TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Žmogų nužudęs Darius kūną paslėpė šulinyje: net 2 metus jo niekas nerado

2025-08-16 20:40
2025-08-16 20:40

Kauno rajone įvykdyto kraupaus nužudymo aplinkybės iki šiol gvildenamos teismuose. Žmogžudystė Ramučių kaime įvykdyta prieš daugiau kaip 5 metus, tačiau procesas užsitęsė, nes aukos kūną pavyko surasti tik po 2 metų.

Kauno rajone įvykdyto kraupaus nužudymo aplinkybės iki šiol gvildenamos teismuose. Žmogžudystė Ramučių kaime įvykdyta prieš daugiau kaip 5 metus, tačiau procesas užsitęsė, nes aukos kūną pavyko surasti tik po 2 metų.

Į Kauno apygardos teismo teisiamųjų suolą buvo pasodinti du asmenys. Kaltinimai nužudymu užgulė Dariaus Navickio pečius. Dėl pagalbos paslepiant kūną teistas Arvidas N. Teismas D. Navickį pripažino kaltu dėl nužudymo ir paskyrė jam 14,5 metų įkalinimo bausmę.

Prie šio skaičiaus buvo pridėta kita anksčiau neatliktos bausmės dalis, kas reiškė, jog D. Navickis nuo visuomenės bus izoliuotas net 17 metų. Nusikaltimą paslėpti padėjusiam Arvidui N. tąkart paskirta lygtinė bausmė.

Vis dėlto, tuo ši istorija nepasibaigė. Savo kaltės nepripažinęs D. Navickis kreipėsi į teismą su apeliaciniu skundu. Juo prašyta visiško išteisinimo, nes, anot žudiko, bylos nagrinėjimo Kaune metu taip ir nebuvo įrodyta jo kaltė.

Nužudė vieninteliu smūgiu

Bylos duomenimis, nusikaltimas įvykdytas 2015 m. gruodžio 16-sios vakarą. Arvidui N. priklausančiame gyvenamajame name, antrame aukšte, kambaryje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, D. Navickis įsivėlė į konfliktą su S. P.

Dėl menkavertės priežasties (nukentėjusiajam paprašius nupirkti alkoholio – aut. past.) supykęs ant sugėrovo, D. Navickis tyčia vieną kartą sudavė jam keramikiniu arbatos puodeliu į galvos sritį. Tuo padarydamas nukentėjusiajam kirstinę žaizdą kaktoje.

Po šio smūgio nukentėjusysis prarado sąmonę. Tada D. Navickis kartu su Arvidu N., paėmę bejėgiškos būklės ir negalintį pasipriešinti S. P. už abiejų rankų, pakėlė šį nuo grindų ir ištempė į lauką.

Kūną jie nutempė prie namo vidiniame kieme esančio lietaus ir fekalijų kanalizacijos šulinio. Bylos duomenimis, Arvidas N. atidengė šulinio dangtį, o D. Navickis įmetė S. P. galva žemyn į šulinį ir abu kartu uždengė dangtį.

Tokiu būdu be sąmonės esančiam S. P. sudarė su gyvybe nesuderinamas sąlygas, dėl ko vyras minėtame šulinyje mirė. Teisme D. Navickio veiksmai traktuoti kaip bejėgiškos būklės žmogaus nužudymas.

Esmė tame, kad nors nusikaltimas buvo įvykdytas 2015 m. gruodį, tačiau nužudyto vyro kūnas buvo aptiktas tik po dviejų metų. Lygtinės bausmės sulaukęs Arvidas N. teisme teigė, kad apie nusikaltimą nepranešė, nes bijojo D. Navickio.

Neigia savo kalte

Nuteistojo D. Navickio gynėjas apeliaciniame skunde prašė vyrą išteisinti, nes esą neįrodyta jo kaltė padarius jam inkriminuotas nusikalstamas veikas.

Anot advokato, D. Navickio kaltė buvo dirbtinai sukonstruota, nekreipiant dėmesio į itin svarbias bylos aplinkybes, kurias patvirtina objektyvūs duomenys, liudytojų parodymai. Taip esą siekta palengvinti kito nuteistojo Arvido N. padėtį, kuris anksčiau dirbo policijos sistemoje.

Advokatas pabrėžė, kad D. Navickio pozicija nesikeitė nuo pat ikiteisminio tyrimo: „Jis kategoriškai neigė, jog dalyvavo nužudant S. P.. Apie tai, kad nukentėjusiojo kūnas yra paslėptas kito nuteistojo Arvido N. namų valdoje esančiame nuotekų kanalizacijos šulinyje, jis sužinojo tik po kelių mėnesių iš paties Arvido N., kuris jam šį faktą atskleidė išgertuvių metu.

Byloje nėra jokių objektyvių D. Navickio kaltės įrodymų, nenustatyta jokia rimta galima priežastis, dėl kurios jis būtų galėjęs dalyvauti nužudant S. P. ar bent pavartoti jo atžvilgiu smurtinius veiksmus.“

D. Navickio advokatą stebino ir tai, kad teismas rėmėsi vyro sugyventinės žodžiais. Ši teigė, kad D. Navickis per miegus ištarė frazę apie kažkokį nužudymą. Anot žudiko atstovo, aplinkybė, kad D. Navickis ne kartą yra teistas, negali būti vertinama kaip jo kaltės įrodymas, patvirtinantis jo tariamą polinkį į nežabotą agresiją.

„Nors teismas nurodo apie jo tariamą polinkį į nežabotą ir žiaurią agresiją, ypač apsvaigus nuo alkoholio, tačiau to nepatvirtina nei objektyvūs duomenys, nei liudytojų parodymai, išskyrus suinteresuoto nuteistojo Arvido N. parodymus. D. Navickio kaltė iš esmės grindžiama tik kito nuteistojo parodymais“, – teismui dėstė D. Navickio advokatas.

Nepaisant visų D. Navickio ir jo advokato pastangų, Lietuvos apeliacinis teismas nusprendė, kad asmens kaltė buvo įrodyta, todėl nuosprendis paliktas nepakeistas.

