TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Prabilo šulinyje 32-ejų žmoną ir 2 dukras radęs vyras: žodžiai veria širdį

2025-10-20 12:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 12:50

Vasaros pabaigoje Lenkiją sukrėtė tragedija – namo grįžęs vyras 32-ejų žmoną ir dvi savo dukras rado negyvas šulinyje. Socialiniuose tinkluose Mateuszo M. pasidalintas įrašas suvirpino ne vieną širdį – vyras viešai išliejo skausmą po šeimą ištikusios tragedijos.

Lenkijos kaimą sukrėtė šiurpi tragedija (nuotr. tv3.lt fotomontažas)

Vasaros pabaigoje Lenkiją sukrėtė tragedija – namo grįžęs vyras 32-ejų žmoną ir dvi savo dukras rado negyvas šulinyje. Socialiniuose tinkluose Mateuszo M. pasidalintas įrašas suvirpino ne vieną širdį – vyras viešai išliejo skausmą po šeimą ištikusios tragedijos.

0

32-ejų Karolina M. buvo laikoma pavyzdine žmona ir motina. Todėl Helenuvo (Didžiosios Lenkijos vaivadija) gyventojams vis dar sunku suprasti, kas įvyko tą sekmadienio, rugpjūčio 31-osios, vakarą.

32-ejų mamos ir 2 dukrų kūnus rado šulinyje

Tą dieną moters vyras, Mateuszas M., šulinyje rado Karolinos ir jų dviejų dukrų kūnus. Manoma, kad moteris pirmiausia ten įmetė savo vaikus, o paskui nusižudė pati.

Prieš kelias dienas gedintis vyras socialiniuose tinkluose paskelbė žmonos ir dukrelių nuotrauką ir parašė jaudinantį įrašą. Jo žodžiai – labai iškalbingi, rašo fakt.pl.

Šeimos drama įvyko sekmadienio vakarą, rugpjūčio 31-ąją. Karolina M. išsiuntė savo vyrą į vaistinę. Kai šis grįžo, niekur nerado nei žmonos, nei dukrelių – Gabrysios ir Antosios. Tik lauke jis pastebėjo atidengtą šulinio dangį ir šalia jo – kraujo pėdsakus. Tada jis suprato, kad įvyko kažkas labai blogo.

Vyras nedelsdamas iškvietė tarnybas. Tačiau buvo jau per vėlu. Karolina M. buvo mirusi, o gyvybės ženklų nerodančios mergaitės buvo nugabentos į ligoninę Konine. Kova už jų gyvybes truko pusantros valandos, tačiau gydytojai konstatavo jų mirtį dėl stiprios hipotermijos.

Prokuratūra pradėjo tyrimą dėl dviejų ar daugiau žmonių nužudymų. Pirminiai duomenys rodo, kad Karolina M. įmetė į šulinį šešiametę Antosią ir septynerių Gabrysią, po to nusižudė pati.

Kaip paaiškėjo, Karolina M. jau kurį laiką gydėsi psichikos sutrikimus, taip pat paliko atsisveikinimo laišką, tačiau, kaip rodo Lenkijos žurnalistų surinkta informacija, jame nenurodė savo veiksmų motyvų.

Tyrėjai kol kas neatskleidžia tyrimo eigos. Neoficialiais duomenimis, jie yra tikri dėl įvykių sekos ir su šia nesieja nieko kito, tik mergaičių motiną.

Šeima buvo labai gerbiama ir vertinama kaimynų. Žmonės taip pat labai gerai atsiliepia apie Mateuszą M.

Prieš kelias dienas pirmą kartą po tragedijos prabilo ir pats Mateuszas – jis socialiniuose tinkluose paskelbė širdį veriantį įrašą.

„Širdimi ir siela esu su jumis, kūnu – čia, Žemėje, iki mūsų susitikimo... Kelias be jūsų – neįsivaizduojamai sunku, bet einu, nes gyvenimas tęsiasi! Jūsų atminimui – mano gyvenimas!“ – rašė jis.

Po įrašu pasirodė daugybė komentarų, kuriuose internautai išreiškė savo paramą gedinčiam vyrui.

