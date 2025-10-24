Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„EA7 Emporio Armani“ gretose – trys blogos naujienos ir viena – gera

2025-10-24 12:06 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-24 12:06

Milano „EA7 Emporio Armani“ komanda sulaukė naujienų apie traumuotus krepšininkus.

Z.LeDay&#039;us rengiasi grįžti į rikiuotę

Milano „EA7 Emporio Armani" komanda sulaukė naujienų apie traumuotus krepšininkus.

0

Lorenzo Brownas praleido pastarąsias dvejas Eurolygos rungtynes ir ant parketo nepasirodys dar mažiausiai tris savaites. Joshas Nebo, kuris nežaidžia nuo spalio 2 dienos, negalės rungtyniauti dar mažiausiai dvi savaites, nors iš pradžių buvo pranešta apie trijų savaičių gijimo po traumos laikotarpį.

Prie traumuotų žaidėjų prisijungė Ousmane‘as Diopas, kuris susižeidė ketvirtadienį prieš rungtynes su Valensijos „Valencia“ apšilimo metu.

Gera naujiena, kad į rikiuotę turėtų grįžti Zachas LeDay‘us – tris Eurolygos susitikimus praleidęs amerikietis ant parketo žengs kitą savaitę, kuri bus dviguba.

„EA7 Emporio Armani“ Eurolygoje po šešių turų turi pasiekusi dvi pergales.

Į viršų