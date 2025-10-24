„Žalgirio“ žaidėjų įvertinimai po pergalės Barselonoje: eigoje įsijungęs Francisco ir Sirvydžio žaidimo gerėjimas

Žalgiriečiai kontroliavo susitikimą praktiškai nuo pat jo pradžios, o iš savojo ritmo jų neišmušė ir Nigelo Williamso-Gosso patirta trauma dar pirmajame kėlinyje.
Portalas Krepsinis.net apžvelgė individualų žalgiriečių pasirodymą šiame mače ir įvertino jį pažymiais.
#3 Sylvainas Francisco (29 min., 14 tšk., 1 atk. kam., 4 rez. per., 4 per. kam., 3 kld., 15 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Pirmoji mačo pusė Kauno komandos gynėjui buvo sunki. K.Punteris buvo agresyvus prieš jį gynyboje ir žalgirietis su tuo kontaktu tvarkėsi sunkiai. Vis tik antrojo kėlinio pabaigoje jam pavyko įskelti kibirkštį, kuri galiausiai suliepsnojo. Prancūzas susirinko savuosius skaičius, pataikė pora tolimų metimų, o svarbiausia, kad reikiamu metu laikė komandos vadžias savo rankose. S.Francisco greitis kūrė pranašumus „Žalgiriui“, o jo tikslūs perdavimai draskė varžovų gynybą. Teigiamai įsiminė ir žalgiriečio darbas gynyboje, kur pats S.Francisco buvo pakankamai įkyrus ir gerai spaudė varžovus su kamuoliu, taip perimdamas net 4 kamuolius.
#7 Mosesas Wrightas (17 min., 10 tšk., 7 atk. kam., 2 per. kam., 1 kld., 14 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Šiokių tokių problemų gynyboje M.Wrightas ir vėl turėjo, tačiau tai jis kompensavo savo energija. Aukštaūgis nuostabiai grumiasi baudos aikštelėje ir tai, kaip jis nori kovoti dėl kamuolių tiesiog negali nežavėti. Smagu stebėti ir tai, kaip amerikietis pats žaidžia su kamuoliu veidu į krepšį. Jo universalumas puolime vis dar stebina iš teigiamos pusės. Tokio fiziškumo ir jėgos aukštaūgio „Žalgiris“ neturėjo jau gana seniai.
#8 Ignas Brazdeikis (13 min., 4 tšk., 2 atk. kam., 5 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Savųjų šansų vėl sulaukęs I.Brazdeikis labiausiai įsiminė pataikytu tritaškiu su pražanga. Epizodas, pasibaigęs itin sėkmingai, tačiau būtent sėkmės ten išties buvo nemažai, kadangi pats sprendimas klausimų kėlė. Svarbiausia, kad kamuolys įkrito, o tokie momentai gali suteikti pasitikėjimo savo jėgomis stringančiam puolėjui. Daugiau kažkuo išsiskirti I.Brazdeikis neįstengė, o gynyboje jis dar turėjo ir problemų su fiziškai stipresniu ir tiesiog didesniu Joeliu Parra.
#10 Ąžuolas Tubelis (20 min., 8 tšk., 2 atk. kam., 7 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Kontaktinėse dvikovose Ą.Tubelis tikrai gerai atstovėjo prieš T.Shengelia ir panašu, kad „Barcelona“ čia tikėjosi pranašumo, kurio vis tik negavo. Kartvelas žalgirietį dažniau įveikdavo greičiu ar gudrumu, bet ne savo jėga. Pats žalgirietis gerai judėjo be kamuolio ir arčiau krepšio sėkmingai išnaudojo savąsias progas. Nors koncentracijos klaidelių dar pasitaiko, tačiau tai dar vienos rungtynės, kur Ą.Tubelis tikrai neblogai susitvarkė su jam skirtu vaidmeniu.
#12 Maodo Lo (19 min., 20 tšk., 3 atk. kam., 5 rez. per., 1 per. kam., 3 kld., 21 naud. bal.). Įvertinimas – 9.
Vokietis, pakeitęs susitraumavusį N.Williamsą-Gossą, iškart ėmėsi darbo. Jau pirmajame ketvirtyje būtent M.Lo užkurtas „Žalgiris“ susikrovė pranašumą. Vėliau gynėjo minutes šiek tiek apribojo greitai susirinktos pražangos, tačiau sugrįžęs ant parketo žalgirietis vėl tęsė pradėtą darbą. M.Lo pataikė visus penkis mestus tritaškius ir buvo ryškiausia figūra „Žalgirio“ žaidime. Itin smagu matyti žaidėją, kuris situacijas gali spręsti „1 prieš 1“ ir ne tik atakuoti krepšį, bet ir sėkmingai ieškoti komandos draugų. Neabejotinai tai buvo kol kas geriausios M.Lo rungtynės su „Žalgirio“ apranga ir jeigu paaiškėtų, kad N.Williamso-Gosso trauma rimta, tokio vokiečio žaidimo reikės ir dažniau.
#14 Dustinas Sleva (12 min., 5 tšk., 1 rez. per., 3 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Nors ryškaus vaidmens D.Sleva nesuvaidino, tačiau vaizdo taip pat nepagadino. Puolėjas sugebėjo pataikyti iš trijų taškų zonos, taip pat sykį sužaisti sėkmingai ir arčiau krepšio. Puolime amerikiečio žaidime galbūt trūko šiek tiek užtikrintumo, o gynyboje ne taip lengva buvo atlaikyti kontaktines dvikovas. Tai šiek tiek apribojo jo minutes ir daugiau pasireikšti aukštaūgis gavo tik mačo pabaigoje.
#15 Laurynas Birutis (21 min., 4 tšk., 2 atk. kam., 1 rez. per., 1 kld., 2 blk., 7 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Statistiškai tai nėra pačios įspūdingiausios rungtynės L.Biručiui, bet naudos jis komandai davė nemažai. Visų pirma, norisi kalbėti apie centro gynybą. Aukštaūgis gerai pasitikdavo varžovus baudos aišktelėje ir ten dažnai sustabdydavo pavojingas oponentų atakas. „Barcelona“ stengėsi dažnai L.Birutį įtraukti į žaidimą „2 prieš 2“, tačiau daug naudos iš to neturėjo. Lietuvis puolime nebuvo toks ryškus, tačiau išnaudojo pora jam sukurtų progų ir savo darbą atliko.
#51 Arnas Butkevičius (27 min., 2 tšk., 5 atk. kam., 3 rez. per., 1 per. kam., 1 kld., 8 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Savajį darbą atliko ir A.Butkevičius. Jo užduotis tikrai nebuvo vėl pataikyti šešis tolimus metimus. Jam reikėjo neduoti įsibėgėti K.Punteriui ir tai žalgirietis padarė sėkmingai. Varžovas pristabdytas, o tai, kaip A.Butkevičius ėjo per užtvaras buvo išties gražu. Tokiu savo žaidimu puolėjas yra užsitarnavęs labai svarbų vaidmenį komandoje ir už jį daugiau žaidė tik S.Francisco. Taškų A.Butkevičius šįkart daug nepelnė, bet atliko net tris rezultatyvius perdavimus ir nemažai prisidėjo prie gero Kauno ekipos žaidimo tranzicijoje.
#91 Deividas Sirvydis (21 min., 14 tšk., 1 atk. kam., 2 rez. per., 1 per. kam., 1 kld., 9 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Vienas labiausiai džiuginančių dalykų šiame mače buvo D.Sirvydžio pasirodymas. Kauno komanda itin daug žaidimo grindžia „ispaniškais pikenrolais“ ir čia metikas yra labai svarbi sudedamoji dalis. Šįkart D.Sirvydžiui pavyko pataikyti du tritaškius iš septynių, tačiau jo sprendimai buvo išties geri. Džiugino ir žalgiriečio žaidimas su kamuoliu „1 prieš 1“, kai komandinis žaidimas strigo, ir netgi jo gynybiniai epizodai. Belieka tikėtis, kad tai nebus pavienis blykstelėjimas ir po blankesnio sezono starto šis žaidėjas vėl įsibėgės.
#92 Edgaras Ulanovas (20 min., 3 tšk., 3 atk. kam., 1 naud. bal.). Įvertinimas – 4.
Ne pačios geriausios rungtynės asmeniškai buvo E.Ulanovui. Keli jo metimai buvo labai netaiklūs, o ir bandymai žaisti arčiau krepšio prieš tvirtus tiesioginius oponentus neatrodė logiškai. Vis tik gynyboje ir kapitonas savo užduotis daugmaž atliko. E.Ulanovas keliskart sėkmingai stabdė greitas varžovų atakas, o jo tiesioginiai oponentai didelio pavojaus Kauno klubui nesukėlė.
