiame avietėmis – prieš tai lietinį blyną patepame lengvu grietinėlės sluoksniu, kad uogos tvirtai laikytųsi.
Paruoštą blynų tortą laikome šaldytuve bent valandą, kad sutvirtėtų.
Daugiau patarimų išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Kotrynos burtai“.