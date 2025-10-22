30 atšauktų skrydžių Vilniuje: kas gali tikėtis kompensacijų ar žalos atlyginimo?

Kaip praneša Lietuvos oro uostai, dėl kontrabandines cigaretes gabenusių balionų buvo paveikta 30 skrydžių: 10 iš jų buvo aštaukti, 14 buvo nukreipti į kitus oro uostus Kaune (10 skrydžių), Rygoje (2) ir po vieną į Palangą bei Varšuvą. 1 orlaivis grįžo į išvykimo oro uostą, o 5 skrydžiai vėlavo išvykti iš Vilniaus oro uosto.
Tai paveikė virš 4 tūkst. keleivių, kurie nusileido ne ten, kur tikėjosi, susidūrė su skrydžių vėlavimais ir atšaukimais. Tad naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, ar jiems bus grąžinti pinigai už skrydį ir bus skiriamos papildomos kompensacijos žalai atlyginti.
Ar keleiviai atgaus pinigus už skrydžio bilietą?
Advokatų kontoros „Ader“ teisininkas Edmundas Rusinas aiškina, kad atšaukus skrydį keleiviai turi teisę per 7 d. atgauti pinigus už bilietą.
Vietoje to jie dar gali pasirinkti nemokamą skrydį kitu maršrutu: arba kaip galima greitesnį, arba kitu keleiviui patogiu laiku. Taigi pasirinkimo teisė priklauso keleiviui.
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) įvardijo – jei keleivis pasirenka laukti skrydžio kitu maršrutu, atsižvelgiant į laukimo laiką, jam turi būti pasiūlyta:
- maistas ir gaivieji gėrimai;
- apgyvendinimas viešbutyje;
- transportas iš oro uosto į apgyvendinimo vietą (viešbutį ar kitą) ir atgal;
- galimybė 2 kartus nemokamai paskambinti telefonu, išsiųsti telekso ar fakso pranešimus arba elektroninius laiškus.
Tarnyba paminėjo, kad paprastai keleiviai turi teisę į kompensaciją už patirtą žalą, jei skrydis buvo atšauktas ar atidėtas dėl aplinkybių, kurias oro linijos galėjo numatyti ir jų išvengti.
Tokiu atveju kompensacijos mokėjimas ir jos dydis priklauso nuo sugaišto papildomo laiko, atstumo iki kelionės tikslo ir pan.:
- 250 eurų, jei skrydžio atstumas – 1500 km ar mažiau;
- 400 eurų, jei skrydžio atstumas yra 1500–3500 km;
- 600 eurų, jei skrydžio atstumas – daugiau nei 3500 km.
Advokatas tik pridūrė, kad teisė į kompensaciją atsiranda, kai skrydis yra atšaukiamas, vėluoja 3 ar daugiau val. arba galutinį kelionės tikslą pasiekia 3 val. vėliau, nei nurodyta biliete.
Ar keleiviams priklausys kompensacijos?
VVTAT atkreipė dėmesį, kad skrydį atšaukus dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebūtų buvę galima išvengti net ir imantis visų pagrįstų priemonių, o vežėjui galint tą įrodyti, keleiviams kompensacija nepriklauso.
Taigi šiuo atveju minėtiems daugiau kaip 4 tūkst. keleivių papildomos kompensacijos nepriklauso, kadangi kontrabandines cigaretes gabenę meteorologiniai balionai buvo ypatinga aplinkybė, kurios nebuvo galima numatyti ir išvengti.
Tarnyba priduria, kad kompensacija neskiriama ir tais atvejais, kai apie kelionės atšaukimą keleiviai yra informuojami bent 2 savaites iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko.
Vis tik tie keleiviai, kurie buvo nuskraidinti į kitus miestus ar šalis, turėjo būti parskraidinti atgal.
Kitu atveju jie jau gali reikalauti juos skraidinusių oro linijų padengti papildomas išlaidas, kurias jie patyrė ar patirs grįždami į galutinį tašką, kur ir turėjo būti nuskraidinti.
Kodėl buvo uždarytas Vilniaus oro uostas?
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad antradienio vakarą iš Baltarusijos į Lietuvą paleistų kontrabandines cigaretes skraidinusių meteorologinių balionų invazija buvo intensyviausia šiemet.
„Panašu, kad tai buvo intensyviausia kontrabandinių cigarečių oro balionų invazija į mūsų šalį šiais metais. Tas intensyvumas matuojamas dviem parametrais – laiko ašis, per kurią buvo leidžiami balionai į mūsų šalį, ir kiekis“, – LRT Radijui trečiadienio rytą kalbėjo V. Vitkauskas.
„Dėl tos priežasties ir buvo priimti sprendimai „Oro navigacijos“ sustabdyti skrydžius, kad būtų užtikrinta civilinės aviacijos sauga“, – pridūrė NKVC vadovas.
Jis taip pat pažymėjo, kad tai buvo koordinuota operacija, nes ne visi meteorologiniai oro balionai skrido link Vilniaus oro uosto.
„Rasta penkiuose rajonuose: Lazdijų, Druskininkų, Varėnos, Šalčininkų, paskutinis antplūdis buvo fiksuotas netoli Vilniaus oro uosto. Geografija – labai plati.
Tai rodo, kad tas intensyvumas, iš kur buvo leidžiami balionai, yra labai didelis ir greičiausiai tai nebuvo iš vieno taško, o buvo koordinuota operacija“, – akcentavo V. Vitkauskas.
Pasak jo, jau pavyko sulaikyti vieną asmenį: „Vienas asmuo – sulaikytas, galbūt jų bus ir daugiau. Balionų taip pat keletas rasta. Dar kol kas operacija nebaigta, sunku tuos rezultatus pasakyti.“
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad dėl kontrabandines cigaretes gabenusių meteorologinių balionų visa naktį buvo uždarytas Vilniaus oro uostas.
Dėl saugumo situacijos taip pat buvo uždaryti abu dar veikę pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.
Pirminiai duomenys rodo, kad į Lietuvą iš Baltarusijos skrido keliasdešimt meteorologinių balionų.
Šiuo metu jau rasti 5 balionai, sulaikytas vienas pilietis, rasta apie 7 000 pakelių kontrabandinių cigarečių. Paieškos tęsiamos.
Tai jau ne pirmas kartas, kada oro uosto veikla buvo sustabdyta. Naktį iš spalio 4–osios į spalio 5 d. pastebėjus oro balionus virš Vilniaus oro uosto buvo laikinai uždaryta oro erdvė ir sustabdyti skrydžiai.
NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas buvo patvirtinęs, kad apie 2 val. nakties Vilniaus oro uosto kryptimi iš viso skrido 13 kontrabandinių balionų. Panašūs atvejai fiksuoti ir rugsėjo 9, 11, 25 dienomis.