Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

30 atšauktų skrydžių Vilniuje: kas gali tikėtis kompensacijų ar žalos atlyginimo?

2025-10-22 11:37 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Deimantė Buslevičiūtė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 11:37

Kaip žinia, naktį iš spalio 21 į 22 d. dėl į Lietuvą iš Baltatusijos skriejusių meteorologinių balionų buvo uždarytas Vilniaus oro uostas, sustabdyti visi skrydžiai. Tačiau kokių kompensacijų dėl šio atvejo gali tikėtis nukentėję keleiviai?

Aštauktas skrydis, kompensacijos (ELTA / BNS)

Kaip žinia, naktį iš spalio 21 į 22 d. dėl į Lietuvą iš Baltatusijos skriejusių meteorologinių balionų buvo uždarytas Vilniaus oro uostas, sustabdyti visi skrydžiai. Tačiau kokių kompensacijų dėl šio atvejo gali tikėtis nukentėję keleiviai?

REKLAMA
1

Kaip praneša Lietuvos oro uostai, dėl kontrabandines cigaretes gabenusių balionų buvo paveikta 30 skrydžių: 10 iš jų buvo aštaukti, 14 buvo nukreipti į kitus oro uostus Kaune (10 skrydžių), Rygoje (2) ir po vieną į Palangą bei Varšuvą. 1 orlaivis grįžo į išvykimo oro uostą, o 5 skrydžiai vėlavo išvykti iš Vilniaus oro uosto.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai paveikė virš 4 tūkst. keleivių, kurie nusileido ne ten, kur tikėjosi, susidūrė su skrydžių vėlavimais ir atšaukimais. Tad naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, ar jiems bus grąžinti pinigai už skrydį ir bus skiriamos papildomos kompensacijos žalai atlyginti.

REKLAMA
REKLAMA

Ar keleiviai atgaus pinigus už skrydžio bilietą?

Advokatų kontoros „Ader“ teisininkas Edmundas Rusinas aiškina, kad atšaukus skrydį keleiviai turi teisę per 7 d. atgauti pinigus už bilietą.

REKLAMA

Vietoje to jie dar gali pasirinkti nemokamą skrydį kitu maršrutu: arba kaip galima greitesnį, arba kitu keleiviui patogiu laiku. Taigi pasirinkimo teisė priklauso keleiviui.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) įvardijo – jei keleivis pasirenka laukti skrydžio kitu maršrutu, atsižvelgiant į laukimo laiką, jam turi būti pasiūlyta:

  • maistas ir gaivieji gėrimai;
  • apgyvendinimas viešbutyje;
  • transportas iš oro uosto į apgyvendinimo vietą (viešbutį ar kitą) ir atgal;
  • galimybė 2 kartus nemokamai paskambinti telefonu, išsiųsti telekso ar fakso pranešimus arba elektroninius laiškus.

Tarnyba paminėjo, kad paprastai keleiviai turi teisę į kompensaciją už patirtą žalą, jei skrydis buvo atšauktas ar atidėtas dėl aplinkybių, kurias oro linijos galėjo numatyti ir jų išvengti.

REKLAMA
REKLAMA

Tokiu atveju kompensacijos mokėjimas ir jos dydis priklauso nuo sugaišto papildomo laiko, atstumo iki kelionės tikslo ir pan.:

  • 250 eurų, jei skrydžio atstumas – 1500 km ar mažiau;
  • 400 eurų, jei skrydžio atstumas yra 1500–3500 km;
  • 600 eurų, jei skrydžio atstumas – daugiau nei 3500 km.

Advokatas tik pridūrė, kad teisė į kompensaciją atsiranda, kai skrydis yra atšaukiamas, vėluoja 3 ar daugiau val. arba galutinį kelionės tikslą pasiekia 3 val. vėliau, nei nurodyta biliete.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ar keleiviams priklausys kompensacijos?

VVTAT atkreipė dėmesį, kad skrydį atšaukus dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebūtų buvę galima išvengti net ir imantis visų pagrįstų priemonių, o vežėjui galint tą įrodyti, keleiviams kompensacija nepriklauso. 

Taigi šiuo atveju minėtiems daugiau kaip 4 tūkst. keleivių papildomos kompensacijos nepriklauso, kadangi kontrabandines cigaretes gabenę meteorologiniai balionai buvo ypatinga aplinkybė, kurios nebuvo galima numatyti ir išvengti.

REKLAMA

Tarnyba priduria, kad kompensacija neskiriama ir tais atvejais, kai apie kelionės atšaukimą keleiviai yra informuojami bent 2 savaites iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko.

Vis tik tie keleiviai, kurie buvo nuskraidinti į kitus miestus ar šalis, turėjo būti parskraidinti atgal.

Kitu atveju jie jau gali reikalauti juos skraidinusių oro linijų padengti papildomas išlaidas, kurias jie patyrė ar patirs grįždami į galutinį tašką, kur ir turėjo būti nuskraidinti.

REKLAMA

Kodėl buvo uždarytas Vilniaus oro uostas?

Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad antradienio vakarą iš Baltarusijos į Lietuvą paleistų kontrabandines cigaretes skraidinusių meteorologinių balionų invazija buvo intensyviausia šiemet.

„Panašu, kad tai buvo intensyviausia kontrabandinių cigarečių oro balionų invazija į mūsų šalį šiais metais. Tas intensyvumas matuojamas dviem parametrais – laiko ašis, per kurią buvo leidžiami balionai į mūsų šalį, ir kiekis“, – LRT Radijui trečiadienio rytą kalbėjo V. Vitkauskas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Dėl tos priežasties ir buvo priimti sprendimai „Oro navigacijos“ sustabdyti skrydžius, kad būtų užtikrinta civilinės aviacijos sauga“, – pridūrė NKVC vadovas.

Jis taip pat pažymėjo, kad tai buvo koordinuota operacija, nes ne visi meteorologiniai oro balionai skrido link Vilniaus oro uosto.

„Rasta penkiuose rajonuose: Lazdijų, Druskininkų, Varėnos, Šalčininkų, paskutinis antplūdis buvo fiksuotas netoli Vilniaus oro uosto. Geografija – labai plati.

REKLAMA

Tai rodo, kad tas intensyvumas, iš kur buvo leidžiami balionai, yra labai didelis ir greičiausiai tai nebuvo iš vieno taško, o buvo koordinuota operacija“, – akcentavo V. Vitkauskas.

Pasak jo, jau pavyko sulaikyti vieną asmenį: „Vienas asmuo – sulaikytas, galbūt jų bus ir daugiau. Balionų taip pat keletas rasta. Dar kol kas operacija nebaigta, sunku tuos rezultatus pasakyti.“

REKLAMA

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad dėl kontrabandines cigaretes gabenusių meteorologinių balionų visa naktį buvo uždarytas Vilniaus oro uostas.

Dėl saugumo situacijos taip pat  buvo uždaryti abu dar veikę pasienio kontrolės punktai su Baltarusija. 

Pirminiai duomenys rodo, kad į Lietuvą iš Baltarusijos skrido keliasdešimt meteorologinių balionų.

Šiuo metu jau rasti 5 balionai, sulaikytas vienas pilietis, rasta apie 7 000 pakelių kontrabandinių cigarečių. Paieškos tęsiamos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tai jau ne pirmas kartas, kada oro uosto veikla buvo sustabdyta. Naktį iš spalio 4–osios į spalio 5 d. pastebėjus oro balionus virš Vilniaus oro uosto buvo laikinai uždaryta oro erdvė ir sustabdyti skrydžiai.

NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas buvo patvirtinęs, kad apie 2 val. nakties Vilniaus oro uosto kryptimi iš viso skrido 13 kontrabandinių balionų. Panašūs atvejai fiksuoti ir rugsėjo 9, 11, 25 dienomis.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų