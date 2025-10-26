Fernando karjerą tęs „Partizan“ komandoje

27 metų 208 cm ūgio Angolos rinktinės vedlys nepateisino į jį dėtų vilčių, todėl kelsis rungtyniauti kitur.
Italijos žiniasklaida pranešė, kad aukštaūgiu domėjosi Tel Avivo „Maccabi“, Stambulo „Anadolu Efes“, Stambulo „Fenerbahče“ ir Belgrado „Partizan“.
Oficialiai patvirtinta, kad jis vyks būtent į Željko Obradovičiaus komandą.
Šių metų sausio pabaigoje prie „Real“ prisijungęs B.Fernando šiame Eurolygos sezone nežibėjo – per 10 minučių įmesdavo 4,4 taško, atkovodavo 3,4 kamuolio ir rinkdavo 5,2 naudingumo balo.
