JAV elektromobilių rinką ištiko šokas: pasibaigus subsidijoms, vadovai prognozuoja „visišką kolapsą“

„Ford“ vadovas Jimas Farley kalbėjęs su naujienų agentūros „Reuters“ žurnalistams situaciją pavadino „žaidimą keičiančia“, o „Nissan“ Amerikos padalinio vadovas Christianas Meunieris prognozuoja, kad spalį rinka patirs „visišką kolapsą“.
J. Farley prognozuoja, kad jau kitą mėnesį elektromobilių rinkos dalis gali kristi iki vos 5 proc – dvigubai mažiau, nei buvo fiksuota rugpjūtį, kai pirkėjai skubėjo pasinaudoti paskutine galimybe gauti subsidiją.
Ch. Meunieris antrina, kad laukia „super-žiauri“ konkurencija, nes gamintojai ir atstovai liko su didžiuliais neparduotų elektromobilių kiekiais.
Ši paramos programa, galiojusi nuo 2008 metų, buvo panaikinta liepą prezidento Donaldo Trumpo pasirašytu mokesčių ir išlaidų įstatymu. Tai buvo vienas iš jo rinkiminės kampanijos pažadų, nukreiptų prieš, jo žodžiais, „Bideno elektromobilių mandatą“.
Rinka, kuri svyravo dar iki pokyčių
Nerimą didina tai, kad JAV elektromobilių rinka demonstravo lėtėjimo ženklus dar galiojant subsidijai.
Per pirmąjį 2025 m. pusmetį pardavimai augo vos 1,5 proc, nepaisant gausybės naujų modelių. Pagal elektromobilių populiarumą JAV gerokai atsilieka nuo Kinijos (kur jų dalis viršija 40 proc.) ir Europos (apie 20 proc.).
Siekdami sušvelninti smūgį, gamintojai griebiasi šiaudo. „General Motors“ ir „Ford“ bando subsidijos vertę įtraukti į lizingo pasiūlymus.
„Hyundai“ žengė dar toliau ir pradėjo siūlyti tiesioginę 7 500 dolerių nuolaidą savo „Ioniq 5“ modeliams, taip iš esmės pakeisdami valstybės paramą sava.
Tačiau ne visi panikuoja. „Volvo“ vadovas Håkanas Samuelssonas teigia, kad jų strategija nesikeis, nes „mūsų ambicija yra būti elektrine kompanija, ir tai paremta ne mokesčių lengvatomis, o tikėjimu, kad elektromobilis yra geresnis produktas.“
