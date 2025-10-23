Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

UTMA reitingas: Dirkstys išlieka viršūnėje, Pauliukevičius krenta žemyn

2025-10-23 21:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-23 21:58

UTMA organizacija pristatė atnaujintą geriausių kovotojų reitingą („pound for pound“).

Dominykas Dirkstys | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.

UTMA organizacija pristatė atnaujintą geriausių kovotojų reitingą („pound for pound").

0

Reitinge ir toliau karaliauja Dominykas Dirkstys (10-2). Jis prieš mėnesį greitai nokautavo Naglį Kanišauską ir išlaikė pirmą poziciją.

Mindaugas Narauskas išlaikė antrą vietą. Kiek netikėtai trečias liko Vitas Karosas, nors jis praėjusį mėnesį pralaimėjo Khyzeriui Hayatui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į 4-ą vietą šoktelėjo serbas Nikola Cvetkovičius. Jis į 6-ą vietą nustūmė Raimondą Avlasevičių, kurį nugalėjo kovoje dėl 75 kg svorio kategorijos diržo. Tarp serbo ir lietuvio įsiterpė 63,5 kg svorio kategorijos čempionas Dovydas Levickis.

Deividas Danyla iš 6-os vietos nukrito į 7-ą, o suspenduotas Ignas Pauliukevičius – iš 5-os į 8-ą.

Dovydas Rimkus iš 10-os vietos pakilo į 9-ą, o naujuoju dešimtuko nariu tapo Matą Pultaražinską nugalėjęs Martynas Danius.

Dešimtuke vietos nebeliko Arnui Kalasiūnui, Edvinui Šalkovskiui ir Osvaldui Fedorovičiui.

Jau lapkričio 28-ą dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje vyks „UTMA 15“ turnyras. Ten pasirodys vienas geriausių visų laikų Lietuvos boksininkų – Egidijus Kavaliauskas.

