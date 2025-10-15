Iš Lietuvos policijos – skubi žinia gyventojams: įsidėmėkite

Grafičių piešimas ant pastatų gali atsieiti nepigiai.
Bauda už grafičių piešimą
Socialiniame tinkle „Facebook“ Ukmergės rajono policijos komisariatas pasidalijo savo įžvalgomis apie grafičius. Įraše jie taip pat pateikė, kokios baudos gresia už šiuos veiksmus.
„Ar žinai, kad:
- grafičiai ar „tag’ai“ ant sienų nesukuria meninės vertės ir mažina saugumo jausmą.
- grafičių nuvalymas savivaldybei kainuoja didžiules pinigų sumas!? Juk vietoj to, galėtumėme turėti ne vieną žaidimo aikštelę ar dviračio taką!
- grafičiai be leidimo, tai administracinis nusižengimas! Už grafičių piešimą (be leidimo) gali būti skiriama bauda nuo 140 iki 600 eur.
Sakai, jog tau rūpi, kad tavo aplinka būtų švari ir graži!? Pastebėjai piešantį grafiti?
Fiksuok tai savo telefonu ir nedelsdamas pranešk apie tai skubios pagalbos telefonu 112“, – buvo rašoma įraše.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!