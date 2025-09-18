Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Kalifornija elektromobilių vairuotojams nenuolaidžiaus: panaikino itin svarbią privilegiją

2025-09-18 11:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 11:08

Daugiau nei du dešimtmečius Kalifornijos elektromobilių vairuotojai galėjo mėgautis išskirtine privilegija. Jie miestą sukaustančių spūsčių metu jie turėjo teisę vieniems važiuoti bendrakeleivių (angl. carpool) juostomis. Tačiau šiai erai ateina galas.

Spūstys JAV (nuotr. Unsplash.com)
67

Daugiau nei du dešimtmečius Kalifornijos elektromobilių vairuotojai galėjo mėgautis išskirtine privilegija. Jie miestą sukaustančių spūsčių metu jie turėjo teisę vieniems važiuoti bendrakeleivių (angl. carpool) juostomis. Tačiau šiai erai ateina galas.

Specialus „Clean Air Vehicle“ lipdukas ant kėbulo buvo tarsi auksinis bilietas maždaug pusei milijono Kalifornijos vairuotojų, vairuojančių elektrinius, iš tinklo įkraunamus hibridinius ar vandeniliu varomus automobilius. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie elektromobilius – specialioje „Elektromobilis“ rubrikoje.

24 valandų elektromobilių lenktynės
(67 nuotr.)
(67 nuotr.)
FOTOGALERIJA. 24 valandų elektromobilių lenktynės

Jis leisdavo ignoruoti transporto grūstis ir sutaupyti dešimtis minučių kasdien. Daugeliui elektromobilių pirkėjų tai buvo vos ne svarbesnis argumentas nei ekologija, tačiau dabar jie šios privilegijos neteks. Be to, bauda už neteisėtą važiavimą šia juosta sieks beveik 500 JAV dolerių.

Kodėl privilegija naikinama?

Pagrindinė priežastis, kodėl naikinama ši lengvata – pačių elektromobilių sėkmė. Šiandien Kalifornijoje kas ketvirtas parduodamas naujas automobilis yra elektrinis.

Dėl to bendrakeleivių juostos, anksčiau skirtos skatinti žmones kooperuotis, užsipildė vienišais elektromobilių vairuotojais ir pradėjo prarasti savo prasmę bei pralaidumą.

Formali priežastis – federaliniu lygmeniu nepratęstas įstatymas, leidęs valstijoms taikyti tokias išimtis. Manoma, kad dabartinė JAV valdžia nėra linkusi daryti nuolaidų demokratais valdomai Kalifornijai.

Nykstančios lengvatos visame pasaulyje

Kalifornijos sprendimas nėra išskirtinis. Elektromobiliams tampant kasdienybe, jiems taikytos išskirtinės sąlygos pamažu nyksta.

Kitas ryškus pavyzdys – Oregonas, kur svarstoma įvesti privalomą mokestį už nuvažiuotą kilometrą visiems elektromobiliams ir hibridams. Taip siekiama kompensuoti biudžeto praradimus, atsirandančius dėl nesurenkamo degalų akcizo.

Nors šis sprendimas neabejotinai nuvils daugybę vairuotojų, tai yra natūralus ir neišvengiamas elektromobilių brandos etapas. Nuo jų tarsi nuimami „treniruočių ratukai“. 

