TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Barcelona“ 93-ąją minutę įveikė „La Liga“ autsaiderius, Flickui parodyta raudona kortelė

2025-10-18 19:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 19:16

„Barcelonos“ komanda Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynėse po dramatiškos kovos 2:1 įveikė„Girona“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

REKLAMA

0

Pedri rungtynių pradžioje pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „Barceloną“ į priekį 1:0. Netrukus Axelis Witselis nuostabiu smūgiu per save atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1. 

Rungtynių teisėjas 91-ąją minutę už emocijas nubaudė Hansi Flicką raudona kortele. Tuo tarpu Ronaldas Araujo 93-ąją minutę tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išplėšė dramatišką pergalę „Barcelonai“ rezultatu 2:1.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Toni Fernandezas tapo antruoju žaidėju, pradėjusiu „La Liga“ rungtynes startinėje sudėtyje atstovaudamas „Barcelonai“. Jokia kita komanda šiame sezone neturėjo 2008 m. gimusių žaidėjų savo startinėse sudėtyse.

„Barcelona“ po 9 sužaistų rungtynių turi surinkusi 22 taškus ir laikina rikiuojasi pirmoje „La Liga“ turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Girona“ su 6 taškais žengia priešpaskutinė, devyniolikta.

