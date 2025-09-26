Ugnies kamuolys – per bortą: Kinijoje pademonstruota sistema, kuri iššauna degančią elektromobilio bateriją

Specialaus renginio metu pademonstruotas prototipas, sukurtas „iCar 03T“ visureigio pagrindu. Vaizdo įraše matyti, kaip iš dūmus leidžiančio automobilio šono dideliu greičiu iššaunamas visas baterijos modulis.
Teigiama, kad sistema veikia kaip oro pagalvė. Jutikliams užfiksavus kritinį baterijos temperatūros kilimą, pirotechninis užtaisas per mažiau nei sekundę „išspjauna“ bateriją 3–6 metrų atstumu.
Vis to tikslas – apsaugoti keleivius. O kas nutiks, jei tas kelių šimtų kilogramų svorio degantis sviedinys pataikys į kitą automobilį ar, dar blogiau, į žmogų – panašu, sistemos kūrėjams nerūpėjo.
Po to, kai vaizdo įrašas tapo interneto sensacija, prasidėjo masinis atsakomybės kratymasis. Nors prototipas akivaizdžiai primena „iCar“ modelį, šis „Chery“ priklausantis prekės ženklas socialiniuose tinkluose pareiškė: „Tai neturi nieko bendro su iCAR, prašome, būkite racionalūs.“ Nuo projekto atsiribojo ir kita potenciali partnerė, „Joyson Group“.
Nors elektromobilių gaisrų problema yra reali ir reikalauja sprendimų, atrodo, kad „baterijos katapultos“ idėja yra akivaizdi inžinerinė aklavietė.
Visuotinis galimų kūrėjų atsiribojimas rodo, kad net ir jie patys suprato, jog bandymas išspręsti vieną saugumo problemą sukuriant kitą, dar labiau nenuspėjamą, nėra kelias, kuriuo verta eiti.
