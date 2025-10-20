Varšuvoje apsivertė Rusijos ambasados automobilis

Vairuotojas prarado kontrolę, automobilis atsitrenkė į saugos barjerus ir apsivertė.
Lenkijoje į avariją papuolė rusų ambasados automobilis
Automobilis važiavo link miesto centro. Avarija įvyko ant viaduko.
Automobilis rėžėsi į barjerus, pažiro jo nuolaužos.
Į vietą atskubėjo gaisrininkai, policija ir greitoji medicinos pagalba.
Paskelbtos gana dramatiškos nuotraukos iš vietos.
Varšuvos policijos atstovas Kamilis Sobotka radijo stočiai RMF FM pranešė, kad ambasados darbuotojui buvo skirta bauda.
