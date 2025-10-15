Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Iš Lietuvos policijos – skubi žinia gyventojams: įsidėmėkite

2025-10-15 10:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 10:50

Ne viename mieste galima pamatyti ant pastatų išpieštus grafičius ar grotažymes, kurie be jokio tikslo darko bendrą vaizdą. Policijos pareigūnai dalijasi, kas gresia už tokius piešinius ant pastatų.

Pinigai, policija, asociatyvi nuotr. (nuotr. BNS, Vygintas Skaraitis/Fotobankas)

Ne viename mieste galima pamatyti ant pastatų išpieštus grafičius ar grotažymes, kurie be jokio tikslo darko bendrą vaizdą. Policijos pareigūnai dalijasi, kas gresia už tokius piešinius ant pastatų.

REKLAMA
0

Grafičių piešimas ant pastatų gali atsieiti nepigiai.

Bauda už grafičių piešimą

Socialiniame tinkle „Facebook“ Ukmergės rajono policijos komisariatas pasidalijo savo įžvalgomis apie grafičius. Įraše jie taip pat pateikė, kokios baudos gresia už šiuos veiksmus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ar žinai, kad:

- grafičiai ar „tag’ai“ ant sienų nesukuria meninės vertės ir mažina saugumo jausmą.

REKLAMA
REKLAMA

- grafičių nuvalymas savivaldybei kainuoja didžiules pinigų sumas!? Juk vietoj to, galėtumėme turėti ne vieną žaidimo aikštelę ar dviračio taką!

REKLAMA

- grafičiai be leidimo, tai administracinis nusižengimas! Už grafičių piešimą (be leidimo) gali būti skiriama bauda nuo 140 iki 600 eur.

Sakai, jog tau rūpi, kad tavo aplinka būtų švari ir graži!? Pastebėjai piešantį grafiti?

Fiksuok tai savo telefonu ir nedelsdamas pranešk apie tai skubios pagalbos telefonu 112“, – buvo rašoma įraše.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų