Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Paaiškėjo mirtinai vyro subadytos 40-metės lietuvės tapatybė: kaimynai šokiruoti

2025-10-20 09:13 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 09:13

Paaiškėjo Londone nužudytos lietuvės tapatybė: moteris – 40 metų Agnė Druskienė.

Žvakutė, lašelinė, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)

Paaiškėjo Londone nužudytos lietuvės tapatybė: moteris – 40 metų Agnė Druskienė.

REKLAMA
1

Lietuvės kaimynai neslepia šoko ir liūdesio dėl netikėtos moters žūties, rašoma metro.co.uk.

40-metė buvo rasta savo namuose Haveringo rajone, rytų Londone, su daugybinėmis durtinėmis žaizdomis.

Policija į iškvietimą dėl peilio panaudojimo Cranhamo gatvėje, Hornchurcho rajone, atvyko šeštadienį, spalio 18-ąją, 1.04 val. nakties.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Agnė buvo dviejų vaikų mama. Atvykę medikai konstatavo jos mirtį įvykio vietoje.

Kaimynų pasakojimai

Vienas kaimynas leidiniui Metro pasakojo, kad policija nuo ankstyvo šeštadienio ryto buvo užblokavusi visą gatvę.

REKLAMA
REKLAMA

„Esu visiškame šoke. Tai mane labai sukrėtė. Jie atrodė tokia miela šeima“, – sakė vyras.

REKLAMA

„Priimdavau jų siuntas, kai jų nebūdavo namie – jie visada labai dėkodavo. Matydavau, kaip mama rytais veda mažylius į mokyklą, o tėtis trečiadieniais išneša šiukšles. Jie čia gyveno daugiau nei trejus metus. Labai liūdna“, – pridūrė jis.

Kaimynas pridėjo, kad nuo šeštadienio ryto vietoje dirba teismo medicinos ekspertai su apsaugos aprangomis: „Atrodo, lyg žiūrėčiau kokį televizijos detektyvą pro langą.“

REKLAMA
REKLAMA

Sulaikytas įtariamasis – moters vyras

Nukentėjusiosios vyras, 43 metų Augustinas Druskis, buvo sulaikytas ir pirmadienį stos prieš Barkingside magistrato teismą, jis kaltinamas žmonos nužudymu.

Metropolitano policijos atstovas spaudai pranešė: „Agnės artimieji buvo informuoti, jiems teikiama specialistų pagalba.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų