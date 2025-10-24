Masiulis: kaip „Žalgiris“ sustabdė „Barcelona“ puolimą ir rado jėgų be Williamso-Gosso

Iki šio mačo 93,6 taško generavęs katalonų puolimas buvo pristabdytas, o „Žalgirio“ rungtynių planas nesugriuvo net ir vos keturias minutes iki traumos sužaidus Nigelui Williamsui-Gossui.
Po rungtynių „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Tomas Masiulis išskyrė kelias sėkmės priežastis bei gyrė visus savo auklėtinius.
„Manau, kad pagrindinis veiksnys buvo mūsų gynyba, per ją kontroliavome rungtynes. Daugmaž tą, ką buvome sutarę – padarėme. Gal leidome jiems per daug kamuolių atsikovoti, bet tikrai džiaugiamės. Čia niekam nėra lengva laimėti, tad džiaugiamės pergale“, – teigė strategas.
– „Barcelona“ šį sezoną ne kartą pasiekė triženklį rezultatyvumą. Kokios buvo priemonės sustabdyti varžovų puolimą?
– Visų pirma – fiziškumas, o po to – neduoti tolimų metimų. Stengėmės tokią gynybą padaryti. Žinome, kad jie turi nemažai problemų su žaidėjais, tad reikėjo tuo pasinaudoti, neduoti laisvų metimų ir apsunkinti jų puolimą.
– N.Williamsas-Gossas anksti iškrito, kaip tai keitė rungtynių planą?
– Matėme, kad daugiau žaisti gavo Sirvis ir Iggy, mums tikrai davė impulsą. Mes dėl to ir turime tiek daug žaidėjų, kad nesugriūti tokiais atvejais. Dar ir Maodo susirinko pražangų, tad turėjome rotuoti ir atsilaikyti. Džiaugiamės, kad pavyko.
– Ąžuolas Tubelis pirmą kartą pasirodė starto penkete. Koks buvo planas apie tai ir kaip jam sekėsi stumdytis su Tornike Shengelia?
– Manau, kad puikiai. Toks planas ir buvo – kuo didesnį kūną prieš Shengelią pastatyti ir neduoti po krepšiu per jėgą versti. Ąžuolas, manau, kad gali tai daryti ir šiandien tikrai susitvarkė su užduotimi.
– Kokia konkrečiai yra N.Williamso-Gosso situacija?
– Net nežinau, prieš rungtynes jis buvo pilnai pasiruošęs. Daktarai gal geriau pasakys, bet dabar negalėjo žaisti.
– O dėl artėjančios dvigubos savaitės yra žinių?
– Tikrai nežinau nieko. Čia ne man klausimas.
– „Barcelona“ puolimo lyderiai Willas Clyburnas ir Kevinas Punteris kartu surinko septynis taškus. Turbūt ir pats neįsivaizdavote, kad taip įmanoma?
– Nėra lengva su jais, bet visi laurai mūsų gynėjams. Arnas buvo aktyvus, su savo fiziškumu, dydžiu bandėme uždaryti, dideli irgi padėjo. Smagu.
– Maodo Lo prisirinko taškų, kuriuose momentuose juos surado?
– Jis tuo ir yra stiprus, „vienas prieš vieną“, kaip visąlaik. Kaip ir sakiau, kai žaidėjai taip pataiko, penki iš penkių tritaškių, tai ir treneris labai gudrus atrodo.
– Ignas Brazdeikis gavo daugiau minučių. Jis padarė žingsnį į priekį?
– Žinoma. Čia visi labai daug akcentuoja, sezonas tik prasidėjo, o visi turi savo nuomones ir diskutuoja. Aikštėje yra penki žaidėjai ir jie turi būti pasiruošę bet kada, kiekvienoje treniruotėje ir kiekvieneriose rungtynėse, o treneriai turi priimti sprendimus. Trenerio darbe tai yra nemaloniausia, bet turi galvoti apie komandą ir priimti jai geriausius sprendimus. Vienas iškrito, išsitraumavo ir turi būti pasiruošęs. Jei nebūsi pasiruošęs – toliau bus sunkiau.
– Rungtynes pasitiko trimis pralaimėjimais paeiliui. Kaip tvarkėtės su šia situacija ir ką stengėtės perteikti komandai?
– Per tas trejas rungtynes mūsų gynybos skaičiai nuėjo dešimčia taškų į kitą pusę. Gal daugiau patikėjome, kad esame kažkokie labai geri. Dabar negalime užmigti, nes varžovas irgi nežaidė stipriausia sudėtimi, turi problemų dėl traumų. Norėjome solidesnės gynybos, nes kažką lengvai Eurolygoje atidavus, tai yra labai sunku atlošti. Mintis buvo tokia, tai ir bandėme perteikti komandai.
– Ą.Tubelio įsiliejimas į Eurolygos komandą yra vienas sklandesnių, kurį teko matyti?
– Tikrai labai norėjau jo šioje komandoje ir galvojau, kad jis gali mus padaryti geresniais. Tai buvo didžiausias klausimas, ar jis gali mums padėti, aš tikiu, kad gali tai padaryti. Šiandien parodė ir visose rungtynėse rodo, kad gali. Vienose rungtynėse varžovai vienokie, kitose – kitokie, bet prieš Shengelią jis atrodė tinkamiausias su savo jėga ir fiziškumu.
– „Palau Blaugrana“ arenoje nėra lengva prarėkti vietinius gerbėjus, bet „Žalgirio“ sirgaliams ne kartą pavyko. Kiek patiko tai girdėti?
– Smagu. Žinau, kaip sunku čia žaisti, teko pajusti, kaip „Palau“ užsikuria, kai „Barcelona“ pirmauja. Garsas čia tikrai didelis. Smagu, kad atvažiavęs negirdi vietinių, o tik savus sirgalius ir už tai yra didžiausias „ačiū“.
