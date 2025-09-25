BYD oficialiai atidarė saloną Vilniuje: pristatė naują modelį už 22 tūkst. eurų

„BYD – tai ne tik automobiliai ar technologijos. Tai žmonės, bendruomenė ir erdvė, kurioje kiekvienas yra laukiamas. Čia kalbamės, dalinamės, augame ir drauge kuriame ateitį, kurioje tvarumas bei inovacijos tampa kasdienybe”, – sveikindama svečius sakė BYD verslo vadovė Lietuvoje Augustina Černiauskaitė.
Pristatymo metu didžiausio dėmesio sulaukė naujasis „BYD Dolphin Surf“. Šis kompaktiškas hečbekas jau spėjo pelnyti „2025 Pasaulio metų miesto automobilio“ titulą ir gavo aukščiausią, penkių žvaigždučių, įvertinimą „Euro NCAP“ saugumo bandymuose.
Šis modelis su efektyvia „Blade“ tipo baterija, kurią nuo 10 iki 80 proc. galima įkrauti per 30 minučių, Lietuvos rinkoje kainuos nuo 21 990 eurų. Jame taip pat montuojamos pažangios vairuotojo pagalbos sistemos, tokios kaip išmanusis autopilotas ir avarinio stabdymo funkcija.
Atidarius BYD saloną Vilniuje, šios markės atstovai Lietuvoje patvirtino, kad tai – tik pradžia. Per artimiausius metus planuojama atidaryti atstovybes Kaune ir Klaipėdoje.
2003 metais įkurta „BYD Auto“ yra platesnės BYD technologijų imperijos dalis, nuo pat pradžių susikoncentravusi išskirtinai į elektrifikuotą transportą. Tačiau, skirtingai nuo daugelio tradicinių gamintojų, BYD sėkmės pagrindas – visų svarbiausių komponentų gamyba pačios įmonės viduje.
Bendrovė yra įvaldžiusi visą pramoninę grandinę: nuo nuosavų baterijų („Blade“ technologija) iki elektros variklių ir sudėtingų elektroninių valdymo sistemų. Šis vertikalus integravimas leidžia ne tik kontroliuoti kaštus, bet ir greitai diegti inovacijas.
