TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Fernando karjerą tęs „Partizan“ komandoje

2025-10-26 14:34 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 14:34

Madrido „Real“ komanda nutraukė kontraktą su Bruno Fernando.

B.Fernando kelsis į Belgradą (Scanpix nuotr.)

Madrido „Real" komanda nutraukė kontraktą su Bruno Fernando.

0

27 metų 208 cm ūgio Angolos rinktinės vedlys nepateisino į jį dėtų vilčių, todėl kelsis rungtyniauti kitur.

Italijos žiniasklaida pranešė, kad aukštaūgiu domėjosi Tel Avivo „Maccabi“, Stambulo „Anadolu Efes“, Stambulo „Fenerbahče“ ir Belgrado „Partizan“.

Oficialiai patvirtinta, kad jis vyks būtent į Željko Obradovičiaus komandą.

Šių metų sausio pabaigoje prie „Real“ prisijungęs B.Fernando šiame Eurolygos sezone nežibėjo – per 10 minučių įmesdavo 4,4 taško, atkovodavo 3,4 kamuolio ir rinkdavo 5,2 naudingumo balo.

