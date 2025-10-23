UTMA reitingas: Dirkstys išlieka viršūnėje, Pauliukevičius krenta žemyn

Reitinge ir toliau karaliauja Dominykas Dirkstys (10-2). Jis prieš mėnesį greitai nokautavo Naglį Kanišauską ir išlaikė pirmą poziciją.
Mindaugas Narauskas išlaikė antrą vietą. Kiek netikėtai trečias liko Vitas Karosas, nors jis praėjusį mėnesį pralaimėjo Khyzeriui Hayatui.
Į 4-ą vietą šoktelėjo serbas Nikola Cvetkovičius. Jis į 6-ą vietą nustūmė Raimondą Avlasevičių, kurį nugalėjo kovoje dėl 75 kg svorio kategorijos diržo. Tarp serbo ir lietuvio įsiterpė 63,5 kg svorio kategorijos čempionas Dovydas Levickis.
Deividas Danyla iš 6-os vietos nukrito į 7-ą, o suspenduotas Ignas Pauliukevičius – iš 5-os į 8-ą.
Dovydas Rimkus iš 10-os vietos pakilo į 9-ą, o naujuoju dešimtuko nariu tapo Matą Pultaražinską nugalėjęs Martynas Danius.
Dešimtuke vietos nebeliko Arnui Kalasiūnui, Edvinui Šalkovskiui ir Osvaldui Fedorovičiui.
Jau lapkričio 28-ą dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje vyks „UTMA 15“ turnyras. Ten pasirodys vienas geriausių visų laikų Lietuvos boksininkų – Egidijus Kavaliauskas.
