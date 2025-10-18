Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Barcelonos“ vadovai sunerimę dėl Lamine'o Yamalio elgesio ir griežtų trenerio sprendimų

2025-10-18 10:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 10:49

„Barcelonos“ klubo viduje kilo įtampa dėl Lamine'o Yamalio elgesio ir koncentracijos – nerimą didina ne tik jaunojo talento vieši veiksmai, bet ir pastaruoju metu prastėjantis punktualumas.

Lamine'as Yamalis | Scanpix nuotr.

„Barcelonos“ klubo viduje kilo įtampa dėl Lamine'o Yamalio elgesio ir koncentracijos – nerimą didina ne tik jaunojo talento vieši veiksmai, bet ir pastaruoju metu prastėjantis punktualumas.

REKLAMA
0

Pasak Ispanijos spaudos, treneris Hansi Flickas nusprendė neregistruoti L. Yamalio į startinę sudėtį UEFA Čempionų lygos rungtynėse prieš PSG dėl vėlavimų į treniruotes, tačiau tokį sprendimą peržiūrėti H. Flicką privertė sporto direktorius Deco – pastarojo įsikišimas, kaip teigiama šaltiniuose, sukėlė didelį trenerio nepasitenkinimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak „Goal“ ir „Barca Blaugranes“, H. Flickas jau yra anksčiau taikęs griežtas drausmines priemones už punktualumo prasižengimus komandoje, todėl L. Yamalio atvejis savaitės pradžioje tapo išskirtiniu.

REKLAMA
REKLAMA

„Treneris aiškiai norėjo parodyti, kad visiems galioja vienodos taisyklės, – rašoma pranešime. – Tačiau Deco, matydamas, kokią įtaką klubui turi L. Yamalio žaidimas, ragino trenerį permąstyti sprendimą ir leisti žaidėjui startuoti.“

REKLAMA

Pačioje „Barcelonoje“ viešai mėginama išsklaidyti kalbas apie konfliktus – H. Flickas penktadienio spaudos konferencijoje pabrėžė, kad jokios įtakos startinei sudėčiai iš valdybos ar sporto direktoriaus nėra, o L. Yamalui nebuvo jokių drausminių nuobaudų.

„Visiškai absurdiška! Niekas manęs niekuomet nespaudė dėl sudėties pasirinkimo – tai nesąmonė. Jei toks dalykas būtų įvykęs, aš pats būčiau išėjęs tą pačią dieną.“

Nepaisant oficialių paneigimų, šaltiniai klubo viduje pripažįsta, kad „Barcelonos“ vadovybė pastarosiomis savaitėmis nerimauja, jog L. Yamalo elgesys gali daryti įtaką tiek treniruočių, tiek rungtynių drausmei. Svarbiausias uždavinys – užtikrinti, kad žaidėjas neprarastų susikaupimo, o komandos viduje išliktų stipri disciplina ir pasitikėjimas trenerio sprendimais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų