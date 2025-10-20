Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Varšuvoje apsivertė Rusijos ambasados automobilis

2025-10-20 11:43
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-20 11:43

Šeštadienį vienoje iš judriausių Varšuvos gatvių vertėsi Rusijos ambasadai Lenkijoje priklausantis automobilis „Dacia“, skelbia „TVP World“.

Varšuvoje apsivertė Rusijos ambasadai priklausantis automobilis (nuotr. facebook.com)

Šeštadienį vienoje iš judriausių Varšuvos gatvių vertėsi Rusijos ambasadai Lenkijoje priklausantis automobilis „Dacia", skelbia „TVP World".

1

Vairuotojas prarado kontrolę, automobilis atsitrenkė į saugos barjerus ir apsivertė.

Lenkijoje į avariją papuolė rusų ambasados automobilis

Automobilis važiavo link miesto centro. Avarija įvyko ant viaduko.

Automobilis rėžėsi į barjerus, pažiro jo nuolaužos.

 

Į vietą atskubėjo gaisrininkai, policija ir greitoji medicinos pagalba.

Paskelbtos gana dramatiškos nuotraukos iš vietos.

Varšuvos policijos atstovas Kamilis Sobotka radijo stočiai RMF FM pranešė, kad ambasados darbuotojui buvo skirta bauda.

