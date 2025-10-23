Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Europos lyga

„Aston Villa“ pirmą kartą suklupo Europos lygoje, „Braga“ ir „Lyon“ toliau laimi

2025-10-23 21:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-23 21:46

Europos lygoje sužaistos trečiojo turo rungtynės.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Europos lygoje sužaistos trečiojo turo rungtynės.

REKLAMA
0

Netikėtą pralaimėjimą patyrė „Astom Villa“. Anglai išvykoje 1:2 nusileido „G.A. Eagles“ klubui iš Nyderlandų.

Svečiai pirmavo po 4-ąją minutę Evanno Guessando pelnyto įvarčio, bet Mathisas Suray`us kelinio pabaigoje rezultatą lygino, o antrajame Matsas Deijlas išvedė savo ekipą į priekį.

Prieš rungtynių pabaigą „Aston Villa“ turėjo puikią progą išlyginti rezultatą, bet Emiliano Buendia nerealizavo 11 m. baudinio.

Pergalingus žygius lygoje pratęsė „Braga“ ir „Lyon“. Portugalai 2:0 nugalėjo „Crvena Zvezda“, o Prancūzijos klubas identišku rezultatu susitvarkė su „Basel“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų