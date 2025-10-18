NKL žvaigždės: M. Žukausko istorinis trigubas dublis, J. Kazakausko pasirodymas ir įtempta kova Palangoje

Pirmąkart karjeroje trigubą dublį surinkęs „Perlas Go“ kapitonas Mantvydas Žukauskas pagerino asmeninius atšokusių kamuolių ir rezultatyvių perdavimų rekordus, kurie atitinkamai siekė po 9.
Gynėjas per 26 minutes iš viso įmetė 10 taškų (5/7 dvit., 0/2 trit.), sučiupo 10 ir pavogė 2 kamuolius, išskirstė 10 rezultatyvių perdavimų bei sukaupė 24 naudingumo balus.
Paskutinįkart tokį pasiekimą buvo užfiksavęs Šakių „Vyčio-VDU“ atstovas Gabrielius Čelka, kuris trigubą dublį atliko mače su Kretingos ekipa 2024 m. gruodžio 12-ąją.
Už jį rezultatyviau žaidė tritaškius smaigstęs Jorellas Saterfieldas. Amerikietis per 24,5 minutės atseikėjo 20 taškų (1/3 dvit., 6/11 trit.), sugriebė 4 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei sugeneravo 16 efektyvumo balų.
Vicečempionai ypač baudė žemaičius po jų prarastų kamuolių ir antraisiais šansais. Kovą po lenta 47:34 laimėję šeimininkai susikūrė 19 papildomų progų puolime ir dominavo antrųjų mėginimų eilutėje – 31:6.
Po 18 svečių padarytų klaidų „Perlas Go“ savo kraitį papildė dar 28 papildomais taškais. Vilkaviškiečiai realizavo 11 iš 32 tolimų bandymų (34 proc.), kai čempionai pataikė 4 iš 25 mestų tritaškių (16 proc.).
Telšiškių gretose dvigubą dublį surinkusio Deivido Rasio sąskaitoje per 29 minutes buvo 12 taškų (3/5 dvit., 1/2 trit. 3/6 baud.), 10 atkovotų kamuolių, 1 rezultatyvus perdavimas bei 18 naudingumo balų.
Šeimininkai šiame susitikime žaidė be Gusto Kučinsko.
„Perlas Go“: Jorellas Saterfieldas 20 (6/11 trit.), Vytautas Meištas 18 (5/7 dvit., 2/5 trit.), Gabrielis Quillanas 16 (7/9 dvit., 7 atk. kam.), Justinas Ramanauskas (4/8 dvit., 4 rez. perd.), Titas Pažarauskas (2/4 trit.), Žygimantas Skučas (6 atk. kam., 4 kld.) ir Mantvydas Žukauskas (5/7 dvit., 10 atk. kam., 10 rez. perd.) po 10.
„Telšiai“: Arūnas Rimkus 15 (6/10 dvit., 0/6 trit.), Deividas Rasys 12 (10 atk. kam.), Martynas Gecevičius 11 (0/5 trit., 5/6 baud.), Ovidijus Kaminskis 10 (4/7 dvit., 2/9 baud., 5 atk. kam.), JaredasSmallas 8 (1/5 trit.).
Aikštėje siautęs Julius Kazakauskas pakartojo karjeros naudingumo rekordą ir atvedė „Kretingą-Rivile“ (2/4) į antrąją pergalę NKL pirmenybėse.
Arimanto Mikaločiaus kariauna išvykoje 96:88 (22:15, 17:24, 29:22, 28:27) įrodė pranašumą prieš „Šilutę-PDS.lt“ (3/3).
Dvigubą dublį užfiksavęs Kazakauskas pademonstravo MVP klasę ir pagerino šio „URBO-NKL“ sezono efektyvumo rekordą, kuris prieš tai sakė 42 balus.
Monstrišką pasirodymą surengęs puolėjas per 38,5 minutės surinko 24 taškus (6/9 dvit., 3/7 trit., 3/4 baud.), 17 atkovotų ir 3 perimtus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus, bloką, 9 išprovokuotas pražangas, klaidą bei net 47 naudingumo balus.
Jam geriausiai talkinęs Gytis Mačionis buvo dar rezultatyvesnis ir per 30 minučių įmetė 27 taškus (6/9 dvit., 5/10 trit.), sučiupo 6 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei sukaupė 22 efektyvumo balus.
Po išmesto ginčo kamuolio 11:2 atitrūkę kretingiškiai iškart uždavė rungtynėms toną. Visgi „Šilutės-PDS.lt“ krepšininkai pademonstravo charakterį ir trečiojo ketvirčio starte nusvėrė į savo pusę – 46:44.
Kazakausko įkvėpti svečiai taip pat pateikė savo atsakymą ir pelnė 12 taškų be atsako – 60:51. Rankų toliau nenuleidę šeimininkai lemiamame kėlinyje visgi vėl įstengė persverti rezultatą (85:83).
Įtemptame mūšyje pradėjus tiksėti paskutinei minutei Norbertas Giga suklydo, o kamuolį pavogęs Jalenas Warrenas įsūdė kertinį tritaškį 93:88. Gigos tolimas atsakas buvo netikslus, o kitoje aikštelės pusėje Mačionio tritaškis išsprendė viską – 96:88.
Vienas iš „Kretingos-Rivile“ pergalės veiksnių buvo tolimi metimai, kurių svečiai pataikė 15 iš 41 bandymo (37 proc.). Mikaločiaus auklėtiniai taip pat geriau išnaudojo antrąsias progas (17:7).
Šilutiškiams Nojus Jankūnas per 25 minutes pelnė 21 tašką (7/8 dvit., 1/3 trit., 4/6 baud.), atkovojo 5 kamuolius, išskirstė 4 rezultatyvius perdavimus bei sukaupė 30 naudingumo balų.
Šeimininkai vertėsi be Tado Kararino ir Lauryno Balkūno, kretingiškiai – be Antano Tamulio.
„Šilutė-PDS.lt“: Nojus Jankūnas 21 (7/8 dvit., 5 atk. kam., 4 rez. perd., 30 naud.), Julius Jucikas 19 (8/11 dvit., 6 atk. kam.), Devinas Hutchinsonas (4/7 dvit.) ir Frederickas Gatesas (3/8 dvit., 2/2 trit., 5 atk. kam.) po 14, Lukas Kazlauskas 13 (3/8 dvit., 10 rez. perd.).
„Kretinga-Rivile“: Gytis Mačionis 27 (6/9 dvit., 5/10 trit., 6 atk. kam.), Julius Kazakauskas 24 (6/9 dvit., 3/7 trit., 17 atk. kam., 5 rez. perd., 3 per. kam., 47 naud.), Jalenas Warrenas 16 (2/5 trit., 6/6 baud.), Mantvydas Staniulis 11 (2/9 trit., 4 rez. perd.), Justas Žiubrys 9 (2/4 trit.).
Aštuoniese žaidę Šakių „Vyčio-VDU“ (3-2) krepšininkai išsivežė dramatišką NKL pergalę iš pajūrio. Eriko Kučiausko auklėtiniai išvykoje 85:83 (18:12, 27:20, 22:26, 18:25) laimėjo prieš sunkiai sezoną pradėjusį Palangos „Olimpą“ (1/5).
Universalumu išsiskyrusio šakiškių gynėjo Nojaus Vaivados kraityje per 29 minutes buvo 12 taškų (6/6 dvit., 0/3 trit.), 6 atšokę ir 5 perimti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 23 naudingumo balai.
„Vyčiui-VDU“ Rokas Jocys per 32 minutes surinko 16 taškų (4/8 dvit., 2/5 trit.), 4 sugriebtus ir 1 nugvelbtą kamuolį, 6 rezultatyvius perdavimus, 5 klaidas bei 12 efektyvumo balų.
Rungtynių nugalėtojas pajūryje sprendėsi paskutinę žaidimo minutę. Lauryno Mikalausko 5 taškai iš eilės priartino palangiškius prie varžovų (81:84), o kamuolį perėmęs Paulius Danisevičius asistavo Matui Narvilui ir jų deficitas tapo minimalus – 83:84.
Šakiškiai susirinko į pasitarimą ir likus 13 sek. Rokas Jocys privertė palangiškius pažeisti taisykles, tačiau realizavo vieną baudą iš dviejų – 85:83.
Po Eriko Kubiliaus minutės pertraukėlės Narvilas suklydo, bet kamuolį nugvelbęs ir pražangą išprovokavęs Titas Janusevičius abu sykius prie baudų metimų linijos buvo netikslus ir suteikė pajūrio ekipai šansą išsigelbėti.
Paskutinėje „Olimpą“ atakoje pratęsimą pabandė išplėšti Mindaugas Stašys, bet jo reidas į baudos aikštelę nebuvo sėkmingas ir šakiškiai šventė pergalę.
„Olimpo“ aukštaūgis Antanas Udras per 25 minutes įmetė 22 taškus (8/10 dvit., 1/2 trit., 3/7 baud.), sučiupo 5 kamuolius, išdalino 1 rezultatyvų perdavimą bei sugeneravo 25 naudingumo balus.
Į rikiuotę grįžęs Danisevičius pasižymėjo dviem taškais.
Palangos komanda kovojo be Ernesto Bružo, svečiai ant parketo neturėjo Gabrieliaus Čelkos, Pauliaus Velučio ir Nojaus Lebsko.
„Olimpas“: Antanas Udras 22 (8/10 dvit., 5 atk. kam., 25 naud.), Matas Narvilas 18 (6/10 dvit., 6 rez. perd.), Nojus Pabrieža 14 (4/8 dvit., 6 atk. kam., 3 blok.), Laurynas Mikalauskas 8, Jordanas Gloveris 7.
„Vytis-VDU“: Rokas Jocys (4/8 dvit., 2/5 trit., 6 rez. perd., 5 kld.) ir Kajus Leliukas (8/10 dvit., 2 blok.) po 16, Augustinas Mikštas (5/7 dvit.) ir Titas Januševičius (5/9 baud., 10 rez. perd.) po 14, Nojus Vaivada 12 (6/6 dvit., 6 atk. kam., 5 per. kam.), Jokūbas Rubinas 10 (2/7 trit., 6 atk. kam.).
