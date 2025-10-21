Ruginienė susitiks su Nausėda aptarti situaciją dėl Šakalienės

„Aš tikrai rytoj aptarsiu šitą situaciją su prezidentu ir jo patirtis ir nuomonė tikrai labai svarbi, išklausysiu ir jo argumentus“, – žurnalistams Seime sakė I. Ruginienė.
Tuo metu antradienį vyksiantis D. Šakalienės ir G. Nausėdos susitikimas, pasak premjerės, vyks ministrės iniciatyva.
„Kiek žinau, ministrės iniciatyva šitas susitikimas. Tai pasižiūrėsime“, – sakė ji, pažymėdama, kad būsimo prezidento ir ministrės pokalbio turinio nežino.
„Negaliu pasakyti, nežinau turinio, matyt, kai jie susitiks, pasižiūrėsime“, – pridūrė I. Ruginienė.
