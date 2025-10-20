Paaiškėjo mirtinai vyro subadytos 40-metės lietuvės tapatybė: kaimynai šokiruoti

Lietuvės kaimynai neslepia šoko ir liūdesio dėl netikėtos moters žūties, rašoma metro.co.uk.
40-metė buvo rasta savo namuose Haveringo rajone, rytų Londone, su daugybinėmis durtinėmis žaizdomis.
Policija į iškvietimą dėl peilio panaudojimo Cranhamo gatvėje, Hornchurcho rajone, atvyko šeštadienį, spalio 18-ąją, 1.04 val. nakties.
Agnė buvo dviejų vaikų mama. Atvykę medikai konstatavo jos mirtį įvykio vietoje.
Kaimynų pasakojimai
Vienas kaimynas leidiniui Metro pasakojo, kad policija nuo ankstyvo šeštadienio ryto buvo užblokavusi visą gatvę.
„Esu visiškame šoke. Tai mane labai sukrėtė. Jie atrodė tokia miela šeima“, – sakė vyras.
„Priimdavau jų siuntas, kai jų nebūdavo namie – jie visada labai dėkodavo. Matydavau, kaip mama rytais veda mažylius į mokyklą, o tėtis trečiadieniais išneša šiukšles. Jie čia gyveno daugiau nei trejus metus. Labai liūdna“, – pridūrė jis.
Kaimynas pridėjo, kad nuo šeštadienio ryto vietoje dirba teismo medicinos ekspertai su apsaugos aprangomis: „Atrodo, lyg žiūrėčiau kokį televizijos detektyvą pro langą.“
Sulaikytas įtariamasis – moters vyras
Nukentėjusiosios vyras, 43 metų Augustinas Druskis, buvo sulaikytas ir pirmadienį stos prieš Barkingside magistrato teismą, jis kaltinamas žmonos nužudymu.
Metropolitano policijos atstovas spaudai pranešė: „Agnės artimieji buvo informuoti, jiems teikiama specialistų pagalba.“
