Jogailė Aglinskytė Lenkijoje iškovojo sidabro medalį ir pagerino karjeros rekordą

Moterų varžybose sidabrą iškovojo 19-metė Jogailė Aglinskytė. Ji surinko 158,17 balo ir net 8,16 balo pagerino karjeros rekordą. Trumpojoje programoje lietuvė buvo antra (59,02), o laisvojoje – ketvirta (99,15).
J. Aglinskytės trumpoji programa:
Nugalėjo italė Sarina Joos (185,50), geriausiai atlikusi abi programas. Trečia buvo čekė Eliška Brežinova (156,22), o iš viso varžėsi 19 sportininkių.
Varžybų rezultatai:
Tarp vyrų Danielius Korabelnikas liko 6-as (119,83). Nugalėjo lenkas Kornelis Witkowskis (214,71), aplenkęs vokietį Genrikhą Gartungą (193,28) bei lenką Jakubą Lofeką (178,57).
