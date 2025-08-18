Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Taip gaminta braškių uogienė išeis daug skanesnė: kartosite kasmet

2025-08-18 15:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-18 15:10

Rugpjūtis – pats geriausias metas pasirūpinti, kad gardžių vasariškų gėrybių netrūktų žiemą. Platus šviežių uogų asortimentas ir patrauklios kainos sufleruoja, kad dabar jau laikas virti kvapnias uogienes, ruošti džemus.

Braškių uogienė (asociatyvi nuotr.) (nuotr. 123rf.com)

Rugpjūtis – pats geriausias metas pasirūpinti, kad gardžių vasariškų gėrybių netrūktų žiemą. Platus šviežių uogų asortimentas ir patrauklios kainos sufleruoja, kad dabar jau laikas virti kvapnias uogienes, ruošti džemus.

REKLAMA
2

Pasak Gintarės Kitovės, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovės, pirkėjus domina pačios įvairiausios uogos – ir nors šilauogės pastaraisiais metais tapo ypač madingos, ne tik jos mėgaujasi sparčiai augančiu populiarumu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žmonės perka daugiau uogų, nei pernai

Kokia gi vasara be uogų – daugeliui šiuo metu jos tampa kasdieniu pirkiniu, sako tinklo atstovė. Juk sauja jų – ne tik pigus, sveikas užkandis, bet ir pagrindas įvairiems eksperimentams virtuvėje, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA
REKLAMA

Statistika rodo, kad šiemet uogų norisi ypač – pirkėjai šią vasarą įvairių šviežių uogų nupirko virš dešimtadaliu daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Įtakos tam, matyt, padarė ir orai – uogų derlius savuose soduose šiemet nebuvo toks gausus, o lėkštę jomis nuspalvinti ir pasilepinti gaivumu vis tiek trokšte trokštama.

REKLAMA

Matome, kad pirkėjai dairosi tiek akcijų, tiek ir įvairovės. Tradiciškai pirkėjų mėgstamiausiomis išlieka braškės, šilauogės, klientai mėgsta avietes, serbentus. Bet vis daugiau jų pamilsta ir gervuoges – kiekvieną vasarą jos vis populiarėja, o šią jau nupirkta 1,4 karto daugiau nei praėjusią“, – įdomią statistiką atskleidžia G. Kitovė. 

REKLAMA
REKLAMA

Tiks ir prie blynų, ir prie sūrių

Nieko nereikia įtikinėti, kad uogos yra tiesiog skanios – pačios vienos, ant ledų, glotnutyje, salotose, įvairiuose desertuose. O mūsų močiutės ir mamos sugebėdavo sukurti tikrai stebuklingus skonius naudodamos tik jas ir cukrų. Tačiau šiandien gyventojai domisi skirtingomis alternatyvomis, ieško sveikesnių uogienių receptų, pastebi minėto prekybos tinklo kulinarijos šefė Elvyra Semaška.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Uogienė gali būti ne tik skani, bet ir sveika. Tai ypač aktualu norint sumažinti vartojimo cukraus kiekį tiek suaugusių, tiek vaikų racione.

Be pridėtinio cukraus paruošta ji turės mažiau kalorijų, bet vis tiek džiugins ant šviežios duonos riekės, košėje, su varške, gardinant blynus, vaflius ar sūrių lėkštėje“, – sako tinklo maisto gamybos žinovė.

REKLAMA

Kaip paruošti uogienę

Paruošti skanią uogienę iš sezoninių uogų be cukraus nesunku – E. Semaška dalijasi naudingais patarimais, kad skoniu ir naudingomis savybėmis galėtumėte mėgautis be sąžinės graužimo.

Naudokite prisirpusias uogas. Uogos pačios yra natūraliai saldžios, o kuo tobuliau jos sunokusios – tuo malonesnio skonio yra. Kadangi nenaudosite pridėtinio cukraus, svarbu pasirinkti jas šviežias, sveikas ir prisirpusias. Tai gali būti avietės, gervuogės, braškės, šilauogės, kitos mėgstamos uogos ar jų mišiniai. Pavyzdžiui, šilauogės gardžiai derės su gervuogėmis, braškės – su avietėmis.

REKLAMA

Verdant pamaišykite. Tiesiog sudėkite uogas į puodą, geriausia su dvigubu dugnu, ir pavirinkite ant mažos ugnies. Kaitinti geriausia apie valandą, kol jos suirs ir suminkštės, sutirštės. Svarbu ir vis pamaišyti jas, kad nepriliptų prie dugno.

Įberkite žiupsnelį druskos. Gali pasirodyti keista, tačiau tai veikia – druska išryškina natūralų uogų saldumą ir užtikrina, kad jos išlaikytų savo skonį. Dėl jos uogos geriau išskiria savo sultis ir šiek tiek lengviau sutirštėja. Saikas čia svarbus, pabrėžia E. Semaška. Paprastai vienam kilogramui uogų pakanka tik žiupsnelio druskos. Tuomet ji nuveiks savo magiją, o uogienėje nejusite jokio sūrumo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jei norite saldžiau – naudokite natūralius produktus. Jei visgi šeima – dideli smaližiai, ir uogienė jiems turi būti išties saldi, vietoj cukraus dėkite gamtos dovanas: datulių, figų, medaus, agavų ar klevų sirupo, datulių, ksilitolio, stevijos, eritritolio. Žinoma – saikas turi būti geriausias sąjungininkas. Galima ir įdėti natūraliai saldžių vaisių tyrės – pavyzdžiui, bananų, obuolių, kriaušių. 

REKLAMA

Eksperimentuokite. Turėkite omenyje, kad be cukraus pagaminta uogienė gali šiek tiek skirtis savo tekstūra ir skoniu nuo tradiciškų. Todėl verta pagardinti ją su įvairiais prieskoniais, kad sukurtumėte įsimintinesnę valgymo patirtį. Pavyzdžiui, cinamonas, vanilė, gvazdikėliai, kardamonas ar imbieras suteiks unikalaus kvapo ir gilumo, todėl uogienė bus dar skanesnė. Citrinos arba apelsino žievelė puikiai papildys saldžių uogų skonį, suteikdama daugiau šviežumo ir aromato intensyvumo.

REKLAMA

Pilkite į sterilizuotis stiklainius ir denkite naujais danteliais. Tai – be galo svarbu, nes kitaip uogienė gali pradėti greitai gesti. Labai švariai išplaukite stiklainius, o naujus dangtelius ir dezinfekuokite. Venkite naudoti senus dangtelius – jie dažnai net ir po vieno naudojimo būna šiek tiek deformuoti. Tai gali lemti, kad jūsų vargas nueis perniek – nesandariai uždarytame inde gali pradėti veistis bakterijos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jeigu ruošiate žiemai – pasterizuokite. Išvirtą uogienę atvėsinkite ir laikykite šaldytuve. Jeigu norite gerokai prailginti galiojimo laiką, reikės pasterizuoti. Tai galima atlikti keliais būdais, iš jų populiariausi yra du. Šlapias – kai uždaryti stiklainiai apie 15 minučių paverdami puode su vandeniu. Ir sausas – kai jie apie 40 minučių pakaitinami 130 laipsnių orkaitėje.

REKLAMA

Šilauogių džemas su „chia“ sėklomis

Reikės: 450 g šilauogių (arba šilauogių ir gervuogių), 80 g datulių be kauliukų, 1 žiupsnelio druskos, 1 šaukštelio „chia“ sėklų, 1/2-1 šaukštelio citrinos žievelės.

Gaminame:

Datules susmulkinkite, sudėkite į puodą su uogomis ir druska. Kaitinkite ant vidutinio stiprumo ugnies, kol uogos suminkštės, pradės burbuliuoti. Tada sumažinkite kaitrą iki silpnos, uždenkite puodą ir virkite, kol vaisiai suminkštės dar labiau, apie 10 minučių.

REKLAMA

Įmaišykite „chia“ sėklas ir citrinos žievelę, išmaišykite ir virkite dar 3–5 minutes, kol sėklos padės uogienei sutirštėti. Paragaukite – jeigu norisi saldžiau, galite įdėti šaukštelį medaus.

Leiskite atvėsti, tada padėkite į šaldytuvą. Šaldytuve džemas išsilaikys iki savaitės. Tačiau šį džemą galite ir užšaldyti sandariuose indeliuose.

Braškių uogienė be cukraus

Reikės: 1 kg šviežių braškių, 2-3 šaukštų citrinos sulčių, žiupsnelio druskos, vanilės, jei norite tirštesnės uogienės lyg džemo – 1-2 šaukštelių želatinos arba agar-agar.

REKLAMA
REKLAMA

Gaminame:

Braškes kruopščiai nuplaukite, pašalinkite kotelius ir supjaustykite. Sudėkite į puodą, įpilkite citrinos sulčių ir įberkite prieskonių.

Virkite ant vidutinės kaitros, retkarčiais pamaišant, kol uogos pradės irti ir išskirs sultis. Jei naudojate želatiną arba agar-agar, sudėkite ir pavirkite dar keletą minučių maišant, kol medžiaga ištirps.

Kai mišinys pasieks norimą konsistenciją, perpilkite uogienę į sterilizuotus stiklainius ir sandariai uždarykite.

Aviečių ir agavos uogienė 

Reikės: 500 g aviečių, žiupsnelio druskos, 200 ml agavos sirupo, 1 šaukšto citrinos sulčių, šiek tiek cinamono (nebūtina).

Gaminame:

Avietes nuplaukite ir nusausinkite. Jas, druską, agavos sirupą ir citrinos sultis sudėkite į puodą. Virkite ant mažos ugnies 20–30 min., retkarčiais pamaišydami, kol uogienė sutirštės.

Jei norite įdėti cinamono, įdėkite jį per paskutines 5 virimo minutes.

Karštą uogienę supilkite į iš anksto sterilizuotus stiklainius ir sandariai užsukite.

Birželio 1 d. 8 sezonas. Serija 39
Gegužės 25 d. 8 sezonas. Serija 38
Gegužės 18 d. 8 sezonas. Serija 37
Gegužės 11 d. 8 sezonas. Serija 36
Gegužės 4 d. 8 sezonas. Serija 35
Balandžio 27 d. 8 sezonas. Serija 34
Balandžio 20 d. 8 sezonas. Serija 33
Balandžio 13 d. 8 sezonas. Serija 32
Balandžio 6 d. 8 sezonas. Serija 31
Kovo 30 d. 8 sezonas. Serija 30
Kovo 23 d. 8 sezonas. Serija 29
Kovo 16 d. 8 sezonas. Serija 28
Kovo 9 d. 8 sezonas. Serija 27
Kovo 2 d. 8 sezonas. Serija 26
Vasario 23 d. 8 sezonas. Serija 25
Vasario 16 d. 8 sezonas. Serija 24
Vasario 9 d. 8 sezonas. Serija 23
Vasario 2 d. 8 sezonas. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. 8 sezonas. Serija 20
Sausio 12 d. 8 sezonas. Serija 19
Sausio 5 d. 8 sezonas. Serija 18
Gruodžio 29 d. 8 sezonas. Serija 17
Gruodžio 22 d. 8 sezonas. Serija 16
Gruodžio 15 d. 8 sezonas. Serija 15
Gruodžio 8 d. 8 sezonas. Serija 14
Gruodžio 1 d. 8 sezonas. Serija 13
Lapkričio 24 d. 8 sezonas. Serija 12
Lapkričio 17 d. 8 sezonas. Serija 11
Lapkričio 10 d. 8 sezonas. Serija 10
Lapkričio 3 d. 8 sezonas. Serija 9
Spalio 27 d. 8 sezonas. Serija 8
Spalio 20 d. 8 sezonas. Serija 7
Spalio 13 d. 8 sezonas. Serija 6
Spalio 6 d. 8 sezonas. Serija 5
Rugsėjo 29 d. 8 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 22 d. 8 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 15 d. 8 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 8 d. 8 sezonas. Serija 1
Birželio 2 d. 7 sezonas. Serija 22
Gegužės 26 d. 7 sezonas. Serija 21
Gegužės 19 d. 7 sezonas. Serija 20
Gegužės 12 d. 7 sezonas. Serija 19
Gegužės 5 d. 7 sezonas. Serija 18
Balandžio 28 d. 7 sezonas. Serija 17
Balandžio 21 d. 7 sezonas. Serija 16
Balandžio 14 d. 7 sezonas. Serija 15
Balandžio 7 d. 7 sezonas. Serija 14
Kovo 31 d. 7 sezonas. Serija 13
Kovo 24 d. 7 sezonas. Serija 12
Kovo 17 d. 7 sezonas. Serija 11
Kovo 10 d. 7 sezonas. Serija 10
Kovo 3 d. 7 sezonas. Serija 9
Vasario 25 d. 7 sezonas. Serija 8
Vasario 18 d. 7 sezonas. Serija 7
Vasario 11 d. 7 sezonas. Serija 6
Vasario 4 d. 7 sezonas. Serija 5
Sausio 28 d. 7 sezonas. Serija 4
Sausio 21 d. 7 sezonas. Serija 3
Sausio 14 d. 7 sezonas. Serija 2
Sausio 7 d. 7 sezonas. Serija 1
Gruodžio 31 d. 6 sezonas. Serija 17
Gruodžio 24 d. 6 sezonas. Serija 16
Gruodžio 17 d. 6 sezonas. Serija 15
Gruodžio 10 d. 6 sezonas. Serija 14
Gruodžio 3 d. 6 sezonas. Serija 13
Lapkričio 26 d. 6 sezonas. Serija 12
Lapkričio 19 d. 6 sezonas. Serija 11
Lapkričio 12 d. 6 sezonas. Serija 10
Lapkričio 5 d. 6 sezonas. Serija 9
Spalio 29 d. 6 sezonas. Serija 8
Spalio 22 d. 6 sezonas. Serija 7
Spalio 15 d. 6 sezonas. Serija 6
Spalio 8 d. 6 sezonas. Serija 5
Spalio 1 d. 6 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 24 d. 6 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 17 d. 6 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 10 d. 6 sezonas. Serija 1
Birželio 4 d. 5 sezonas. Serija 37
Gegužės 28 d. 5 sezonas. Serija 36
Gegužės 21 d. 5 sezonas. Serija 35
Gegužės 14 d. 5 sezonas. Serija 34
Gegužės 7 d. 5 sezonas. Serija 33
Balandžio 30 d. 5 sezonas. Serija 32
Balandžio 23 d. 5 sezonas. Serija 31
Balandžio 16 d. 5 sezonas. Serija 30
Balandžio 9 d. 5 sezonas. Serija 29
Balandžio 2 d. 5 sezonas. Serija 28
Kovo 26 d. 5 sezonas. Serija 27
Kovo 19 d. 5 sezonas. Serija 26
Kovo 12 d. 5 sezonas. Serija 25
Kovo 5 d. 5 sezonas. Serija 24
Vasario 26 d. 5 sezonas. Serija 23
Vasario 19 d. 5 sezonas. Serija 22
Vasario 12 d. 5 sezonas. Serija 21
Vasario 5 d. 5 sezonas. Serija 20
Sausio 29 d. 5 sezonas. Serija 19
Sausio 22 d. 5 sezonas. Serija 18
Sausio 15 d. 5 sezonas. Serija 17
Sausio 8 d. 5 sezonas. Serija 16
REKLAMA
Kai
Kai
2025-08-18 15:23
Jau ruduo ir visi braškių skonį jau pamiršę reik rašyt uogienių receptus?:D
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų