TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė susitiks su Nausėda aptarti situaciją dėl Šakalienės

2025-10-21 12:51 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 12:51

Trečiadienį premjerė Inga Ruginienė ketina su prezidentu Gitanu Nausėda aptarti situaciją dėl krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės. Vyriausybės vadovė sako, kad šalies vadovo nuomonė dėl susiklosčiusios situacijos yra svarbi.

Inga Ruginienė BNS Foto

Trečiadienį premjerė Inga Ruginienė ketina su prezidentu Gitanu Nausėda aptarti situaciją dėl krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės. Vyriausybės vadovė sako, kad šalies vadovo nuomonė dėl susiklosčiusios situacijos yra svarbi.

„Aš tikrai rytoj aptarsiu šitą situaciją su prezidentu ir jo patirtis ir nuomonė tikrai labai svarbi, išklausysiu ir jo argumentus“, – žurnalistams Seime sakė I. Ruginienė.

Tuo metu antradienį vyksiantis D. Šakalienės ir G. Nausėdos susitikimas, pasak premjerės, vyks ministrės iniciatyva.

„Kiek žinau, ministrės iniciatyva šitas susitikimas. Tai pasižiūrėsime“, – sakė ji, pažymėdama, kad būsimo prezidento ir ministrės pokalbio turinio nežino.

„Negaliu pasakyti, nežinau turinio, matyt, kai jie susitiks, pasižiūrėsime“, – pridūrė I. Ruginienė.

