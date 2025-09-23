Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Naujas greičio karalius iš Kinijos: Superautomobilis „Yangwang U9 Xtreme“ pagerino „Bugatti“ rekordą

2025-09-23 19:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 19:06

Automobilių pasaulio viršūnėje – perversmas. Ilgus metus „Bugatti Chiron“ priklausęs greičiausio serijinio automobilio titulas buvo perduotas kitam automobiliui. Naujuoju greičio karaliumi tapo Kinijos milžinės BYD kūrinys – „Yangwang U9 Xtreme“.

BYD Yangwang U9 Xtreme (nuotr. gamintojo)
4

0

Vokietijoje esančioje bandymų trasoje šis elektrinis hiperautomobilis pasiekė neįtikėtiną 496,22 km/val. greitį. Tai – galingas pareiškimas, kad Kinija meta iššūkį ne tik masinės gamybos, bet ir pačiame automobilių inžinerijos olimpe esantiems gamintojams. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie elektromobilius – specialioje „Elektromobilis“ rubrikoje.

BYD Yangwang U9
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. BYD Yangwang U9

Be maksimalaus greičio rekordo, „Yangwang U9 Xtreme“, pilotuojamas vokiečių lenktynininko Marco Bassengo, pasiglemžė ir kitą svarbų titulą.

Legendinę Niurburgringo trasą automobilis įveikė per 6 min. ir 59.157 sek. Taip jis pagerino dar visai neseniai „Xiaomi SU7 Ultra“ pasiektą rekordą ir akimirksniu tapo greičiausiu elektromobiliu „Žaliajame pragare“.

Gamintojas teigia, kad įspūdingus rekordus jiems pavyko pasiekti į pagalbą pasitelkus ekstremalius techninius sprendimus. 

Automobilyje sumontuoti keturi elektros varikliai, kurių bendra galia siekia 2220 kW (daugiau nei 3000 AG). Energiją jiems tiekia 80 kWh talpos BYD „Blade“ baterija, o visa sistema veikia unikalioje 1200V architektūroje. Tiesa, „Rimac“ įkūrėjas Mate Rimacas anksčiau yra viešai suabejojęs, ar rinkoje egzistuoja baterija, galinti stabiliai atiduoti tokią milžinišką galią ilgiau nei kelias trumpas sekundes.

Nuo prototipo iki ribotos gamybos

„Yangwang U9 Xtreme“ nebus tik vienetinis egzempliorius. BYD patvirtino, kad bus pagaminta ribota 30 automobilių serija.

Nuo standartinio U9 modelio jis skiriasi specialiu aerodinaminiu paketu su didžiuliu galiniu sparnu ir specialiomis „GitiSport“ padangomis, pritaikytomis atlaikyti iki 500 km/val. greitį.

Nors „ekstremalios“ versijos kaina neskelbiama, standartinis, „vos“ 960 kW galios U9 Kinijoje kainuoja apie 200 000 eurų.

