TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Partizan“ taikėsi į NBA visą karjerą iki šiol žaidusį Payne’ą, šis lieka už Atlanto

2025-10-26 18:34 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 18:34

Belgrado „Partizan“ ieško pamainos traumą patyrusiam Carlikui Jonesui ir buvo susidomėjęs iki šiol Europoje nežaidusiu Cameronu Payne’u.

C.Payne&#039;as gali atsidurti Europoje (Scanpix nuotr.)

Belgrado „Partizan" ieško pamainos traumą patyrusiam Carlikui Jonesui ir buvo susidomėjęs iki šiol Europoje nežaidusiu Cameronu Payne'u.

0

Praėjusiame sezone 31 metų 188 cm ūgio gynėjas atstovavo Niujorko „Knicks“ klubui ir Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) per 14 minučių pelnė 6,2 taško, atkovojo 1,3 kamuolio ir atliko 2,5 rezultatyvaus perdavimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Didžioji amerikiečio karjeros dalis prabėgo Fynikso „Suns“ ekipoje, kurios garbę jis gynė nuo 2019 iki 2023 metų.

2015 metais NBA naujokų biržoje C.Payne’as buvo pakviestas 14 šaukimu.

Prieš šį sezoną gynėjas treniravosi su Indianos „Pacers“ klubu ir žaidė ikisezoninėse rungtynėse, tačiau kontrakto negavo. Vis dėlto Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) žurnalistas Marcas Steinas skelbia, kad C.Payne'as keltis į Europą neketina ir lauks NBA klubų pasiūlymų.

