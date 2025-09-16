Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Ironiškas posūkis: naftos milžinė „Shell“ pristatė technologiją, galinčią pakeisti elektromobilių pasaulį

2025-09-16 13:05
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-16 13:05

Lucid Air Grand Touring Performance (nuotr. gamintojo)
20

Pasaulyje, kuris pamažu atsisako naftos, jos didžiausi tiekėjai ieško naujų kelių. Tačiau tokio posūkio laukė nedaugelis.

0

Naftos gigantė „Shell“, bendradarbiaudama su britų inžinerijos specialistais „RML Group“, pristatė baterijos technologiją, žadančią išspręsti didžiausią elektromobilių galvos skausmą. Jų tikslas – įkrovimas nuo 10 iki 80 procentų vos per 10 minučių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie elektromobilius – specialioje „Elektromobilis“ rubrikoje.

Lietuvoje debiutuoja Mercedes-Benz CLA
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvoje debiutuoja Mercedes-Benz CLA

Elektromobilių entuziastai nuolat svajoja apie „stebuklingas“ naujos kartos baterijų celes. Tačiau „Shell“ sprendimas yra kur kas paprastesnis ir, tikėtina, pigesnis. Paslaptis slypi ne pačiose celėse, o specialiai sukurtame aušinimo skystyje „Shell EV-Plus“.

Šis skystis tiesiogiai apgaubia kiekvieną baterijos celę, užpildydamas menkiausius tarpelius. Toks „panardinimo“ metodas leidžia ekstremaliai efektyviai pašalinti karštį, kuris yra didžiausias greitojo įkrovimo priešas ir pagrindinė baterijų degradacijos priežastis.

Šiuo metu technologija bandoma su nedidele, 34 kWh talpos baterija, o tai rodo, kad sprendimas gali būti pritaikytas ir pigesniems, masinės gamybos elektromobiliams.

„Shell“ pranešime teigiama, kad kiekviena įkrovimo minutė vairuotojui suteiks 24 km atstumą. Tačiau, kaip dažnai nutinka, velnias slypi detalėse.

BMW iX3 Neue Klasse
(19 nuotr.)
(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. BMW iX3 Neue Klasse

Šis skaičiavimas atliktas remiantis itin optimistinėmis 9,8 kWh/100 km energijos sąnaudomis. Realybėje dauguma šiuolaikinių elektromobilių vartoja beveik dvigubai daugiau energijos, tad ir realus per minutę įgyjamas atstumas būtų perpus mažesnis.

Nepaisant to, ši technologija išlieka itin reikšminga. Galimybė greitai įkrauti bateriją reiškia, kad elektromobiliams nebereikia milžiniškų ir brangių akumuliatorių.

Vairuotojams nebesvarbu, ar jie gali nuvažiuoti 500 km, jei žino, kad kelionės viduryje sustoję kavos puodeliui jie per 10 minučių gaus papildomus 200–250 km.

Mažesnės baterijos tiesiogiai reiškia mažesnę automobilio kainą, o tai vis dar yra didžiausias barjeras masiniam perėjimui prie elektros. Ir ironiškiausia yra tai, kad būtent naftos pramonės milžinė gali pasiūlyti sprendimą, kuris paspartins perėjimą prie elektros.

