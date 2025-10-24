Valančiūno debiute „Nuggets“ komandoje: puolėjo tritaškių rekordas ir Jokičiaus trigubas dublis

Lietuvis kilo nuo suolo, o jo atstovaujama ekipa išvykoje po pratęsimo 131:137 (31:27, 39:34, 24:33, 26:26, 11:17) krito prieš San Fransisko „Golden State Warriors“ (2/0).
Rezultatyviai startavę „Nuggets“ pirmąją mačo pusę laimėjo 70:61, bet vėliau puolime nesijautė taip komfortabiliai ir leido varžovams atsitiesti.
Ketvirtojo kėlinio pabaigoje Aaronas Gordonas ir Stephenas Curry apsikeitė tritaškiais, švieslentėje išlaikydami lygybę – 120:120. „Nuggets“ paskutinę ataką ruošė minutės pertraukėlės metu, bet ją užbaigė netaiklus Nikola Jokičiaus metimas ir mačas persikėlė į pratęsimą.
Papildomoje atkarpoje kertiniu tapo Jimmy Butlerio tritaškis likus žaisti 41 sekundę (133:127), o „kariams“ pavykus apsiginti pergalę įtvirtino S.Curry.
J.Valančiūnas pakilęs nuo suolo per 12 minučių surinko 8 taškus (4/5 dvitaškių), 3 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, bloką ir pražangą.
Lietuvis buvo rezultatyvesnis už du „Nuggets“ starto penketo žaidėjus, bet likę trys žibėjo itin ryškiai.
Trigubu dubliu sezoną pradėjo N.Jokičius – 41 minutė, 21 taškas (6/10 dvitaškių, 2/13 tritaškių, 3/4 baudų metimų), 13 atkovotų, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 10 rezultatyvių perdavimų, blokas bei 3 pražangos.
Dar 25 taškus Denverio klubui pridėjo įprastai banguotai sezonus pradedantis Jamalas Murray’us.
Tuo tarpu A.Gordonas puolime sužaidė karjeros rungtynes. Iki šiol jo rekordas siekė 41 tašką, o šįkart puolėjas driokstelėjo suversdamas 50 (7/10 dvitaškių, 10/11 tritaškių, 6/6 baudų metimų). 30-metis puolėjas pastaraisiais sezonais itin pagerino taiklumą iš toli, kuris 2023–2024 metais siekė vos 29 procentus.
Gerokai ilgiau snaiperiškais sugebėjimais pasižymintis S.Curry per 37 minutes pelnė 42 taškus (8/13 dvitaškių, 6/12 tritaškių, 8/8 baudų metimų), atkovojo 6, perėmė 3 ir prarado 2 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą bei kartą prasižengė.
„Warriors“ sugebėjo nustelbti A.Gordono šou pataikydami daugiau tritaškių, nors tai ir atliko kiek žemesniu tikslumu – 18/47, 38 procentai prieš 16/40, 40 procentų.
San Fransisko klubas dabar keliauja į Portlandą, o „Nuggets“ pirmąjį namų mačą sužais priimdami Fynikso „Suns“.
„Nuggets“: Aaronas Gordonas 50 (10/11 tritaškių, 8 atk. kam.), Jamalas Murray’us 25 (10 rez. perd.), Nikola Jokičius 21 (13 atk. kam., 10 rez. perd., 2/13 tritaškių), Timas Hardaway’us 10, Jonas Valančiūnas 8 (4/5 dvitaškių).
„Warriors“: Stephenas Curry 42 (6 atk. kam., 7 rez. perd., 3 per. kam., 6/12 tritaškių), Jimmy Butleris 21 (5 atk. kam., 6 rez. perd., 3 per. kam.), Jonathanas Kuminga 14 (5 atk. kam.), Draymondas Greenas (8 atk. kam., 8 rez. perd.) ir Alas Horfordas (3/4 tritaškių) po 13, Brandinas Podziemskis ir Buddy Hieldas (1/7 tritaškių) po 11.
