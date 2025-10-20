Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda sako pavasarį Suvalkų koridoriuje norintis matyti bendras Lietuvos ir Lenkijos pratybas

2025-10-20 13:27 / šaltinis: BNS
2025-10-20 13:27

Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijos kolegai Karoliui Nawrockiui sako dar pavasarį Suvalkų koridoriuje norintis įgyvendinti ir kartu stebėti bndras karines pratybas.

Gitanas Nausėda BNS Foto

Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijos kolegai Karoliui Nawrockiui sako dar pavasarį Suvalkų koridoriuje norintis įgyvendinti ir kartu stebėti bndras karines pratybas.

0

„Ankstesnysis Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda skyrė šiam klausimui (Suvalkų koridoriaus – BNS) teikė prioritetinį dėmesį. Mes dalyvavome ne vienose pratybose, kurios buvo skirtos Suvalkų koridoriaus temai“, – kalbėjo G. Nausėda

„Todėl, gerbiamas prezidente, aš labai norėčiau padaryti tą įžangą ir su jumis, ir pačiu artimiausiu metu, galbūt jau ateinantį pavasarį, įgyvendinti dar vieną pratybų projektą būtent Suvalkų koridoriuje“, – tikino jis.

Netoli Suvalkų koridoriaus bendras tarptautines karines pratybas su kitais sąjungininkais „Narsus Grifonas 24/II“ (Brave Griffin 24/II) kartu su A. Duda (Andžėjumi Duda) G. Nausėda stebėjo praėjusių metų balandį.

Dar vienos abiejų prezidentų dėmesio sulaukusios pratybos vyko gegužę Lenkijoje, Suvalkų koridoriaus regione.

Tuomet abu prezidentai sakė, kad svarbu šiame regione potencialiam priešui rodyti pajėgumus, taip pat mokytis apsiginti nuo hibridinių grėsmių.

Pasak G. Nausėdos, Suvalkų koridoriaus strateginė svarba yra neabejotina, todėl ji, be kita ko, atsispindi NATO regioninių gynybos planų įgyvendinime.

„Tačiau labai svarbu, kad būtų ir labai aiškus akcentuotas dvišalis dėmesys šiai problemai“, – tikino šalies vadovas.

Suvalkų koridoriumi vadinamas maždaug 100 kilometrų pločio Lietuvos ir Lenkijos pasienio ruožas, kuris iš vakarų ribojasi su Kaliningrado kraštu, o iš rytų – su Baltarusija.

