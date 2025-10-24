Aktualu vairuojantiems: kur padangas pasikeisite už 8, o kur – už 90 eurų

Autoservisų atstovai skirtinguose Lietuvos miestuose pasidalijo, kiek šiemet kainuoja pasikeisti padangas ir kokias didžiausias vairuotojų klaidas pastebi.
Kiek šiemet kainuoja pasikeisti padangas?
Palyginti autoservisus tarpusavyje ir į juos užsiregistruoti leidžiančios platformos „Nevaziuoja.lt“ atstovai vardija, kad mažiausios padangų keitimo kainos būna nuo 20 eurų (R13 padangoms), didžiausios – 120 eurų (R23 padangoms).
Tačiau specialistai priduria, kad R13 ir R23 yra kraštutiniai ir labai reti padangų dydžiai, dažniausiai pasitaikantys dydžiai yra R16 ir R17.
Jų kurių keitimas kainuoja tarp 60 ir 80 eurų, priklausomai nuo autoserviso, padangų dydžio ir reikalingo kiekio svarelių, kurie dedami, kad būtų užtikrintas ratų balansas.
„Padangos ir ratai gamybos metu nėra visiškai vienodo svorio, o net maži svorio disbalansai gali sukelti vibraciją važiuojant dideliu greičiu.
Todėl svareliai tvirtinami prie rato, kad subalansuotų svorio paskirstymą, pagerintų važiavimo stabilumą, sumažintų vibracijas ir prailgintų padangų tarnavimo laiką“, – aiškino „Nevaziuoja.lt“ atstovai.
Kaune veikiančio autoserviso „Tomada“ atstovai nurodė, kad šiuo metu lengvųjų automobilių padangų keitimas kainuoja nuo 35 iki 60 eurų, priklausomai nuo automobilio tipo, ratlankių dydžio ir ar atliekamas ratų balansavimas. Vidutinė kaina siekia apie 50 eurų.
Padangų keitimo kainos svyruoja nuo 8 iki 90 eurų?
Kituose miestuose padangų keitimo kainos gerokai skiriasi. Pvz., Mažeikių autoservise „Autoapetitas“ ši paslauga kainuoja vos 8–15 eurų priklausomai nuo padangos dydžio, nurodo direktorius Titas Mačys.
Jonavoje esančiame autoservise „Travauta“ padangų montavimas atsieina nuo 36 iki 60 eurų už komplektą.
Jei žmogus turi antrą sumontuotą ratų komplektą, jo balansavimas su uždėjimu ant automobilio kainuoja nuo 22 iki 40 eurų už komplektą.
„Kainos priklauso tiek nuo ratų ir automobilio dydžio, tiek nuo papildomų paslaugų, pvz., ventilių keitimo, pralaidų remonto ir pan.“ – komentavo „Travauta“ direktorius Jonas Večkys.
Tuo metu Utenoje veikiančio autoserviso „Dorema“ vadovas Domantas Genys nurodė, kad šiemet padangų keitimo kainos priklauso nuo ratlankių dydžio ir svyruoja nuo 38 iki 68 eurų, taigi vidutiniškai atsieina apie 50 eurų.
Pašnekovas priduria, kad pernai padangų keitimo kainos siekė 32–60 eurų, taigi per metus ši paslauga pabrango 6–8 eurais.
Kėdainių autoservise „Valkra“, pasak direktoriaus Šarūno Valavičiaus, padangų keitimas šiemet kainuoja 25–40 eurų.
O Elektrėnuose veikiančio autoserviso „DekkasF1“ savininkas Ernestas Paišys vardijo, kad padangų keitimas (4 ratų komplekto montavimas ir balansavimas su pastatymu ant automobilio) šį sezoną kainuoja nuo 45 iki 90 eurų, priklausomai nuo ratlankių dydžio ir automobilio tipo.
Autoservisų atstovai tikino, kad šiemet kainos liko labai panašios ar nuo pernai visai nekito. Tačiau dalis pripažino, kad paslaugos šiemet gali būti šiek tiek brangesnės dėl išaugusios paslaugų ir medžiagų savikainos.
Nespėjus pasikeisti padangų – baudos
Vairuotojai, po lapkričio 10 d. važinėjantys su vasarinėmis padangomis, gali būti baudžiami 50–100 eurų baudomis.
Autoservisų atstovai vieningai perspėja nelaukti paskutinės minutės, t. y. pirmojo sniego ar šaltuko, kadangi artėjant lapkričio 10 d. padangos brangsta, o autoservisuose susidaro didžiulės (pvz., 2 savaičių) eilės, tad žmonės gali nespėti to padaryti laiku.
„Viena dažniausių klaidų – laukti pirmo sniego ar paskutinės savaitės iki lapkričio 10 d., tikintis skubiai pasikeisti padangas“, – pabrėžia „Dorema“ vadovas.
Autoservisų „Valkra“ ir „Travauta“ direktoriai padangas į žiemines rekomenduoja keisti, kai temperatūra laikosi ties +10 laipsnių ar mažiau.
„Bandome išmokyti klientus, kad nereikia laukti pačios žiemos. Padangoms tikrai nieko neatsitiks jei anksčiau jas užsidėsite“, – patikino J. Večkys.
Tuo metu „Tomada“ atstovai padangas rekomenduoja pasikeisti, kai vidutinė paros temperatūra nukrenta iki +7 laipsnių.
„Padangas pasikeisti rekomenduojama prieš prasidedant šalčiams, nes vėliau važiuojant su vasarinėmis padangomis didėja avarijų rizika dėl prasto sukibimo.
Žieminės padangos turi storesnį protektorių ir specialų gumos mišinį, kuris yra atsparus žemesnėms temperatūroms ir užtikrina geresnį kelio kontaktą su sniegu, ledu ar šlapia danga“, – aiškino „Nevaziuoja.lt“ atstovai.
Perspėja dėl šių padangų, tai – didelė klaida
„Travauta“ direktorius pamini, kad nemažai klientų prašo „M+S“ padangų, galvodami, kad jos yra universalios, nors šis užrašas reiškia 3 sezonų padangą, bet ne žieminę.
„Užrašas „M+S“ mums jau yra kaip keiksmažodis. Šis užrašas yra nereglamentuojamas, todėl gamintojai jį gali laisvai dėti, kur nori.
Manau, reikėtų imti pavyzdį iš Vokietijos, Latvijos, kur „M+S“ užrašas yra panaikintas iš įstatymo kaip ženklas, leidžiantis eksploatuoti padangas.
Ledkalnis su snaige viduryje yra vienintelis žieminę padangą reglamentuojantis ženklas“, – pabrėžia J. Večkys.
Jam antrino ir „DekkasF1“ savininkas, kuris akcentavo, kad „M+S“ padangos be snaigės simbolio nėra saugios Lietuvos žiemai (nors kol kas ir yra leidžiamos naudoti) – jos nesuteikia pakankamo sukibimo ant sniego ir ledo:
„Labai tikiuosi, kad, keliant šitą klausimą viešai, greičiau priims pataisas Kelių eismo taisyklėse. Juk galiausiai padanga – vienintelis daiktas, per kuri automobilis sukimba su keliu.“
E. Paišys rekomenduoja rinktis tikras žiemines padangas, pažymėtas kalno su snaigės ženklu (3PMSF), o dar geriau – ir su papildomu kalno ženklu, kuriame pavaizduotas ledas, kadangi jos yra pritaikytos ypač slidiems keliams.
„Ypač svarbu, kad pardavėjas pats testuotų ir lygintų įvairių padangų darbą skirtingomis kelio sąlygomis“, – pridūrė E. Paišys.
Kaip trečią dažniausią klaidą autoservisų atstovai įvardijo senų padangų naudojimą.
„Dedasi nekokybiškas dėvėtas padangas, nepaisant mūsų raginimų to nedaryti, o tuomet atsiranda rizika dažnesniems eismo įvykiams. Yra daugiau istorijų“, – atkreipė dėmesį J. Večkys.
O, anot „Tomada“ atstovų, nors įstatymai leidžia naudoti žiemines padangas, kurių protektoriaus gylis siekia 3 mm, dėl saugumo rekomenduojama ne mažiau kaip 4 mm.