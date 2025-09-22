Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Europos elektromobilių rinkoje – nauji lyderiai: „Tesla“ pasaka baigėsi?

2025-09-22 07:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 07:01

Europos elektromobilių rinkoje, kurioje dar visai neseniai karaliavo „Tesla“, išgyvena esminę transformaciją. irmosios 2025 metų pusės pardavimų duomenys rodo aiškią tendenciją: tradiciniai Europos gamintojai, vedami įspūdingai atsigavusios „Volkswagen“ grupės, atsikovojo prarastas pozicijas, o „Tesla“ ir dauguma Kinijos prekių ženklų praranda pagreitį.

Volkswagen ID.7 (nuotr. Aivaras Grigelevičius)

Europos elektromobilių rinkoje, kurioje dar visai neseniai karaliavo „Tesla", išgyvena esminę transformaciją. irmosios 2025 metų pusės pardavimų duomenys rodo aiškią tendenciją: tradiciniai Europos gamintojai, vedami įspūdingai atsigavusios „Volkswagen" grupės, atsikovojo prarastas pozicijas, o „Tesla" ir dauguma Kinijos prekių ženklų praranda pagreitį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar 2023-iaisiais „Tesla Model Y“ tapo pirmuoju elektromobiliu, užėmusiu perkamiausio automobilio sostą Europoje. Tačiau šlovė buvo trumpalaikė.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Per pirmąjį šių metų pusmetį „Tesla“ rinkos dalis krito beveik 8 procentiniais punktais. Analitikai tai sieja su dviem pagrindinėmis priežastimis: vis aštrėjančia konkurencija ir senstančia modelių gama.

Pavyzdžiui, „Model 3“ ir „Model Y“ amžiaus vidurkis siekia 8 metus, kai tuo tarpu „Volkswagen“ grupė siūlo 21 skirtingą elektromobilio modelį, kurių amžiaus vidurkis – vos 3,1 metų.

Kinijos drakonas suklupo?

Sėkmė apleido ir daugumą Kinijos gamintojų. „Geely“ grupei priklausančių „Volvo“ ir „Polestar“ bendra rinkos dalis krito 3 procentiniais punktais, o SAIC koncerno valdomo MG – 2,5.

Manoma, kad tam įtakos turėjo ne tik stiprėjantys europiečių ir korėjiečių konkurentai, bet ir pernai ES įvesti muitai kiniškai produkcijai.

Vis dėlto, viena Kinijos milžinė šiai tendencijai nepakluso – BYD savo rinkos dalį sugebėjo padidinti nuo 1,9 proc. iki 3,5 prc.

„Volkswagen“ grupės triumfas

Didžiausiu pusmečio laimėtoja tapo „Volkswagen“ grupė. Jos rinkos dalis pašoko beveik 10 procentinių punktų ir dabar siekia net 28,6 proc.

Tai pavertė Vokietijos koncerną absoliučiu Europos elektromobilių rinkos lyderiu. Tuo tarpu Japonijos gamintojų bendra rinkos dalis susitraukė nuo 4,3 proc. iki 3 proc.

Europos elektromobilių pardavimų statistika (rinkos dalis):

  1. „Volkswagen“ grupė – 28,6 proc. (+9,7 proc)
  2. Stellantis – 11,4 proc. (-0,6 proc)
  3. BMW Group – 10,4 proc. (+ 0,2 proc)
  4. Hyundai-Kia – 8,8 proc. (+1,2 proc)
  5. Tesla – 8,6 proc. (-7,8 proc)
  6. Renault Group – 7,2 proc. (+1,8 proc)
  7. Geely Group – 6,2 proc. (-3,0 proc)
  8. Mercedes – 4,7 proc. (-0,9 proc)
  9. BYD – 3,5 proc. (+1,6 proc)
  10. Ford – 3,1 proc. (+2,0 proc)
  11. SAIC – 2,2 proc. (-2,5 proc)
  12. Smart – 0,5 proc. (-1,1 proc.)

*JATO Dynamics duomenys.

