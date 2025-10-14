Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Realybė vejasi fantastiką: Majamio gatvėse patruliuos autonominis policijos automobilis

2025-10-14 13:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 13:04

Tai, kas anksčiau atrodė kaip scenarijus iš „Robotas policininkas“ filmo, Floridoje tampa realybe. Majamio-Deido apygarda pristatė pirmąjį autonominį policijos patrulinį automobilį PUG (Police Unmanned Ground Patrol Partner), kuris pradeda bandomąją tarnybą. Šis be vairuotojo patruliuojantis robotas, sukurtas bendradarbiaujant su įmone „Policing Lab“, yra skirtas ne pakeisti pareigūnus, o tapti jų akimis ir ausimis pavojingiausiuose rajonuose.

Autonominis policijos automobilis (nuotr. gamintojo)

Tai, kas anksčiau atrodė kaip scenarijus iš „Robotas policininkas“ filmo, Floridoje tampa realybe. Majamio-Deido apygarda pristatė pirmąjį autonominį policijos patrulinį automobilį PUG (Police Unmanned Ground Patrol Partner), kuris pradeda bandomąją tarnybą. Šis be vairuotojo patruliuojantis robotas, sukurtas bendradarbiaujant su įmone „Policing Lab“, yra skirtas ne pakeisti pareigūnus, o tapti jų akimis ir ausimis pavojingiausiuose rajonuose.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Projekto tikslas, pasak kūrėjų, yra leisti pareigūnams-žmonėms „sutelkti dėmesį į sudėtingą ir žmogiškąją policijos darbo pusę“, o monotonišką ir pavojingą stebėjimą patikėti technologijoms. PUG pagrindinė misija – patruliuoti didelio nusikalstamumo zonose kaip „matomas atgrasymo faktorius“ ir ieškoti vogtų automobilių.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA

Aptikęs ieškomą numerio ženklą, PUG akimirksniu išsiunčia pranešimą ir iškviečia artimiausią pareigūnų ekipažą. Tam jis naudoja visą technologijų arsenalą: be įprastų, aplinką stebinčių kamerų, jis turi ir termovizorių, leidžiantį matyti tamsoje, o sunkiai pasiekiamoms vietoms apžiūrėti gali paleisti ir droną.

Baze šiam robotui pasirinktas neatsitiktinis automobilis – specialiai policijai modifikuotas „Ford Police Interceptor Utility“ (civilinėje rinkoje žinomas kaip „Ford Explorer“).

REKLAMA
REKLAMA

Tai vienas populiariausių patrulių automobilių JAV, pasižymintis ne tik galingais varikliais ir visų varančiųjų ratų pavara, bet ir specialiai sustiprinta važiuokle, galingesne aušinimo sistema, galingesniais stabdžiais ir netgi galimybe sumontuoti balistines durelių plokštes. Būtent ši patikima ir atspari platforma tapo idealiu pagrindu autonominiam patruliui.

Kol kas PUG į aktyvias operacijas nebus siunčiamas. Pirmuosius metus vyks bandomoji programa. Jos metu bus tobulinamas ne tik pats automobilis, bet ir jo sąveika su pareigūnais-žmonėmis, siekiant pagerinti reagavimo laiką, padidinti pareigūnų saugumą ir, svarbiausia, įgyti visuomenės pasitikėjimą. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų