Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Gaubas prieš Butvilą: gruodį „SEB arenoje“ vyks Lietuvos teniso derbis

2025-10-24 10:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-24 10:51

Šių metų pabaigoje Vilius Gaubas (ATP-133) ir Edas Butvilas (ATP-275) atiduos duoklę ištikimiausiems savo gerbėjams. Gruodžio 6 dieną „SEB arenoje“ Vilniuje įvyks geriausių Lietuvos tenisininkų tarpusavio dvikova.

Vilius Gaubas ir Edas Butvilas | Organizatorių nuotr.

Šių metų pabaigoje Vilius Gaubas (ATP-133) ir Edas Butvilas (ATP-275) atiduos duoklę ištikimiausiems savo gerbėjams. Gruodžio 6 dieną „SEB arenoje“ Vilniuje įvyks geriausių Lietuvos tenisininkų tarpusavio dvikova.

REKLAMA
0

„Sezoną norisi pabaigti didele teniso švente, o geresnio deserto nei Viliaus ir Edo derbis nesugalvosi. Džiaugiuosi, kad vaikinai be jokių dvejonių sutiko su pasiūlymu padovanoti tokią dvikovą savo sirgaliams. Formaliai šis mačas, be abejo, yra draugiškas, bet Viliaus ir Edo atveju draugystė teniso korte negalioja niekada. Savo akimis ne kartą mačiau jų tarpusavio kautynes ruošiantis Daviso taurės mačams, todėl galiu užtikrinti, kad turėsime galimybę stebėti noro laimėti ir įtampos kupiną reginį“, – sako „SEB arenai“ vadovaujantis Ramūnas Grušas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Panašiai į artėjantį derbį žvelgia ir vienas iš jo dalyvių – E. Butvilas.

„Taip, ant popieriaus tai yra draugiškas mačas. Bet viskas bus tikra. Mes net ir žaisdami tarpusavyje per treniruotes nenorime ir negalime vienas kitam pralaimėti. Kovojame iš visų jėgų, stengiamės rodyti viską, ką mokame“, – pasakoja tenisininkas.

REKLAMA
REKLAMA

Lygiai prieš 14 metų toje pačioje „SEB arenoje“ vyko tuometinių Lietuvos teniso lyderių Ričardo Berankio ir Lauryno Grigelio mūšis. E. Butvilas, kalbėdamas apie artėjančią dvikovą prieš V. Gaubą, prisiminė ir ją.

REKLAMA

„Gaila, neturėjau galimybės gyvai pamatyti Ričardo ir Lauryno susitikimo. Tačiau girdėjau apie jį daug kalbų, viskas atrodė labai rimtai ir kieta: du geriausi mūsų tenisininkai žaidžia tarpusavyje. Ir staiga pats atsidūriau jų vietoje. Žodžiu, labai laukiu derbio prieš Vilių ir pasimatymo su savais sirgaliai. Nuoširdžiai kviečiu visus į areną“, – šypsosi klaipėdietis.

REKLAMA
REKLAMA

R. Grušas atskleidžia, kad Vilniuje tenisininkai kausis ir dėl piniginio prizo.

„Šio derbio prizinis fondas – 20 tūkst. eurų. Didžiąją jo dalį skyrė pagrindinis renginio partneris „Darnu Group“, taip pat į jį pateks dalis už bilietus surinktos sumos. Visi žinome, kad profesionalus tenisas yra labai brangus sportas, o į pasaulio teniso elito duris besibeldžiantiems mūsų jaunuoliams yra svarbus kiekvienas euras“, – aiškina R. Grušas.

ATP varžybose V. Gaubo ir E. Butvilo keliai yra susikirtę kartą. Praėjusių metų pabaigoje Portugalijoje vykusio ATP „Challenger“ serijos turnyro pirmame rate V. Gaubas įveikė E. Butvilą 7:5 6:4.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Edas Butvilas prieš Patricką Agbo-Panzo | Sauliaus Čirbos nuotr.
Butvilas antrą kartą iš eilės pradės turnyrą prieš pirmą pagal skirstymą tenisininką, Berankis dar nežais (6)
Matas Vasiliauskas | Instagram.com nuotr
Matas Vasiliauskas Heraklione žaisti atsisakė – lietuvis pasitraukė iš ITF teniso turnyro

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų