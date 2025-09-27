Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Patikrino naudotą „Tesla Model 3“: ar verta pirkti populiariausią pasaulio elektromobilį?

2025-09-27 11:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-27 11:02

Tesla Model 3“, kadaise buvęs populiariausiu elektromobiliu pasaulyje, dabar užplūdo naudotų automobilių rinką patraukliomis kainomis. Tačiau ar verta investuoti į kelerius metus eksploatuotą „Model 3“? Atsakymų į šį klausimą naujausioje TV6 laidoje „Autopilotas“ ieškojo automobilių apžvalgininkas Vytenis Kudarauskas.

Tesla Model 3", kadaise buvęs populiariausiu elektromobiliu pasaulyje, dabar užplūdo naudotų automobilių rinką patraukliomis kainomis. Tačiau ar verta investuoti į kelerius metus eksploatuotą „Model 3"? Atsakymų į šį klausimą naujausioje TV6 laidoje „Autopilotas" ieškojo automobilių apžvalgininkas Vytenis Kudarauskas.

Pasak laidoje kalbinto „Longo“ automobilių eksperto Pauliaus Valiukėno, net ir šešerių ar septynerių metų senumo „Model 3“ vis dar yra technologiškai labai pažangus automobilis.

Daugiau „Autopilotas“ laidos reportažų – specialioje rubrikoje.

Reportažas apie naudotą „Tesla Model 3“
FOTOGALERIJA. Reportažas apie naudotą „Tesla Model 3“

„Prieš jį įsigyjant, siūlyčiau vertinti ne tik tai, ar pavyks jį sėkmingai eksploatuoti atsižvelgiant į elektrinės pavaros subtilybes, bet ir tai, kiek jums pavyks išnaudoti visas pažangias technologijas, esančias automobilyje“, – patarė ekspertas.

Kaip jis važiuoja?

Laidos vedėjas išbandė vieną paprasčiausių „Tesla Model 3“ versijų su galiniais varančiaisiais ratais ir „tik“ 240 arklio galių išvystančia elektrine pavara. 

Jo išvada – dinamikos pakanka su kaupu. „Iki 100 km/val. jis įsibėgėja per mažiau nei 6 sekundes, ir tokios dinamikos, ypač mieste, yra per akis“, – vertino V. Kudarauskas.

Jis taip pat pabrėžė sportišką charakterį: „Valdymo atžvilgiu, tai gana sportiškas elektromobilis. Važiuoklė standi, kas galbūt nepatiks važiuojant nelygiu asfaltu, bet posūkiuose veikia puikiai. Vairo mechanizmas taip pat tikslus ir greitai reaguoja į komandas.“

Kokių „Tesla Model 3“ gedimų tikėtis?

Vis dėlto, kalbant apie patikimumą, „Tesla Model 3“ savininkai pasiskirstę į dvi stovyklas: vieni yra itin patenkinti, o kiti nuolat skundžiasi gedimais.

Ekspertai pataria vengti pačių pirmųjų, 2017–2018 m. gamybos, modelių ir ieškoti automobilių, pagamintų nuo 2019-ųjų.

Ankstyvieji modeliai pasižymi prastesne surinkimo kokybe, gali luptis dažai, greitai atsirasti korozijos židinių, o salonas erzina pašaliniais garsais.

Apskritai, naudotų „Tesla Model 3“ savininkai skundžiasi dėl programinės įrangos ir elektronikos gedimų. Pradedant žibintais ir baigiant multimedijos ekranu, bet ar tai viskas? Daugiau įdomių įžvalgų sužinosite pažiūrėję „Autopilotas“ laidos reportažą. 

Laidą „Autopilotas“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 10:00 per TV6 televiziją.

VISĄ „AUTOPILOTAS“ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

