TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

T.Splitteris perima „Trail Blazers“ vairą

2025-10-23 20:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-23 20:00

Portlando „Trail Blazers“ komandos vairą perima Tiago Splitteris. Jis kol kas paskirtas laikinuoju strategu.

T.Splitteris treniruos NBA klubą (Scanpix nuotr.)

Portlando „Trail Blazers“ komandos vairą perima Tiago Splitteris. Jis kol kas paskirtas laikinuoju strategu.

0

„Trail Blazers“ keisti vyr. trenerį prireikė po to, kai už sukčiavimą organizuojant pokerio žaidimą buvo sulaikytas Chauncey Billupsas.

40-metis brazilas praėjusiame sezone treniravo Paryžiaus „Paris“, o šiemet grįžo į Nacionalinę krepšinio asociaciją (NBA) kaip „Trail Blazers“ štabo narys. Prieš tai jis 4 metus praleido kaip Bruklino „Nets“ asistentas, dar sezoną – kaip Hjustono „Rockets“.

 

