Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Valančiūno debiute „Nuggets“ komandoje: puolėjo tritaškių rekordas ir Jokičiaus trigubas dublis

2025-10-24 08:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-24 08:48

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) su Denverio „Nuggets“ (0/1) marškinėliais debiutavo Jonas Valančiūnas.

J.Valančiūnas debiutavo su „Nuggets“ marškinėliais (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) su Denverio „Nuggets“ (0/1) marškinėliais debiutavo Jonas Valančiūnas.

REKLAMA
0

Lietuvis kilo nuo suolo, o jo atstovaujama ekipa išvykoje po pratęsimo 131:137 (31:27, 39:34, 24:33, 26:26, 11:17) krito prieš San Fransisko „Golden State Warriors“ (2/0).

Rezultatyviai startavę „Nuggets“ pirmąją mačo pusę laimėjo 70:61, bet vėliau puolime nesijautė taip komfortabiliai ir leido varžovams atsitiesti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtojo kėlinio pabaigoje Aaronas Gordonas ir Stephenas Curry apsikeitė tritaškiais, švieslentėje išlaikydami lygybę – 120:120. „Nuggets“ paskutinę ataką ruošė minutės pertraukėlės metu, bet ją užbaigė netaiklus Nikola Jokičiaus metimas ir mačas persikėlė į pratęsimą.

REKLAMA
REKLAMA

Papildomoje atkarpoje kertiniu tapo Jimmy Butlerio tritaškis likus žaisti 41 sekundę (133:127), o „kariams“ pavykus apsiginti pergalę įtvirtino S.Curry.

REKLAMA

J.Valančiūnas pakilęs nuo suolo per 12 minučių surinko 8 taškus (4/5 dvitaškių), 3 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, bloką ir pražangą.

Lietuvis buvo rezultatyvesnis už du „Nuggets“ starto penketo žaidėjus, bet likę trys žibėjo itin ryškiai.

Trigubu dubliu sezoną pradėjo N.Jokičius – 41 minutė, 21 taškas (6/10 dvitaškių, 2/13 tritaškių, 3/4 baudų metimų), 13 atkovotų, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 10 rezultatyvių perdavimų, blokas bei 3 pražangos.

REKLAMA
REKLAMA

Dar 25 taškus Denverio klubui pridėjo įprastai banguotai sezonus pradedantis Jamalas Murray’us.

Tuo tarpu A.Gordonas puolime sužaidė karjeros rungtynes. Iki šiol jo rekordas siekė 41 tašką, o šįkart puolėjas driokstelėjo suversdamas 50 (7/10 dvitaškių, 10/11 tritaškių, 6/6 baudų metimų). 30-metis puolėjas pastaraisiais sezonais itin pagerino taiklumą iš toli, kuris 2023–2024 metais siekė vos 29 procentus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Gerokai ilgiau snaiperiškais sugebėjimais pasižymintis S.Curry per 37 minutes pelnė 42 taškus (8/13 dvitaškių, 6/12 tritaškių, 8/8 baudų metimų), atkovojo 6, perėmė 3 ir prarado 2 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą bei kartą prasižengė.

„Warriors“ sugebėjo nustelbti A.Gordono šou pataikydami daugiau tritaškių, nors tai ir atliko kiek žemesniu tikslumu – 18/47, 38 procentai prieš 16/40, 40 procentų.

REKLAMA

San Fransisko klubas dabar keliauja į Portlandą, o „Nuggets“ pirmąjį namų mačą sužais priimdami Fynikso „Suns“.

„Nuggets“: Aaronas Gordonas 50 (10/11 tritaškių, 8 atk. kam.), Jamalas Murray’us 25 (10 rez. perd.), Nikola Jokičius 21 (13 atk. kam., 10 rez. perd., 2/13 tritaškių), Timas Hardaway’us 10, Jonas Valančiūnas 8 (4/5 dvitaškių).

„Warriors“: Stephenas Curry 42 (6 atk. kam., 7 rez. perd., 3 per. kam., 6/12 tritaškių), Jimmy Butleris 21 (5 atk. kam., 6 rez. perd., 3 per. kam.), Jonathanas Kuminga 14 (5 atk. kam.), Draymondas Greenas (8 atk. kam., 8 rez. perd.) ir Alas Horfordas (3/4 tritaškių) po 13, Brandinas Podziemskis ir Buddy Hieldas (1/7 tritaškių) po 11.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
J.Valančiūnas apšyla kojas Denverio ekipoje (Scanpix nuotr.)
J.Valančiūnas buvo arti dvigubo dublio pergalingame NBA mače prieš „Clippers“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų