„La Liga“ nuslėpė žaidėjų protestą dėl rungtynių perkėlimo į JAV – auga futbolo bendruomenės pasipiktinimas

Abi komandos atsistojo aikštės centre ir tiesiog stovėjo, demonstratyviai ignoruodamos žaidimo pradžią – tai buvo simbolinis gestas prieš lygos sprendimą organizuoti oficialias Ispanijos čempionato rungtynes už Atlanto.
Protestą inicijavo visa žaidėjų sąjunga ir jį palaiko visi „La Liga“ klubų kapitonai – jie pareiškė, kad „žaidėjų nuomonės buvo ignoruotos“, o sprendimas neatskleistas nei viešai, nei derintas su sportininkais.
„Tai signalas dėl skaidrumo, komunikacijos ir lygos nuoseklumo stokos“, – rašoma žaidėjų sąjungos pranešime.
Itin daug dėmesio atkreipė rungtynių transliacijos detalė – vietoje žaidimo pradžios žiūrovams buvo parodytas stadiono vaizdas iš drono, o operatoriai nufilmavo aikštę tik tada, kai komandos pradėjo judėti. Šį transliavimo sprendimą gerbėjai iš karto išvadino „cenzūra“ – akivaizdų protestą „La Liga“ bandė ignoruoti net ir per televizijos eterį.
Tai pirmoji vieša masinė futbolo bendruomenės akcija prieš rungtynių iškėlimą į užsienį. Prie šios akcijos savaitgalį planuoja jungtis ir kiti klubai. Kol kas lygos vadovybė teigia, kad pats sprendimas bus taikomas tik išskirtinėmis aplinkybėmis, bendradarbiaujant su FIFA ir UEFA, tačiau spauda ir sirgaliai abejoja lygos vadovų argumentų atvirumu bei skaidrumu.
Rungtynėse „Espanyol“ laimėjo 2:0, bet savaitgalio diskusijų fone sportinis rezultatas liko antrame plane – Ispanijoje ir Europoje verda nauja diskusija dėl futbolo identiteto, tradicijų ir lygos santykių su savo bendruomene.
