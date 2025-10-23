Kalendorius
Lietuva

Šulskis išplėšė pergalę NKL, Skučas buvo pastebimas

2025-10-23 20:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-23 20:15

Karštoje Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) kaktomušoje Garliavoje – lemiamas baudas sumetusio Vytauto Šulskio ir Kauno rajono „Omegos-Tauro-LSU“ (5/2) triumfas. Giedriaus Kurtinaičio auklėtiniai namuose po atkaklios kovos 89:87 (23:26, 16:19, 26:19, 24:23) pranoko Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ (3/2) ekipą.

V.Šulskis išplėšė pergalę

Įpusėjus ketvirtajam kėliniui po Roberto Keliačiaus tritaškio „Omega“ pirmavo septyniais taškais, o likus trims minutėms šeimininkai turėjo dviejų taškų persvarą (82:80).

Tuomet Vasiliauskas pataikė tritaškį ir sumetė dvi baudas, „Sūduva-Mantinga“ atsakė keturiais taškais paeiliui, o prasidėjus priešpaskutinei minutei šeimininkai buvo priekyje trimis taškais (87:84)

Vėliau Ignas Labutis įmetė vieną baudą, Domantas Vilys pridėjo dvi ir marijampoliečiai likus pusei minutės išlygino mačo rezultatą (87:87).

Kitoje atakoje pražangą išprovokavo Vytautas Šulskis, kuris nuo baudų metimų linijos neklydo ir vėl sugrąžino pranašumą Kauno rajono ekipai (89:87).

„Sūduva-Mantinga“ turėjo progą išplėšti pergalę, tačiau D.Vilio tritaškis tikslus nebuvo.

Kauno r. komandai Šarūnas Vasiliauskas per 31 minutę pelnė 25 taškus (4/4 dvit., 2/7 trit., 11/12 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus bei surinko 31 naudingumo balą.

Rungtynių herojumi tapęs Šulskis per 27 minutes pelnė 13 taškų (3/7 dvit., 1/4 trit., 4/6 baud.) ir sučiupo 6 kamuolius.

Marijampolės ekipos gretose išsiskyrė Martynas Zigmantavičius, kurio sąskaitoje per 25 minutes buvo 10 taškų (2/2 trit., 4/6 baud.), 9 rezultatyvūs perdavimai bei 23 naudingumo balai.

Kauno r. ekipoje šiame susitikime nežaidė Tauris Aliukonis, o „Sudūva-Mantinga“ neturėjo Aurelijaus Pukelio ir Marijaus Užupio.

Likus trims minutėms iki pirmojo kėlinio pabaigos „Omega“ susikrovė dviženklį pranašumą (19:8), tačiau tuomet marijampoliečiai atsakė atkarpa 20:4 ir prasidėjus antrajam kėliniui pirmavo penkiais taškais (28:23).

Vėliau abi ekipos keitėsi sėkmingais epizodais ir į pertrauką šešių taškų pranašumą išsinešė „Sūduvos-Mantingos“ krepšininkai (45:39).

Likus trims minutėms iki trečiojo kėlinio pabaigos „Sūduva-Mantinga“ pirmavo keturiais taškais (57:53), tačiau tuomet šeimininkai laimėjo spurtą 12:6 ir į lemiamą mačo atkarpą išsinešė taško pranašumą (65:64).

„Omega-Tauras-LSU“: Šarūnas Vasiliauskas 25 (4/4 dvit., 2/7 trit., 11/12 baud., 5 rez. perd., 31 naud.), Armandas Bancevičius (5/7 dvit., 1/5 trit., 6 atk. kam.) ir Vytautas Šulskis (3/7 dvit., 6 atk. kam.) po 13, Nathanas Delaney Robinsonas 12 (2/3 trit.).

„Sūduva“: Ignas Labutis 21 (5/6 dvit., 2/4 trit., 5/6 baud., 5 atk. kam.), Domantas Vilys (5/10 dvit., 5 rez. perd.) ir Matas Jucikas (6/7 dvit.) po 13, Josefas Johnas Fahrenholtzas 12 (2/3 trit.), Martynas Zigmantavičius 10 (2/2 trit., 9 rez. perd.), Ernestas Jaškus 7 (5 atk. kam.).

Namų sienas tvirtai apgynę alytiškiai pagilino „Olimpo“ duobę

Liepsnojančio De Angelo Stewarto vedamas „Alytus“ (2/4) įsirašė dar vieną pergalę NKL pirmenybėse. Andriaus Jurkūno auklėtiniai savo aikštelėje 98:72 (25:16, 22:18, 18:17, 33:21) pagilino Palangos „Olimpo“ (1/6) duobę.

Pajūrio ekipa patyrė penktąjį pralaimėjimą paeiliui ir turnyro lentelėje rikiuojasi paskutinėje 17-oje vietoje. 11-15 pozicijas alytiškiai dalinasi su Klaipėdos, Kretingos, Jurbarko ir Ukmergės klubais.

Debiutinį „URBO-NKL“ sezoną žaidžiantis 30-metis Stewartas surengė geriausią karjeros pasirodymą.

Amerikietis per 33 minutes sumetė 31 tašką (6/7 dvit., 5/12 trit., 4/6 baud.), sugriebė 4 ir nugvelbė kamuolį, išdalino 3 rezultatyvius perdavimus, išrašė bloką bei sugeneravo 29 naudingumo balus.

Prie pergalės Tautvydas Baltrušaitis ir Robertas Watersas-Johnsonas pridėjo po 15 taškų.

Nors svečiai bandė dantimis ir nagais kabintis į šį susitikimą, bet „Alytaus“ krepšininkai didžiąją mačo laiko dalį išlaikė saugų dviženklį atstumą.

Visgi trečiajame kėlinyje šeimininkai sudavė kertinį smūgį, atseikėdami 12 taškų be atsako – 64:43.

Palangiškių ekipoje dvigubą dublį užfiksavo Laurynas Mikalauskas, kurio sąskaitoje per 30 minučių buvo 12 taškų (5/6 dvit., 2/3 baud.), 11 atkovotų kamuolių, 1 rezultatyvus perdavimas bei 20 naudingumo balų.

17 kamuolių puolime sučiupę alytiškiai surinko 20 taškų antraisiais šansais, o po šešiolikos priešininkų klaidų savo kraitį papildė dar 23 taškais.

Svečiai šiose rungtyėse žaidė be Antano Udro ir Ernesto Bružo.

„Alytus“: De Angelo Stewartas 31 (6/7 dvit., 5/12 trit., 29 naud.), Robertas Watersas-Johnsonas (3/7 trit., 5 rez. perd.) ir Tautvydas Baltrušaitis (3/4 trit., 7 atk. kam.) po 15, Augustinas Venckus 10 (0/5 trit., 6/6 baud., 9 atk. kam., 6 rez. perd.), Justinas Norkus (4/5 dvit., 10 atk. kam.) ir Otas Vaitulevičius po 8.

„Olimpas“: Paulius Danisevičius 14 (5/6 dvit., 5 rez. perd., 4 per. kam., 6 kld.), Matas Narvilas 13 (4/7 dvit., 5/5 baud.), Laurynas Mikalauskas (5/6 dvit., 11 atk. kam.) ir Nojus Pabrieža (6/7 dvit., 6 atk. kam., 2 blok.) po 12, Mindaugas Stašys 8 (2/4 trit.), Jordanas Gloveris 7.

Svarbiausiu metu atitrūkęs „Perlas Go“ laimėjo permainingą kovą prieš plungiškius

Naujame NKL sezone Vilkaviškio „Perlas Go“ (6/1) vis dar neklumpa namų tvirtovėje. Šarūno Zablockio vyrai savo aikštėje 78:71 (27:14, 12:26, 15:20, 24:11) po permainingos kovos išrašė trečiąją nesėkmę paeiliui Plungės „Olimpui“ (2/5).

Lygos vicečempionai namuose laimėjo keturis iš keturių mačų.

Tvirtai susitikimą pradėję šeimininkai antrojo ketvirčio pradžioje atsiplėšė dvigubai – 32:16. Visgi iki ilgosios pertraukos sirenos svečiai sugebėjo ne tik grįžti, bet ir perversti rezultatą į savo pusę – 40:39.

Viskas tuo nesibaigė, kadangi „Olimpas“ trečiajame kėlinyje perėmė rungtynių vadžias ir spurtavo 24:6 atkarpa (52:43), o artėjant lemiamui ketvirčiui įgijo ir rekordinę persvarą – 60:47.

Tačiau likus 6 žaidimo minutėms ir atsilikinėjant 6 taškais (62:68), vilkaviškiečiai atsibudo ir pradėjo taisyti situaciją. Theodore'o Gadsdeno 5 taškų paeiliui pakylėti šeimininkai per 3 minutes surinko 10 taškų be atsako (72:68).

Thomasas Milesas atsakė tritaškiu ir nubraukė plungiškių deficitą iki minimalaus (71:72), bet „Perlas Go“ kapitonas Mantvydas Žukauskas smeigė tolimą metimą, realizavo abi baudas ir įtvirtino vicečempionų triumfą – 78:71.

Nugalėtojams Gadsdenas per 29,5 minutės įmetė 20 taškų (5/9 dvit., 3/3 trit., 1/2 baud.), atkovojo 6 ir nugvelbė kamuolį, 6 kartus suklydo bei sugeneravo 19 naudingumo balų.

Geriausią mačą sužaidęs Gustas Kučinskas surinko 13 taškų (2/3 dvit., 3/5 trit.), 2 sučiuptus ir 2 perimtus kamuolius, 2 klaidas ir 12 efektyvumo balų.

Plungiškių ekipoje arti dvigubo dublio buvo Tadas Budrys, kurio sąskaitoje per 32 minutes buvo 13 taškų (5/7 dvit., 1/3 trit.), 9 sugriebti kamuoliai, 1 rezultatyvus perdavimas bei 17 naudingumo balų.

Svečiai šioje dvikovoje vertėsi be Roko Kreišmonto.

„Perlas Go“: Theodore'as Gadsdenas 20 (5/9 dvit., 3/3 trit., 6 atk. kam., 6 kld.), Gustas Kučinskas 13 (3/5 trit.), Mantvydas Žukauskas 12 (2/7 trit., 7 atk. kam., 5 rez. perd.), Jorellas Ty Saterfieldas 10 (2/7 trit.), Žygimantas Skučas 8 (4/5 dvit., 6 atk. kam.), Gabrielis Quillanas 7 (5 atk. kam., 4 rez. perd., 3 blok.).

Olimpas“: Arnas Vaištaras 16 (6/11 dvit.), Thomasas Milesas 15 (4/5 dvit., 2/5 trit.), Tadas Budrys 13 (5/7 dvit., 9 atk. kam.), Colinas Golsonas (4 kld.) ir Christopheris Tsamasas po 7.

Trijulės vedamas „Vytis-VDU“ pranoko NKL čempionus

Kajaus Leliuko, Roko Jocio ir Augustino Mikšto pakylėtas Šakių „Vytis-VDU“ (4/2) išvykoje 93:79 (27:14, 22:13, 24:21, 20:31) pranoko praėjusio sezono Nacionalinės krepšinio lygos čempionus „Telšius“ (3/3).

Šakiškiai likus 2,5 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos susikrovė dviženklį pranašumą (19:8), kuris iki pertraukos didėjo iki triuškinamo (49:27).

Prasidėjus trečiajam ketvirčiui „Vytis-VDU“ didino persvarą iki 26 taškų (57:31), kurią pavyko išsaugoti iki pat lemiamos atkarpos pradžios (73:48).

Likus minutei iki mačo pabaigos šeimininkai mažino deficitą iki 11 taškų (77:88), tačiau šakiškiai per likusį laiką varžovų nebeprisileido ir šventė ketvirtąją pergalę „URBO-NKL“ sezone (93:79).

Šakių komandoje naudingiausiai žaidė Kajus Leliukas, kurio sąskaitoje per 20 minučių buvo 13 taškų (4/5 dvit., 1/3 trit., 2/3 baud.), 8 atkovoti kamuoliai bei 19 naudingumo balų.

Prie „Vyčio-VDU“ pergalės 13 taškų (5/7 dvit., 1/5 trit.) taip pat pridėjo Rokas Jocys, o Augustinas Mikštas sumetė 12 (3/3 dvit., 2/3 trit.).

Telšiai komandai Deividas Rasys per 28 minutes pelnė 19 taškų (8/10 dvit., 0/5 trit., 3/4 baud.), atkovojo 8 kamuolius bei surinko 25 naudingumo balus.

„Telšiai“: Deividas Rasys 19 (8/10 dvit., 0/5 trit., 8 atk. kam., 2 blok., 25 naud.), Arūnas Rimkus (2/5 trit.) ir Martynas Gecevičius (2/10 trit., 6/6 baud.) po 12, Jaredas Smallas 10 (1/5 trit.), Ignas Razutis 8 (4/5 dvit., 5 atk. kam., 6 rez. perd., 3 per. kam.), Laurynas Kaveckis (1/6 trit.) ir Vilius Pocius po 7.

„Vytis-VDU“: Rokas Jocys (5/7 dvit., 1/5 trit., 5 atk. kam.) ir Kajus Leliukas (4/5 dvit., 8 atk. kam.) po 13, Augustinas Mikštas 12 (2/3 trit.), Rokas Norutis 11, Titas Januševičius 10 (5 atk. kam., 6 rez. perd., 4 kld.), Gabrielius Mažeika 9, Paulius Velutis 7 (2/2 trit.).

„Neptūną-Akvaservis“ supančiojęs „M Basket“ grįžo ant pergalingų bėgių

Mažeikių „M Basket“ (3/4) užtikrintai sugrįžo ant NKL pergalingų bėgių. Mariaus Kiltinavičiaus kariauna namie 92:61 (25:17, 16:11, 28:13, 23:20) sutrypė Klaipėdos „Neptūną-Akvaservis“ (2/4).

Po šio mačo „M Basket“ turnyrinėje lentelėje pakilo iki 10-osios pozicijos, klaipėdiečiai 12-14 vietas dalinasi su „Alytumi“ ir „Kretinga-Rivile“.

Pirmojo kėlinio pabaigoje dviženklę persvarą susikrovę šeimininkai (22:12) ją išsaugojo ir keliaudami į didžiąją pertrauką (41:28).

Antroje mačo pusėje mažeikiškiai startavo su 14:3 atkarpa (55:31), o trečiojo ketvirčio pabaigoje 10:0 spurtu pasiuntė varžovus į nokdauną ir galutinai nurūko į priekį – 67:37.

Mažeikiškiams Gediminas Mokšeckas per 31,5 minutės pelnė 13 taškų (3/6 dvit., 2/7 trit., 1/1 baud.), atkovojo 4 ir pavogė 2 kamuolius, išskirstė 9 rezultatyvius perdavimus bei sugeneravo 23 naudingumo balus.

Jam geriausiai talkino DeAngelo Eppsas per 29 minutes pelnęs 15 taškų (6/7 dvit., 1/2 trit.). Amerikietis sučiupo 7 kamuolius, išdalino 1 rezultatyvų perdavimą ir sukaupė 20 efektyvumo balų.

Baudos aikštelės zonoje klaipėdiečiai įmetė tik 18, o greitajame puolime – 5 taškus. Tuo tarpu „M Basket“ iš baudos aikštelės surinko 42, o greitose atakose – 21 tašką.

Pralaimėjusiems Rokas Mačiulis per 26 minutes surinko 16 taškų (3/4 dvit., 3/5 trit., 1/2 baud.), 5 atkovotus kamuolius, 1 rezultatyvų perdavimą bei 18 naudingumo balų.

„M Basket“: DeAngelo Eppsas 15 (6/7 dvit., 7 atk. kam.), Ernestas Naruševičius 14 (4/6 dvit., 6/8 baud., 7 atk. kam.), Gediminas Mokšeckas 13 (2/7 trit., 9 rez. perd.), Jokūbas Stropus 11 (4/4 dvit., 6 atk. kam., 3 per. kam.), Mindaugas Motuzas 10 (7 atk. kam.), Rokas Gadiliauskas 8 (2/3 trit.), Coltie Youngas 7 (1/5 trit.).

„Neptūnas-Akvaservis“: Rokas Mačiulis 16 (3/5 trit., 5 atk. kam.), Rytis Šakaitis 11 (3/7 trit.).

