T.Splitteris perima „Trail Blazers“ vairą

„Trail Blazers“ keisti vyr. trenerį prireikė po to, kai už sukčiavimą organizuojant pokerio žaidimą buvo sulaikytas Chauncey Billupsas.
40-metis brazilas praėjusiame sezone treniravo Paryžiaus „Paris“, o šiemet grįžo į Nacionalinę krepšinio asociaciją (NBA) kaip „Trail Blazers“ štabo narys. Prieš tai jis 4 metus praleido kaip Bruklino „Nets“ asistentas, dar sezoną – kaip Hjustono „Rockets“.
