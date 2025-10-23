„Aston Villa“ pirmą kartą suklupo Europos lygoje, „Braga“ ir „Lyon“ toliau laimi

Netikėtą pralaimėjimą patyrė „Astom Villa“. Anglai išvykoje 1:2 nusileido „G.A. Eagles“ klubui iš Nyderlandų.
Svečiai pirmavo po 4-ąją minutę Evanno Guessando pelnyto įvarčio, bet Mathisas Suray`us kelinio pabaigoje rezultatą lygino, o antrajame Matsas Deijlas išvedė savo ekipą į priekį.
Prieš rungtynių pabaigą „Aston Villa“ turėjo puikią progą išlyginti rezultatą, bet Emiliano Buendia nerealizavo 11 m. baudinio.
Pergalingus žygius lygoje pratęsė „Braga“ ir „Lyon“. Portugalai 2:0 nugalėjo „Crvena Zvezda“, o Prancūzijos klubas identišku rezultatu susitvarkė su „Basel“.
