Pykina važiuojant elektromobiliu? Mokslininkai paaiškino kodėl taip yra

2025-09-20 19:08
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-20 19:08

Jei kada nors važiuodami elektromobiliu, ypač sėdėdami keleivio vietoje, pasijutote prastai ar net pajutote pykinimą, žinokite – esate ne vieni. Pasirodo, mūsų smegenims, dešimtmečius pratusioms prie vidaus degimo variklių, reikia laiko prisitaikyti prie visiškai naujų pojūčių, kuriuos sukelia elektrinė pavara.

24 valandų elektromobilių lenktynės (nuotr. Vytauto Pilkausko)
67

Jei kada nors važiuodami elektromobiliu, ypač sėdėdami keleivio vietoje, pasijutote prastai ar net pajutote pykinimą, žinokite – esate ne vieni. Pasirodo, mūsų smegenims, dešimtmečius pratusioms prie vidaus degimo variklių, reikia laiko prisitaikyti prie visiškai naujų pojūčių, kuriuos sukelia elektrinė pavara.

Per ilgus metus, praleistus automobiliuose su vidaus degimo varikliais, mūsų smegenys išmoko atpažinti ir numatyti judėjimą pagal subtilius signalus: variklio apsukų didėjimą prieš pagreitėjimą, nežymias vibracijas, pavarų perjungimo metu juntamą trumpą pauzę. 

Šie signalai veikia kaip „autopilotas“, leidžiantis smegenims pasiruošti būsimam judesiui. Elektromobilyje visų šių įprastų signalų tiesiog nėra.

Vietoj įprastų signalų elektromobilis pateikia naujų, smegenims nepažįstamų pojūčių.

Pirmiausia, tai staigus ir tylus pagreitėjimas, pasiekiamas vos nuspaudus akceleratorių. Antra, lygiai tokia pats staigus lėtėjimas vos akceleratoriaus atleidus pedalą – tai regeneracinio stabdymo efektas, kurio tradiciniai automobiliai neturi.

Pojūčių konfliktas – pykinimo priežastis

Būtent šis neatitikimas tarp to, ką kūnas jaučia, ir to, ko smegenys tikisi, sukelia pykinimą.

Jūsų ausis jaučia pagreitį, bet negirdi įprasto variklio riaumojimo. Jaučiate lėtėjimą, bet be įprasto stabdžių garso ar pojūčio. Šis pojūčių konfliktas smegenims yra nesuprantamas signalas, į kurį jos reaguoja gynybiškai – sukeldamos pykinimą.

„Elektromobilis smegenims yra nauja judėjimo aplinka, kuri reikalauja adaptacijos“, – patvirtina šį reiškinį tiriantis mokslininkas Williamas Emondas.

Gera žinia ta, kad tai – laikinas adaptacijos procesas. Daugumai žmonių, dažniau važinėjant elektromobiliais, smegenys pamažu „persiprogramuoja“ ir išmoksta naujų signalų, o pykinimo pojūtis išnyksta.

Automobilių gamintojai taip pat ieško sprendimų – kuria specialius dirbtinius garsus, kurie padėtų smegenims geriau suprasti, kas vyksta. Tad jei kitą kartą pajusite diskomfortą, žinokite – tai tik jūsų smegenys mokosi vairuoti ateities automobilį.

