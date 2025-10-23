Dapkutė ir Puiac įveikė favorites bei pateko į ITF turnyro pusfinalį

I. Dapkutė ir A. L. Puiac mačą pradėjo nuo 5 pralaimėtų geimų iš eilės. Šeštajame geime jos laimėjo varžovių padavimų seriją, bet septintajame geime vėl strigo savo padavimų metu.
Antrojo seto pradžioje lietuvė su rumune realizavo „break pointą“, bet tada pralaimėjo atkarpą 0:3 (1:3). Į tai I. Dapkutė su A. L. Puiac atsakė savo spurtu 3:0 (4:3), tačiau persvarą išbarstė jau aštuntajame geime (4:4). Po kelių minučių lietuvė su porininke realizavo dar vieną „break pointą“ (5:4) ir šį kartą pranašumo neišbarstė, nors dešimtajame geime suteikė varžovėms „break pointą“.
Pratęsime lietuvė su rumune iš karto atitrūko nuo varžovių (3:0, 5:2, 6:3). Situacija kiek komplikavosi po dviejų pralaimėtų taškų savo padavimų metu (6:5), bet tada I. Dapkutė su A. L. Puiac spurtavo 4:0 ir užbaigė mačą.
Lietuvė su porininke pelnė 459 JAV dolerius bei po 14 WTA dvejetų reitingo taškų. Pusfinalyje jos bandys nugalėti italę Vittorią Paganetti ir prancūzę Alicę Tubello.
Vienetų kvalifikacijos 32-ejų I. Dapkutei (WTA-777) įveikti nepavyko. Lietuvė pirmajame rate varžovės neturėjo, o lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape 2:6, 6:7 (7:9) krito prieš ispanę Martą Soriano Santiago (WTA-1251). Lietuvei atiteko 96,5 JAV dolerio.
ITF serijos moterų teniso turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro 30 tūkst. JAV dolerių.
