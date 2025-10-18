„Stekas“ – „M Basket“ tiesiogiai: stebėkite NKL rungtynes

Rungtynes nuo 14 val. žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.
„Stekas“ kol kas pralaimėjo visas ketverias žaistas rungtynes. Arčiausiai pergalės komanda buvo paskutiniajame susitikime, kurį išvykoje 94:105 pralaimėjo Kėdainių „Sporto centro“ komandai.
O štai po klajonių LKL į antrą pagal pajėgumą lygą sugrįžę mažeikiškiai laimėjo pirmąsias sezono rungtynes prieš Palangos „Olimpą“, tuomet patyrė tris nesėkmes, tačiau prieš dvi dienas namuose palaužė Vilkaviškio „Perlas Go“.
