„Barcelona“ 93-ąją minutę įveikė „La Liga“ autsaiderius, Flickui parodyta raudona kortelė

Pedri rungtynių pradžioje pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir išvedė „Barceloną“ į priekį 1:0. Netrukus Axelis Witselis nuostabiu smūgiu per save atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
Rungtynių teisėjas 91-ąją minutę už emocijas nubaudė Hansi Flicką raudona kortele. Tuo tarpu Ronaldas Araujo 93-ąją minutę tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išplėšė dramatišką pergalę „Barcelonai“ rezultatu 2:1.
Toni Fernandezas tapo antruoju žaidėju, pradėjusiu „La Liga“ rungtynes startinėje sudėtyje atstovaudamas „Barcelonai“. Jokia kita komanda šiame sezone neturėjo 2008 m. gimusių žaidėjų savo startinėse sudėtyse.
„Barcelona“ po 9 sužaistų rungtynių turi surinkusi 22 taškus ir laikina rikiuojasi pirmoje „La Liga“ turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Girona“ su 6 taškais žengia priešpaskutinė, devyniolikta.
