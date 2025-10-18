„Barcelonos“ vadovai sunerimę dėl Lamine'o Yamalio elgesio ir griežtų trenerio sprendimų

Pasak Ispanijos spaudos, treneris Hansi Flickas nusprendė neregistruoti L. Yamalio į startinę sudėtį UEFA Čempionų lygos rungtynėse prieš PSG dėl vėlavimų į treniruotes, tačiau tokį sprendimą peržiūrėti H. Flicką privertė sporto direktorius Deco – pastarojo įsikišimas, kaip teigiama šaltiniuose, sukėlė didelį trenerio nepasitenkinimą.
Pasak „Goal“ ir „Barca Blaugranes“, H. Flickas jau yra anksčiau taikęs griežtas drausmines priemones už punktualumo prasižengimus komandoje, todėl L. Yamalio atvejis savaitės pradžioje tapo išskirtiniu.
„Treneris aiškiai norėjo parodyti, kad visiems galioja vienodos taisyklės, – rašoma pranešime. – Tačiau Deco, matydamas, kokią įtaką klubui turi L. Yamalio žaidimas, ragino trenerį permąstyti sprendimą ir leisti žaidėjui startuoti.“
Pačioje „Barcelonoje“ viešai mėginama išsklaidyti kalbas apie konfliktus – H. Flickas penktadienio spaudos konferencijoje pabrėžė, kad jokios įtakos startinei sudėčiai iš valdybos ar sporto direktoriaus nėra, o L. Yamalui nebuvo jokių drausminių nuobaudų.
„Visiškai absurdiška! Niekas manęs niekuomet nespaudė dėl sudėties pasirinkimo – tai nesąmonė. Jei toks dalykas būtų įvykęs, aš pats būčiau išėjęs tą pačią dieną.“
Nepaisant oficialių paneigimų, šaltiniai klubo viduje pripažįsta, kad „Barcelonos“ vadovybė pastarosiomis savaitėmis nerimauja, jog L. Yamalo elgesys gali daryti įtaką tiek treniruočių, tiek rungtynių drausmei. Svarbiausias uždavinys – užtikrinti, kad žaidėjas neprarastų susikaupimo, o komandos viduje išliktų stipri disciplina ir pasitikėjimas trenerio sprendimais.
