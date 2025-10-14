Realybė vejasi fantastiką: Majamio gatvėse patruliuos autonominis policijos automobilis

Projekto tikslas, pasak kūrėjų, yra leisti pareigūnams-žmonėms „sutelkti dėmesį į sudėtingą ir žmogiškąją policijos darbo pusę“, o monotonišką ir pavojingą stebėjimą patikėti technologijoms. PUG pagrindinė misija – patruliuoti didelio nusikalstamumo zonose kaip „matomas atgrasymo faktorius“ ir ieškoti vogtų automobilių.
Aptikęs ieškomą numerio ženklą, PUG akimirksniu išsiunčia pranešimą ir iškviečia artimiausią pareigūnų ekipažą. Tam jis naudoja visą technologijų arsenalą: be įprastų, aplinką stebinčių kamerų, jis turi ir termovizorių, leidžiantį matyti tamsoje, o sunkiai pasiekiamoms vietoms apžiūrėti gali paleisti ir droną.
Baze šiam robotui pasirinktas neatsitiktinis automobilis – specialiai policijai modifikuotas „Ford Police Interceptor Utility“ (civilinėje rinkoje žinomas kaip „Ford Explorer“).
Tai vienas populiariausių patrulių automobilių JAV, pasižymintis ne tik galingais varikliais ir visų varančiųjų ratų pavara, bet ir specialiai sustiprinta važiuokle, galingesne aušinimo sistema, galingesniais stabdžiais ir netgi galimybe sumontuoti balistines durelių plokštes. Būtent ši patikima ir atspari platforma tapo idealiu pagrindu autonominiam patruliui.
Kol kas PUG į aktyvias operacijas nebus siunčiamas. Pirmuosius metus vyks bandomoji programa. Jos metu bus tobulinamas ne tik pats automobilis, bet ir jo sąveika su pareigūnais-žmonėmis, siekiant pagerinti reagavimo laiką, padidinti pareigūnų saugumą ir, svarbiausia, įgyti visuomenės pasitikėjimą.
