TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NKL

„Stekas“ – „M Basket“ tiesiogiai: stebėkite NKL rungtynes

2025-10-18 14:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-18 14:50

Šeštadienio popietę į akistatą stoja Ukmergės „Steko“ ir Mažeikių „M Basket“ ekipos.

Šeštadienio popietę į akistatą stoja Ukmergės „Steko" ir Mažeikių „M Basket" ekipos.

0

Rungtynes nuo 14 val. žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.

„Stekas“ kol kas pralaimėjo visas ketverias žaistas rungtynes. Arčiausiai pergalės komanda buvo paskutiniajame susitikime, kurį išvykoje 94:105 pralaimėjo Kėdainių „Sporto centro“ komandai.

O štai po klajonių LKL į antrą pagal pajėgumą lygą sugrįžę mažeikiškiai laimėjo pirmąsias sezono rungtynes prieš Palangos „Olimpą“, tuomet patyrė tris nesėkmes, tačiau prieš dvi dienas namuose palaužė Vilkaviškio „Perlas Go“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

