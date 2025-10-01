Automobilis, kuris jums uždirba pinigus: kas tuo gali pasinaudoti ir kaip?

Tačiau vis daugiau elektra varomų automobilių gali tapti ir energijos donorais kitiems įrenginiams, ar net nedidelėmis energijos kaupimo stotelėmis. Kyla klausimas – ar lietuvių kiemuose stovintys elektromobiliai gali iš transporto priemonių virsti ir energijos kaupikliais, leidžiančiais sutaupyti ar net gauti papildomos naudos?
Straipsnio autorius – Dainius Jakas.
Kaip elektromobilis tampa energijos stotele
V2G (angl. „vehicle-to-grid“) technologija leidžia elektromobiliui, stovinčiam kieme ar garaže, veikti kaip mažas, išmanus energijos saugojimo įrenginys, galintis grąžinti energiją į tinklą tada, kai tai finansiškai apsimoka.
Techninis paaiškinimas būtų toks: naujasis ISO 15118-20 komunikacijų standartas įgalino dvikryptį galios perdavimą per „CCS 2 Combo“ tipo įkrovimo jungtį. Toks perdavimas galimas tiek kintamosios (AC), tiek nuolatinės (DC) srovės režimu.
Kalbant lietuviškai, automobilis ir įkroviklis „susitaria“ ne tik dėl to, kiek ir kaip energijos imti, bet ir kiek jos saugiai grąžinti į tinklą.
Europoje ši inovacija sparčiai skinasi kelią. Pietų Korėjos gamintoja „Kia“ – viena pirmųjų, pritaikiusių 800 V architektūrą su dvikrypčiais įkrovikliais, leidžiančiais energiją tiekti iš elektromobilių baterijų atgal į tinklą.
Bandomieji projektai Vokietijoje ir Pietų Korėjoje rodo, kad net nedidelis namų ūkių (arba transporto parkų) įsitraukimas gali gerokai sumažinti atsinaujinančių šaltinių energijos tiekimo svyravimus tinkle ir mažinti poreikį piko metu įjungti dujines ar kitas iškastinį kurą naudojančias elektrines. Taigi, tai ne tik technologinė naujovė – tai realus žingsnis link ekologiškesnių miestų ir švaresnio oro bei energijos balanso.
Vystomi ir specializuoti projektai. Nyderlanduose minėtoji „Kia“ atlieka bandymus, kai dvikrypčiai įkrovikliai sertifikuojami energijos atidavimui, o automobiliai prijungiami prie energijos agregatorių paslaugų. Rezultatai rodo, kad buitiniai elektromobiliai gali teikti greito tinklo atsako paslaugas, kurios būtinos norint išvengti elektros tiekimo sutrikimų.
Pietų Korėjos gamintojo modelis EV6 yra puikus pavyzdys, kaip viskas veikia. 800 V architektūra leidžia įkrauti bateriją nuo 10 iki 80 proc. maždaug per 18 min., o svarbiausia – pati baterijos ir galios elektronikos sandara pritaikyta dvikrypčiam energijos srautui. Šiandien jis jau panaudojamas V2L („vehicle-to-load“) funkcijai, kuri leidžia iki 3,6 kW galia užmaitinti kitus prietaisus, o V2G ir energijos tiekimo namų tinklui V2H („vehicle-to-home“) technologijos atveriamos bandomuosiuose projektuose rinkose, kur tai leidžia teisinis reguliavimas.
„Kia“, žinoma, ne vienintelis gamintojas, siūlantis tokius sprendimus. Europoje taip pat yra ne vienas gamintojas, bandantis dvikryptį energijos perdavimą. „Volkswagen“ jau siūlo dvikryptį įkrovimą ID serijos elektromobiliuose su 77 kWh baterija per „Hager/E3/DC“ sprendimą. „Renault“ su „Mobilize“ pradeda komercinį V2G projektą Prancūzijoje, Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
Anksčiau panašūs eksperimentai buvo vykdomi Danijoje ir Vokietijoje su „Nissan Leaf“ modeliu. Tiesa, „Nissan Leaf“ turėjo ne Europos standartu tapusią „CCS Combo“, bet „CHAdeMO“ jungtį, tad šiam modeliui skirti sprendimai, deja, kitų gamintojų elektromobiliams netinka.
Ką tai reiškia mums?
Kas iš to mūsų regiono elektromobilių savininkams? Visų pirma, pritaikius V2H technologiją, išplečiamos galimybės lanksčiau naudoti palankesniu
tarifu įsigytą elektros energiją lokaliu mastu. Tai itin aktualu: 2024 m. Lietuvoje įdiegta rekordiškai daug saulės elektrinių – instaliuota 870 MW pajėgumų, daugiausia ant gyvenamųjų namų stogų.
Tokias elektrines turintys gyventojai nuolat sprendžia saulėtomis dienomis sukauptos energijos saugojimo klausimą, o elektromobilis gali tapti pakankamai dideliu kaupikliu, padedančiu subalansuoti finansiškai optimalų energijos vartojimą. Palankia kaina įkrautas elektromobilis gali tapti alternatyviu energijos šaltiniu, kai savininkui tai tiesiog labiau apsimoka – tiek dėl kainų skirtumų rinkoje, tiek dėl tiekimo apribojimų (kai nėra saulės arba neįrengta saulės elektrinė).
Dar daugiau – elektromobilis vis dar yra transporto priemonė, tad jis gali būti naudojamas ir kaip mobili stotelė, galinti atvežti palankia kaina įsigytos energijos į reikiamą vietą: sodybą, kaimynui ir pan. Tai ypač aktualu vietose, kur elektros tiekimo apskritai nėra, pavyzdžiui, palapinėje prie ežero.
Štai „Kia EV6“ turi 80 kWh talpos bateriją, kurios vidutiniam namų ūkiui gali pakakti kelių dienų poreikiams, o kelionės metu ja galima maitinti elektrinį pjūklą, kepsninę, kavos aparatą ir kt. Tokia funkcija itin naudinga, kai dėl gamtinių stichijų ar kitų priežasčių nutrūksta energijos tiekimas net ir ten, kur jis paprastai yra.
Gamintojai jau dabar numatę, kad ateityje šios technologijos galimybės bus dar platesnės. Jau minėjau, kad daugiau prie tinklo prijungtų elektromobilių gali padėti balansuoti energijos tiekimą visame tinkle, o esant dinaminei energijos kainodarai, pavieniai saulės energijos gamintojai galės iš to gauti papildomos naudos, turėdami galimybę tiek pirkti, tiek perduoti energiją į tinklą ištaikytu finansiškai palankiausiu metu.
Laikas pasiruošti
Saulėtą vidurdienį įkraunu elektromobilio bateriją, piko metu vakare dalį kilovatvalandžių parduodu bei naudoju savo reikmėms saulei nusileidus, o ryte vėl važiuoju į darbą lyg niekur nieko. Manau, kad tai jau greitu metu gali tapti dalies elektromobilių vairuotojų kasdienybe.
Technologijos tam jau yra – belieka atitinkamus žingsnius žengti rinkai ir pasirengti dvikrypčio energijos srauto elektromobilių dar neturintiems vairuotojams. Ko patarčiau imtis jau dabar?
Pirma – renkantis elektromobilį ir namų įkroviklį, pasitikrinti, ar jie atitinka ISO 15118-20 standartą – tai ateities dvikryptės sąveikos pagrindas. Antra – įsitikinti, ar dvikryptis namų įkroviklis atitinka tinklo prisijungimo reikalavimus ir turi atitinkamą sertifikavimą.
Trečia – įsigijus tinkamą elektromobilį ir pradėjus naudotis aptartu jo funkcionalumu, nustatyti baterijai „užrakintą“ rezervą (pvz., 20–30 proc. įkrovos) ir jo nekeisti pernelyg agresyviai. Taip baterija bus apsaugota nuo nepageidaujamo iškrovimo.
