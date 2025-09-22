Europos elektromobilių rinkoje – nauji lyderiai: „Tesla“ pasaka baigėsi?

Dar 2023-iaisiais „Tesla Model Y“ tapo pirmuoju elektromobiliu, užėmusiu perkamiausio automobilio sostą Europoje. Tačiau šlovė buvo trumpalaikė.
Per pirmąjį šių metų pusmetį „Tesla“ rinkos dalis krito beveik 8 procentiniais punktais. Analitikai tai sieja su dviem pagrindinėmis priežastimis: vis aštrėjančia konkurencija ir senstančia modelių gama.
Pavyzdžiui, „Model 3“ ir „Model Y“ amžiaus vidurkis siekia 8 metus, kai tuo tarpu „Volkswagen“ grupė siūlo 21 skirtingą elektromobilio modelį, kurių amžiaus vidurkis – vos 3,1 metų.
Kinijos drakonas suklupo?
Sėkmė apleido ir daugumą Kinijos gamintojų. „Geely“ grupei priklausančių „Volvo“ ir „Polestar“ bendra rinkos dalis krito 3 procentiniais punktais, o SAIC koncerno valdomo MG – 2,5.
Manoma, kad tam įtakos turėjo ne tik stiprėjantys europiečių ir korėjiečių konkurentai, bet ir pernai ES įvesti muitai kiniškai produkcijai.
Vis dėlto, viena Kinijos milžinė šiai tendencijai nepakluso – BYD savo rinkos dalį sugebėjo padidinti nuo 1,9 proc. iki 3,5 prc.
„Volkswagen“ grupės triumfas
Didžiausiu pusmečio laimėtoja tapo „Volkswagen“ grupė. Jos rinkos dalis pašoko beveik 10 procentinių punktų ir dabar siekia net 28,6 proc.
Tai pavertė Vokietijos koncerną absoliučiu Europos elektromobilių rinkos lyderiu. Tuo tarpu Japonijos gamintojų bendra rinkos dalis susitraukė nuo 4,3 proc. iki 3 proc.
Europos elektromobilių pardavimų statistika (rinkos dalis):
- „Volkswagen“ grupė – 28,6 proc. (+9,7 proc)
- Stellantis – 11,4 proc. (-0,6 proc)
- BMW Group – 10,4 proc. (+ 0,2 proc)
- Hyundai-Kia – 8,8 proc. (+1,2 proc)
- Tesla – 8,6 proc. (-7,8 proc)
- Renault Group – 7,2 proc. (+1,8 proc)
- Geely Group – 6,2 proc. (-3,0 proc)
- Mercedes – 4,7 proc. (-0,9 proc)
- BYD – 3,5 proc. (+1,6 proc)
- Ford – 3,1 proc. (+2,0 proc)
- SAIC – 2,2 proc. (-2,5 proc)
- Smart – 0,5 proc. (-1,1 proc.)
*JATO Dynamics duomenys.
