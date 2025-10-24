Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

EDAK pradėjo drausminę bylą Skersiui už viešus komentarus apie Vainauską

2025-10-24 11:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-24 11:50

Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ Etikos, drausmės ir apeliacinė komisija (EDAK) 2025 m. spalio 23 d. posėdyje svarstė gautą Jono Vainausko skundą dėl Eimanto Skersio viešų pasisakymų Utenos „Juventus“ studijoje prieš Lietuvos krepšinio lygos (LKL) rungtynes su Kėdainių „Nevėžiu“.

E.Skersis turės pasiaiškinti (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ Etikos, drausmės ir apeliacinė komisija (EDAK) 2025 m. spalio 23 d. posėdyje svarstė gautą Jono Vainausko skundą dėl Eimanto Skersio viešų pasisakymų Utenos „Juventus“ studijoje prieš Lietuvos krepšinio lygos (LKL) rungtynes su Kėdainių „Nevėžiu“.

REKLAMA
1

Utenos klubo vadovas tuomet reagavo į J.Vainausko kritiką dėl vėlyvos komplektacijos ir sprendimo nedalyvauti FIBA Europos taurėje neįveikus FIBA Čempionų lygos atrankoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mačiau tą Jono Vainausko straipsnį, neklausiau laidos, neturėjome laiko. Ką galiu pasakyti? Kiekvienas žmogus turi teisę reikšti savo nuomonę, viskas čia yra normalu, bet jei eini kalbėti viešai į laidą ar kažkur, turėtum kalbėti apie dalykus, kuriuos išmanai. Jonas Vainauskas galėtų puikiai kalbėti apie narkotikų kainas pasaulinėje rinkoje, alkoholio pasiūlą Lietuvoje, daugiadienio alkoholizmo įtaką žmogaus psichikos raidai. Pastarojo dešimtmečio įvykiai rodo, kad ten Jonas Vainauskas yra produktyvesnis nei krepšinyje. Tiek galiu pasakyti apie jo komentarus“, – dėstė E.Skersis.

Komisija nutarė pradėti drausminę bylą E.Skersiui.

Jam suteiktas 7 kalendorinių dienų terminas pateikti atsiliepimą į skundą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų