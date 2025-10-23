Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Dapkutė ir Puiac įveikė favorites bei pateko į ITF turnyro pusfinalį

2025-10-23 20:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-23 20:14

Portugalijoje vykstančiame ITF serijos moterų teniso turnyre ketvirtadienį Iveta Dapkutė su rumune Alexia Lavinia Puiac dvejetų ketvirtfinalyje per 73 minutes 1:6, 6:4, [10:5] šventė pergalę prieš pirmą pagal skirstymą porą – amerikietę Carolyn Ansari ir olandę Stephanie Judith Visscher.

Iveta Dapkutė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Portugalijoje vykstančiame ITF serijos moterų teniso turnyre ketvirtadienį Iveta Dapkutė su rumune Alexia Lavinia Puiac dvejetų ketvirtfinalyje per 73 minutes 1:6, 6:4, [10:5] šventė pergalę prieš pirmą pagal skirstymą porą – amerikietę Carolyn Ansari ir olandę Stephanie Judith Visscher.

REKLAMA
0

I. Dapkutė ir A. L. Puiac mačą pradėjo nuo 5 pralaimėtų geimų iš eilės. Šeštajame geime jos laimėjo varžovių padavimų seriją, bet septintajame geime vėl strigo savo padavimų metu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrojo seto pradžioje lietuvė su rumune realizavo „break pointą“, bet tada pralaimėjo atkarpą 0:3 (1:3). Į tai I. Dapkutė su A. L. Puiac atsakė savo spurtu 3:0 (4:3), tačiau persvarą išbarstė jau aštuntajame geime (4:4). Po kelių minučių lietuvė su porininke realizavo dar vieną „break pointą“ (5:4) ir šį kartą pranašumo neišbarstė, nors dešimtajame geime suteikė varžovėms „break pointą“.

REKLAMA
REKLAMA

Pratęsime lietuvė su rumune iš karto atitrūko nuo varžovių (3:0, 5:2, 6:3). Situacija kiek komplikavosi po dviejų pralaimėtų taškų savo padavimų metu (6:5), bet tada I. Dapkutė su A. L. Puiac spurtavo 4:0 ir užbaigė mačą.

REKLAMA

Lietuvė su porininke pelnė 459 JAV dolerius bei po 14 WTA dvejetų reitingo taškų. Pusfinalyje jos bandys nugalėti italę Vittorią Paganetti ir prancūzę Alicę Tubello.

Vienetų kvalifikacijos 32-ejų I. Dapkutei (WTA-777) įveikti nepavyko. Lietuvė pirmajame rate varžovės neturėjo, o lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape 2:6, 6:7 (7:9) krito prieš ispanę Martą Soriano Santiago (WTA-1251). Lietuvei atiteko 96,5 JAV dolerio.

ITF serijos moterų teniso turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro 30 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų