TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Jogailė Aglinskytė Lenkijoje iškovojo sidabro medalį ir pagerino karjeros rekordą

2025-10-18 19:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 19:15

Katovicuose (Lenkija) šeštadienį baigėsi tarptautinės dailiojo čiuožimo varžybos – „Diamond Spin“.

Jogailė Aglinskytė (LSSA nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Katovicuose (Lenkija) šeštadienį baigėsi tarptautinės dailiojo čiuožimo varžybos – „Diamond Spin".

0

Moterų varžybose sidabrą iškovojo 19-metė Jogailė Aglinskytė. Ji surinko 158,17 balo ir net 8,16 balo pagerino karjeros rekordą. Trumpojoje programoje lietuvė buvo antra (59,02), o laisvojoje – ketvirta (99,15).

J. Aglinskytės trumpoji programa:

Nugalėjo italė Sarina Joos (185,50), geriausiai atlikusi abi programas. Trečia buvo čekė Eliška Brežinova (156,22), o iš viso varžėsi 19 sportininkių.

Varžybų rezultatai:

Tarp vyrų Danielius Korabelnikas liko 6-as (119,83). Nugalėjo lenkas Kornelis Witkowskis (214,71), aplenkęs vokietį Genrikhą Gartungą (193,28) bei lenką Jakubą Lofeką (178,57).

