Gilgeousas-Alexanderis dviejų pratęsimų mūšyje pagerino karjeros rezultatyvumo rekordą

Čempionai antrą mačą paeiliui laimėjo po dviejų pratęsimų, šįkart išvykoje palauždami Indianos „Pacers“ (0/1) – 141:135 (22:25, 32:22, 27:31, 32:35, 11:11, 17:11).
Ketvirtajame kėlinyje likus 6,8 sekundės rezultatą lygino Pascalis Siakamas (113:113), o „Thunder“ atsakymas po minutės pertraukėlės baigėsi netiksliu Shai’aus Gilgeouso-Alexanderio metimu.
Pratęsimo pabaigoje situacija pasikartojo – Bennedictas Mathurinas lygino rezultatą metimu iš po krepšio (124:124), o svečių atsakui šįkart liko daugiau laiko (12,6 sekundės), bet šie jau neturėjo minutės pertraukėlės. Antrasis Sh.Gilgeouso-Alexanderio bandymas išplėšti pergalę taip pat nepasiekė tikslo.
Antrame pratęsime kertiniais tapo Aarono Wigginso tritaškiai (135:128), o „Thunder“ pergalę įtvirtino baudų metimais.
58 minučių trileryje komandų nė karto neskyrė daugiau nei septyni taškai.
Praėjusio sezono MVP Sh.Gilgeousas-Alexanderis sužaidė karjeros rungtynes – 45 minutės, 55 taškai (13/24 dvitaškių, 2/7 tritaškių, 23/26 baudų metimų), 8 atkovoti, 2 perimti ir 2 prarasti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai, blokas bei 4 pražangos.
Ankstesnis kanadiečio rekordas siekė 54 taškus, o šįkart jis puotavo nuo baudų metimo linijos. 23 tikslios baudos – keturioliktas geriausias rezultatas NBA istorijoje, o geriausiais pasiekimas priklauso dar 1984-aisiais 28 baudų metimus realizavusiam Adrianui Dantley.
Pražangų provokatorių turėjo ir „Pacers“ – B.Mathurinas per 45 minutes surinko 36 taškus (6/11 dvitaškių, 3/8 tritaškių, 15/17 baudų metimų), 11 atkovotų kamuolių, rezultatyvų perdavimą, 4 klaidas ir 6 pražangas.
Indianos klubas našų puolimą demonstravo net ir be Tyrese’o Haliburtono, kuris šį sezoną nežais dėl trūkusios Achilo sausgyslės.
Įžaidėjas traumą patyrė finalo serijoje, kurioje susitiko būtent „Pacers“ ir „Thunder“. Pastarieji tuomet triumfavo po septynių mačų kovos.
Oklahomos klubas kelionę po Rytų konferenciją pratęs Atlantoje, Indianos ekipa vyksta į Memfį.
„Thunder“: Shai’us Gilgeousas-Alexanderis 55 (8 atk. kam., 5 rez. perd., 23/26 baud. met.), Ajay’us Mitchellas 26 (4 rez. perd.), Aaronas Wigginsas 23 (9 atk. kam., 5/9 tritaškių), Chetas Holmgrenas 15 (12 atk. kam., 0/6 tritaškių), Luguentzas Dortas 7 (8 atk. kam.).
„Pacers“: Bennedictas Mathurinas 36 (11 atk. kam., 15/17 baud. met.), Pascalis Siakamas 32 (15 atk. kam., 4 rez. perd.), Obi Toppinas 20 (5 atk. kam., 0/8 tritaškių), Benas Sheppardas 15 (8 atk. kam., 4 rez. perd., 3/7 tritaškių), Jarace’as Walkeris 13 (4 atk. kam., 4 rez. perd., 1/5 tritaškių).
