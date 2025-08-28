Šias uogas lietuviai dabar itin mėgsta, bet jų augintojo antroji pusė pavydi: „Taip taip, sakė, eik pas savo žmoną“

Apie savo vos ketvirtus metus skaičiuojančio vynuogyno anksčiausiai sunokusias vynuoges pasakoja ir duoda paskanauti alytiškis Anatolijus. Aistra šiam augalui, kaip atvirauja, gimė neseniai, prieš trejus metus – išėjus į pensiją, norėjosi kažkokios širdžiai mielos veiklos. Tad atsirado meilė vynuogėms, ir ji tokia stipri, kad kartais net žmona pyksta – esą vyras kone antrą pačią įsitaisė.
„Taip taip, sakė, eik pas savo žmoną“, – šmaikštavo vynuogių augintojas Anatolijus Mechedovas.
Šių vynuogių dydis kelia didelį įspūdį
Vynuogyne nei daug, nei mažai – virš 60 vynuogių veislių. Prie jų į užtarnautą poilsį išėjęs vyras darbuojasi nuo ankstaus ryto iki vėlumos. Sako, darbo netrūksta, nors čia pat pasitaiso – čia labiau hobis nei darbas.
Alytiškis džiaugiasi kiekvienu krūmu ir pačiomis įvairiausiomis uogomis. Stebint net pačiam, kaip sako, galva gali apsisukti – žalios, rusvos, rudos – ir dydžiai kai kurių uogų įspūdingi.
„Pernai viena uoga buvo iki 7 centimetrų“, – komentavo vyras.
Šiuo krūmu vyras itin didžiuojasi, mat šios vynuogės dabar labai populiarios ir medžiojamos Lietuvoje.
„Uoga šiek tiek pailga, kurioje bus tokia duobukė“, – sakė A. Mechedovas.
Didesnė dalis veislių yra gauta iš draugų Ukrainoje. Ten vynuogių auginimas, kaip sako Anatolijus, itin populiarus.
Akį patraukia kai kurios nokstančios kekės, įvilktos į dailius maišelius. Anatolijus išduoda – taip geriau apsaugoti uogas nuo neprašytų smaližių – „nuo širšių ir skruzdžių“.
O saugo kekes vyras ir sau, ir svečiams. Uogomis neprekiauja, tik pasmaližiavimui augina, vyno iš jų, kaip sako – nepagaminsi, o ir gerti nėra kam.
Uogų daug nesuvalgysi, kaip priduria vynuogių augintojas, mat jose labai daug saldumo.
