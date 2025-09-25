Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

BYD oficialiai atidarė saloną Vilniuje: pristatė naują modelį už 22 tūkst. eurų

2025-09-25 13:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 13:04

Kinijos elektromobilių gigantas BYD oficialiai žengė į Lietuvą. Vilniuje duris atvėrė pirmasis markės salonas, kurio atidarymo metu buvo pristatytas ir naujas, itin konkurencinga kaina pasižymintis modelis Lietuvos rinkai – „BYD Dolphin Surf“, rašoma gamintojo pranešime spaudai. 

BYD automobilių salono atidarymas (nuotr. Organizatorių)

Kinijos elektromobilių gigantas BYD oficialiai žengė į Lietuvą. Vilniuje duris atvėrė pirmasis markės salonas, kurio atidarymo metu buvo pristatytas ir naujas, itin konkurencinga kaina pasižymintis modelis Lietuvos rinkai – „BYD Dolphin Surf“, rašoma gamintojo pranešime spaudai. 

REKLAMA
0

„BYD – tai ne tik automobiliai ar technologijos. Tai žmonės, bendruomenė ir erdvė, kurioje kiekvienas yra laukiamas. Čia kalbamės, dalinamės, augame ir drauge kuriame ateitį, kurioje tvarumas bei inovacijos tampa kasdienybe”, – sveikindama svečius sakė BYD verslo vadovė Lietuvoje Augustina Černiauskaitė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Pristatymo metu didžiausio dėmesio sulaukė naujasis „BYD Dolphin Surf“. Šis kompaktiškas hečbekas jau spėjo pelnyti „2025 Pasaulio metų miesto automobilio“ titulą ir gavo aukščiausią, penkių žvaigždučių, įvertinimą „Euro NCAP“ saugumo bandymuose.

REKLAMA

Šis modelis su efektyvia „Blade“ tipo baterija, kurią nuo 10 iki 80 proc. galima įkrauti per 30 minučių, Lietuvos rinkoje kainuos nuo 21 990 eurų. Jame taip pat montuojamos pažangios vairuotojo pagalbos sistemos, tokios kaip išmanusis autopilotas ir avarinio stabdymo funkcija. 

Atidarius BYD saloną Vilniuje, šios markės atstovai Lietuvoje patvirtino, kad tai – tik pradžia. Per artimiausius metus planuojama atidaryti atstovybes Kaune ir Klaipėdoje.

REKLAMA
REKLAMA

2003 metais įkurta „BYD Auto“ yra platesnės BYD technologijų imperijos dalis, nuo pat pradžių susikoncentravusi išskirtinai į elektrifikuotą transportą. Tačiau, skirtingai nuo daugelio tradicinių gamintojų, BYD sėkmės pagrindas – visų svarbiausių komponentų gamyba pačios įmonės viduje.

Bendrovė yra įvaldžiusi visą pramoninę grandinę: nuo nuosavų baterijų („Blade“ technologija) iki elektros variklių ir sudėtingų elektroninių valdymo sistemų. Šis vertikalus integravimas leidžia ne tik kontroliuoti kaštus, bet ir greitai diegti inovacijas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Automobiliai (Lukas Balandis/BNS)
Vairuotojų loterija: sutaupę viename mieste gali gauti baudą kitame? (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų